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Джентельменский набор: какие вещи должны быть в гардеробе каждого мужчины

Маргарита Мартовская

Александр Кудрявцев

Общество
Джентельменский набор: какие вещи должны быть в гардеробе каждого мужчины
Фото: Pixabay

19 ноября отмечают Всемирный день мужчин. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Ирины Семенистой, какие вещи стоит иметь в своем арсенале каждому представителю сильного пола.

Сегодня загонять себя в рамки строгих классических костюмов мало кто хочет: такой стиль сильно обязывает. И мужчины предпочитают выбирать простые сочетания, практичные, стильные, в рамках бюджета. Это может быть стиль кэжуал (повседневный) — самый распространенный или спортивный. Главное, иметь базовые элементы в гардеробе: хорошо сидящие джинсы, классические водолазки, свитера, поло, удобную кожаную обувь или кроссовки. Обратите внимание на аксессуары. Например, рюкзаки из экокожи. Они выглядят не как элемент спортивного стиля, а скорее как стильная сумка. Вы можете купить смартчасы или фитнес-браслет.

Хотя сейчас немногие пользуются этой вещью, предпочитая все карты и визитки хранить в своем смартфоне. И помните, последняя модель телефона в грязном чехле или с разбитым стек лом может испортить о вас впечатление так же, как и дорогие кожаные туфли, испачканные в пыли. Такие погрешности снизят градус доверия к вам. Быть опрятным — это тренд на все времена.

Джентельменский набор: какие вещи должны быть в гардеробе каждого мужчины Фото: Pixabay

Толстая подошва

Не стоит думать, что это платформа как у девушек, но модно и безопасно для обледенелых улиц — ботинки, полусапоги с утолщенной подошвой, рифленой. Выбирать лучше модели темных цветов. Плюс стилисты предлагают носить треккинговые и армейские ботинки.

Благородные носки

Сегодня модно, чтобы носки даже в деловом образе контрастировали с костюмом. Не стоит выбирать кричащие цвета, обратите внимание на глубокие оттенки: изумруд, кофе, синий, графит, карамель, беж и другие.

Шарф для имиджа и от морозов

Как сменить имидж всего за несколько секунд? Для этого понадобится — шарф. В этом сезоне особенно популярны вязаные, шерстяные, трикотажные модели. Они могут быть различных цветов, фасонов, длины, ширины. И обратите внимание на клетчатый принт — писк этого сезона.

Джинса: всегда практично, стильно

Классический деним этой зимой как никогда актуален. Стилисты предлагают разные вариации брюк, но та самая классическая посадка — это главный тренд. Традиционные синие, черные, серые джинсы будут неимоверно популярны, особенно в формате костюмов. То же касается и рубашек, и курток. К тому же это практичная покупка на все сезоны и ближайшие пару лет вряд ли выйдет из моды.

Джентельменский набор: какие вещи должны быть в гардеробе каждого мужчины Фото: Pexels / Vitaliy Izonin

Сумка-уикендер

Универсальная сумка, которую можно носить на работу или брать с собой в поездки. Желательно приобрести кожаную модель нейтрального цвета. Она подойдет и к спортивным вещам, и к деловому образу.

Парка и куртка-трансформер

Парка — длинная куртка с капюшоном и высокими карманами из матовых тканей спокойных тонов и без меховой отделки — самая модная вариация сезона. Еще один горячий тренд — куртки-трансформеры со съемными рукавами. Незаменимая вещь и для путешествий. Она пригодится и в демисезон, когда уже потеплеет.

Кепи да ушанки

Зима будет холодной, так что без головного убора никуда. В моде классические вязаные шапки, а также округлые кепки с твердым козырьком. Вернулись шапки-ушанки в новой вариации — «авиаторов».

Жилет вернулся

Стоит обратить внимание на классические жилетки, которые можно сочетать с рубашками и джинсами: кожаные, атласные, вельветовые, шерстяные, хлопковые, флисовые, вязаные.

Джентельменский набор: какие вещи должны быть в гардеробе каждого мужчины Фото: Pixabay

Веселый свитер из 1990-х

Поднять настроение себе и окружающим и разнообразить гардероб помогут теплые свитера с веселыми рисунками. Можно с героями мультиков, оленями накануне Нового года, говорящими фразами.

Защита банковских карт

Картхолдер с защитой от сканирования карт — очень дешевый (от 400 руб лей) и эффективный вариант кошелька. В нем удобно хранить и банковские карточки и наличные деньги. Легко помещается в карман брюк и со временем не утратит внешний вид.

Спортивные часы

Фитнес-часы не требуют подзарядки, работают от солнечной энергии и тепла тела. Они отслеживают сердечный ритм и сон своего владельца, считают шаги, получают уведомления со смартфона.

Дубленка согреет

В этом сезоне снова набирают популярность искусственные и натуральные дубленки. Выбирайте классику или новомодные дубленки-авиаторы с отделкой из меха, удлиненные до колен — все это будет смотреться стильно.

Джентельменский набор: какие вещи должны быть в гардеробе каждого мужчины Фото: Pixabay

Водолазка подо все

И обязательно с высоким горлом, иногда даже объемным. Водолазку предлагают использовать в качестве нижнего слоя буквально подо все. От привычных комбинаций с пиджаком или кардиганом до слоистых «водолазка + рубашка + жилет + куртка». Утеплиться по полной, так сказать.

Деловой костюм

Даже если вы придерживаетесь спортивного стиля, деловой костюм должен храниться в вашем шкафу. На свадьбу друга, деловую встречу или корпоратив несерьезно будет достать с антресолей пиджак и брюки, которые вы последний раз надевали на выпускной вечер. Приобретите также кожаные туфли или лоферы.

СТИЛЬНЫЕ СТРИЖКИ

— Помпадур. Коротко остриженные виски и длинные пряди в верхней части головы.

— Бокс. Короткая стрижка с минимальной длиной прядей на висках и затылке. Подходит почти всем.

— Полубокс. Выбритые виски и более длинные, чем в боксе, пряди на макушке.

— Канадка. Значительный перепад длины прядей на разных участках. На макушке волосы оставляют длинными, а затылок и виски стригут короче.

— Кроп. Затылочная и височная часть побриты очень коротко, в отличие от макушки. Особенность — короткая челка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Лимарев, нейротиполог:

— Борода — не просто часть образа. Этот атрибут добавляет носителю такие качества, как сила, решительность, мужественность, целеустремленность. Все это заложено природой. Например, у львов, возглавляющих прайд, всегда пышная грива. Со временем она чернеет из-за высокого уровня тестостерона. У львов, живущих в неволе, грива скудная и чаще светлая. Они не занимают доминирующих позиций. Грива, как и борода, у мужчины, — признак самца, зрелой особи. В большинстве случаев мужчины используют бороду, чтобы увеличить свой авторитет или скрыть слабые черты характера.

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