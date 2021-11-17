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Иван Панфилов. Герой, заслонивший грудью столицу

Кирилл Васильев

Сюжет: 

Битва за Москву
Общество
Иван Панфилов. Герой, заслонивший грудью столицу
Фото: Михаил Калашников / ТАСС

80 лет назад на подступах к столице погиб генерал-майор Иван Панфилов — командир легендарной гвардейской дивизии.

Когда осколок снаряда оборвал жизнь Ивана Панфилова, генерал-майору было 48 лет. 33 из них он провел в армии. К началу Битвы за Москву у Панфилова был опыт Первой мировой и Гражданской войн, борьбы с бандитизмом на Украине и с басмачами в Туркестане.

— Панфилов сумел остановить под Волоколамском наступление немцев на довольно длительный промежуток времени — с октября 1941 года, хотя у них было подавляющее и численное, и техническое превосходство, — отметил историк Борис Юлин. — Бойцы 316-й дивизии под командованием Панфилова сражались героически, умело, долго удерживали позиции.

16 ноября немцы начали активную фазу наступления на Москву. Задержать их удалось лишь на несколько часов — фронт был слишком растянут. Бойцы сражались до последнего, проявляя массовый героизм.

18 ноября дивизия Панфилова получила статус Гвардейской, а уже 23 ноября стала Панфиловской. Генерал-майору в 1942 году посмертно присвоили звание Героя СССР.

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