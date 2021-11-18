Осторожно, черная пятница: как не попасться на уловки магазинов в период распродаж

Москвичка Алина Фролова совершает покупки в одном из торговых центров столицы во время «черной пятницы» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Столицу захлестнула волна распродаж. То и дело магазины зазывают покупателей на «черную пятницу». Большинство из них обещают москвичам грандиозные скидки в период с 25 по 29 ноября (с захватом американского «киберпонедельника»), а следом все объявят новогодние распродажи. Часть из этих «выгодных предложений», как показывает практика, будут липовыми. Как не стать жертвой обмана, узнала «Вечерняя Москва».

Про самые частые способы обмана москвичей во время массовых распродаж нам рассказал президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

— Самый распространенный обман — это когда цену перед распродажей существенно повышают, а потом резко снижают, и создается видимость скидки, — пояснил эксперт.

Простой пример: экшен-камеру за несколько недель до распродаж в интернет-магазине предлагают купить за 22 190 рублей. К «черной пятнице» появляется новый ценник — 29 544 рубля с зачеркнутой «старой» ценой 41 999 рублей.

— Покупатели видят — ого, какая скидка, надо брать, — рассказывает Игорь Березин. — Но вместо скидки порой бывает даже наценка, рассчитанная на «пятничный» ажиотаж.

Чтобы не попасться, поясняет эксперт, нужно посмотреть цены у других продавцов. К тому же имеет смысл пользоваться так называемыми сайтами-прайс-трекерами, на которых можно отследить цену на тот или иной товар практически у любого крупного продавца. Вторая распространенная уловка — продажа «в нагрузку».

— Ну, например, вы идете по торговому центру и видите объявление о распродаже бумажников со скидкой 90 процентов. Отлично! Но купить этот бумажник можно только вместе с рубашкой, пиджаком или костюмом, скидка на которые чисто символическая или ее нет вовсе, — рассказывает Игорь Березин.

Надежда Головкова, председатель Московского общества защиты потребителей, предупреждает еще об одной уловке:

— Вместо товара со скидкой покупателю могут предложить товар с уценкой. Ну, например, кофточку, которая долго провисела на манекене и успела выцвести, — рассказывает Надежда. — Покупая ее, вы автоматически соглашаетесь на эти дефекты и вернуть товар уже не можете!

Кстати, как пояснила эксперт, если вы купили товар со скидкой, а не с уценкой, и обнаружили дефекты, то вернуть его можно. А при покупке товара с уценкой есть важный нюанс: вас должны предупредить и показать оценочный акт, где недостатки четко перечислены. Если этот акт вам не показали, то шансы вернуть деньги за товар все-таки сохраняются.

Четвертый способ обмана во время «черной пятницы» — открытие фейковых сайтов, которые почти не отличаются от настоящих.

— По дизайну они похожи на популярные интернет-магазины. Такие страницы завлекают покупателей большими скидками, бесплатной доставкой и прочими бонусами. Невнимательный пользователь «клюет» на рекламу и в лучшем случае оставляет персональные данные, в худшем — оплачивает товар, который никогда не получит, — рассказывает эксперт по интернет-безопасности Урван Парфентьев. — Так что, увидев большую скидку, сначала как минимум проверьте название сайта — у «двойников» оно часто отличается от оригинала хотя бы одной буквой.

Пятый совет, как сберечь свои деньги, — покупать только то, что действительно нужно.

— Задайте себе два вопроса. Первый: мне действительно нужна эта вещь? Второй: меня устраивает цена на нее? Не скидка, а именно цена! И лишь потом принимайте решение, — советует Игорь Березин.

КСТАТИ

В числе сайтов-прайс-трекеров, которые помогают покупателям отследить изменение цен на товары, можно назвать такие, как: wbmonitor.ru, mvmonitor.ru, keepa.com, camelcamelcamel.com, e-katalog.ru и множество других.