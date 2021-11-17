Новый храм зазвучал благодатным звоном

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий (в центре) освящает колокола в строящемся храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Ростокино. Колокола зазвучали в этот же день на вечерней службе / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

17 ноября в строящемся храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Ростокино торжественно освятили и установили новые колокола.

Под серым облачным небом золотом переливаются купола ростокинского храма. Церковь воздвигается с 2015 года, на пересечении улиц Малахитовая и Бажова. Купола установили только весной этого года. Теперь наконец-то пришла очередь звонницы.

— Когда купола ставятся на храм, у него появляется голова, — рассказывает настоятель храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Ростокино отец Роман (Колесников). — С колоколами возникает и голос. Мы все рады быть свидетелями такого события. Это значит, что мы завершаем строительство.

Пока латунные колокола лежат на крыльце храма. Их 12 — по числу апостолов. В церемонии освящения принимают участие представители духовенства и администрации района, а также будущие прихожане нового храма. Они завороженно смотрят на церковный обряд.

— Я живу в этом районе с детства, а мне уже 80 лет, смотрю сейчас на храм, и глаз радуется, — рассказывает москвичка Юлия Баданова. — Рада, что уже сегодня услышу звон колоколов.

Священники читают молитвы, затем окропляют колокола святой водой. Обряд проводит управляющий СевероВосточным и Юго- Восточным викариатствами архиепископ Егорьевский Матфей.

Колокола освящены, их зацепляют подъемным краном и торжественно водружают в звонницу. После, на вечерней службе, прихожане наконец-то услышат их звонкие переливчатые голоса.

Пока храм возводится, местные жители ходят на службу в небольшую церковь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», что расположена неподалеку от стройки.

— Ежедневно с 2005 года община района Ростокино молилась о том, чтобы в будущем появился вместительный, большой храм. И сегодня, как мы видим, эти молитвы осуществляются, — рассказывает архиепископ Егорьевский Матфей. — Мы видим, как меняется наш северо-восток столицы, в частности — район Ростокино, который так долго ждал новый храм. Мы видим, как меняется вся Москва, как появляются храмы там, где их никогда не было.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На службу ростокинцы смогут прийти уже в следующем году. Церковь в Ростокине строится в рамках программы 200 храмов. Ее инициатором был Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храмы воздвигаются во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Проект курирует депутат Госдумы Владимир Ресин. По его подсчетам, строительство одного храмового комплекса обходится в 150–170 миллиона рублей, общая смета программы превышает 30 миллиардов рублей.

Строительство храма Мефодия и Кирилла в Ростокино поддерживают прихожане, меценаты и руководство Республики Мордовия. Глава Мордовской митрополии, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий также присутствовал на торжественном чине освящения колоколов и окропил их святой водой.

— Мы живем в то прекрасное время, когда восстанавливают утраченные святыни и строят новые, — отмечает митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. — И замечательный воздвигнутый храм — один из таких знаков восстановления нашей духовности. И мы будем собираться в этом храме на молитвы и призывать благословение на наших детей, внуков, а также тех, кого уже нет с нами. Я благодарен святейшему патриарху Кириллу за то, что он осуществляет великую программу по восстановлению храмов в Москве. Конечно, 200 храмов для такого огромного мегаполиса — это не так много. Но мы надеемся, что и наши потомки примут эту эстафету и построят еще больше новых храмов. И, конечно, восстановят то, что было утрачено в советские годы. В то время самое великое разрушение происходило и в человеческих сердцах. Когда люди, отступая от Бога, отступали от святого благочестия, которое соединяло изнутри весь наш народ духовным единством.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В рамках программы «200 храмов» в столице сейчас строится 35 новых церквей. 3 — в Юго-Западном административном округе. 3 — в Северном административном округе.7 — в Юж ном административном округе. 5 — в Восточном административном округе. 4 — в Юго-Восточном. 2 — в Северо-Восточном. 4 — в Северо-Западном. 5 — в Западном. 1 — в Зеленоградском и 1 — в Новой Москве (в Рогове).