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Необычный инспектор: нарушителей на дорогах центра

Андрей Объедков

Общество
Необычный инспектор: нарушителей на дорогах центра
Единственная в столице женщина — инспектор ДПС Мария Колпак / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В этом году в столичной ГИБДД появилась единственная женщина — инспектор дорожно-патрульной службы сержант полиции Мария Колпак. Она следит за порядком на дорогах Центрального округа Москвы.

Наравне с коллегами-мужчинами Мария дежурит на оживленных участках дорог практически каждый день. К тому, что инспектором ГИБДД может быть и женщина, столичные водители пока еще не привыкли.

— Почти все удивляются, когда я их останавливаю, особенно мужчины, но общаются все доброжелательно. И что поразительно, никто из нарушителей даже спорить со мной не пытается. Видимо, эффект неожиданности тоже играет свою роль, — улыбается инспектор. — Бывает, даже руку жмут и говорят, что уважают меня за мой выбор.

К такому выбору Мария пришла не сразу. Ее отец служил инженером в летной части и часто брал девочку с собой на аэродром.

— Я наблюдала за работой папы, как он осматривает самолеты, и тоже хотела стать инженером, — вспоминает Мария. — Но в старших классах любовь к гуманитарным дисциплинам перевесила, быть инженером расхотелось. Вместе с тем появилась мечта связать свою жизнь с погонами. Неудача при попытке поступить в полицейский вуз не остановила Марию.

Вскоре она устроилась на службу в полицию постовым по охране зданий.

— Уже во время работы я вспомнила, как в детстве любила технику, и пошла учиться на водительские права, — рассказывает сержант Колпак.

А получив «корочки», девушка написала рапорт о переводе в ГИБДД, чтобы следить за порядком на дорогах столицы и заботиться о безопасности пассажиров и водителей.

— Часто взрослые не пристегивают подростков в детских креслах, — приводит пример одного из распространенных нарушений Мария. — С ними провожу профилактические беседы, объясняю, что если даже родители ездят правильно, это не снижает риски, в машину могут врезаться лихачи.

А глаз на нарушителей у инспектора наметан. При мне среди потока машин, проезжающих по Комсомольской площади, девушка замечает авто, в котором водитель не пристегнут ремнем безопасности, и взмахивает жезлом. Теперь подвергающему себя опасности нарушителю придется заплатить штраф — одну тысячу рублей.

— А форма вам идет! — делает комплимент Марии водитель, когда протокол уже составлен, прежде чем попрощаться с обаятельным инспектором.

БЛИЦ-ОПРОС

Любимые фильмы

Папа привил любовь к патриотическим фильмам. Мы в детстве вместе смотрели «А зори здесь тихие». Мне нравятся «Битва за Севастополь», «9 рота», «Брестская крепость». И люблю детективные сериалы. Может, покажусь наивной, но я выросла на «Улицах разбитых фонарей», «Глухаре».

Любимые книги

Роман братьев Вайнеров «Эра милосердия», который лег в основу фильма «Место встречи изменить нельзя». А еще раньше зачитывалась «Мастером и Маргаритой» Михаила Булгакова.

Хобби

Спорт. Совершаю пробежки, чтобы быть в форме.

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