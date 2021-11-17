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Открыть банковский счет или получить субсидию от города теперь можно онлайн

Марьяна Шевцова

Общество
Открыть банковский счет или получить субсидию от города теперь можно онлайн
Руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов перед выступлением на онлайн-форуме / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

17 ноября состоялся онлайн-форум «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». Мероприятие организовало правительство Москвы.

Как автоматизировать бизнес-процессы, какие существуют современные методы digital-продвижения, какие технологии и решения помогут предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире — эти и многие другие вопросы вчера на форуме обсудили эксперты, представители бизнеса и власти.

Руководитель центра развития новых каналов продаж одного из крупных банков Мария Зленко рассказала, что многие бизнес-процессы сейчас перешли в онлайн. Более того, даже открыть счет в банке можно не выходя из дома.

— И мы конкурируем в этом смысле в банковской среде, и счет идет порой на часы, а где-то даже и на минуты, — отметила она.

В свою очередь, эксперт по подбору персонала Елена Лондарь поделилась трендами на рынке труда.

— Самая мотивированная рабочая сила сегодня — это люди в возрасте 20–25 лет. Им есть ради чего трудиться и куда стремиться, — рассказала она. — Это еще и самая дешевая категория сотрудников, так как у них нет большого опыта и требования по зарплате не такие высокие.

При этом, по словам Елены Лондарь, жителей столицы этого возраста из-за низкой рождаемости в конце 1990-х — начале 2000-х годов сейчас на рынке труда довольно мало.

Еще одна тенденция в этой сфере — запрос на удаленную работу.

— Многие соискатели не готовы постоянно быть в офисе. А вот смешанный формат — два-три раза в неделю в офисе, остальное время онлайн — вполне их устраивает, — отметила эксперт.

Обсудили на форуме и меры поддержки предпринимателей, которые предоставляет правительство Москвы. Так, руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов рассказал, что помощь для бизнеса от города предусмотрена на разных стадиях его развития.

— Наш портал mbm.mos.ru агрегирует меры поддержки и эффективные бизнес-решения для открытия и развития своего дела в столице. Здесь предприниматель может получить всю необходимую информацию — от поиска идеи и регистрации компании до масштабирования и кратного увеличения прибыли, — отметил Станислав Иванов.

К слову, одна из самых востребованных мер поддержки среди представителей малого бизнеса — субсидии.

— Субсидии есть и для приоритетных отраслей экономики, и для социального бизнеса, и для гостиниц. По большому количеству направлений можно компенсировать свои затраты — за коммунальные платежи, оборудование, образование сотрудников и многое другое, — пояснил Станислав Иванов.

Однако сегодня прием заявок на большинство субсидий уже завершен.

Отметим, что форум «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация» — это лишь первое мероприятие из большой серии встреч. Продолжат его тематические вебинары, которые стартуют уже 22 ноября.

— Новый образовательный проект поможет предпринимателям оперативно решать ежедневные вопросы, повысит их конкурентные преимущества, — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив. Он подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные.

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