Открыть банковский счет или получить субсидию от города теперь можно онлайн

Руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов перед выступлением на онлайн-форуме / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

17 ноября состоялся онлайн-форум «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». Мероприятие организовало правительство Москвы.

Как автоматизировать бизнес-процессы, какие существуют современные методы digital-продвижения, какие технологии и решения помогут предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире — эти и многие другие вопросы вчера на форуме обсудили эксперты, представители бизнеса и власти.

Руководитель центра развития новых каналов продаж одного из крупных банков Мария Зленко рассказала, что многие бизнес-процессы сейчас перешли в онлайн. Более того, даже открыть счет в банке можно не выходя из дома.

— И мы конкурируем в этом смысле в банковской среде, и счет идет порой на часы, а где-то даже и на минуты, — отметила она.

В свою очередь, эксперт по подбору персонала Елена Лондарь поделилась трендами на рынке труда.

— Самая мотивированная рабочая сила сегодня — это люди в возрасте 20–25 лет. Им есть ради чего трудиться и куда стремиться, — рассказала она. — Это еще и самая дешевая категория сотрудников, так как у них нет большого опыта и требования по зарплате не такие высокие.

При этом, по словам Елены Лондарь, жителей столицы этого возраста из-за низкой рождаемости в конце 1990-х — начале 2000-х годов сейчас на рынке труда довольно мало.

Еще одна тенденция в этой сфере — запрос на удаленную работу.

— Многие соискатели не готовы постоянно быть в офисе. А вот смешанный формат — два-три раза в неделю в офисе, остальное время онлайн — вполне их устраивает, — отметила эксперт.

Обсудили на форуме и меры поддержки предпринимателей, которые предоставляет правительство Москвы. Так, руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов рассказал, что помощь для бизнеса от города предусмотрена на разных стадиях его развития.

— Наш портал mbm.mos.ru агрегирует меры поддержки и эффективные бизнес-решения для открытия и развития своего дела в столице. Здесь предприниматель может получить всю необходимую информацию — от поиска идеи и регистрации компании до масштабирования и кратного увеличения прибыли, — отметил Станислав Иванов.

К слову, одна из самых востребованных мер поддержки среди представителей малого бизнеса — субсидии.

— Субсидии есть и для приоритетных отраслей экономики, и для социального бизнеса, и для гостиниц. По большому количеству направлений можно компенсировать свои затраты — за коммунальные платежи, оборудование, образование сотрудников и многое другое, — пояснил Станислав Иванов.

Однако сегодня прием заявок на большинство субсидий уже завершен.

Отметим, что форум «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация» — это лишь первое мероприятие из большой серии встреч. Продолжат его тематические вебинары, которые стартуют уже 22 ноября.

— Новый образовательный проект поможет предпринимателям оперативно решать ежедневные вопросы, повысит их конкурентные преимущества, — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив. Он подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные.