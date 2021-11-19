Связанные двумя линиями: столичный регион продолжает развивать удобные для пассажиров маршруты

Супруги Илья и Алла Тодоровы позируют на фоне поезда «Иволга» на станции второго Московского центрального диаметра «Царицыно» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В воскресенье, 21 ноября, свой второй день рождения отметят Московские центральные диаметры (МЦД) — один из самых масштабных в России и мире пассажирских транспортных проектов по строительству наземного метро, который создает бесшовное пространство в Московской агломерации. А она, кстати, одна из самых крупных в мире — более 20 миллионов жителей. Поэтому для них так важна скорость передвижения, которую обеспечивает железнодорожный транспорт.

Московские центральные диаметры — уже ставший одним из самых востребованных и популярных вид городского транспорта, который объединил формат пригорода и метро. Диаметры соединяют разрозненные направления железных дорог через всю Москву, превратив их в полноценные линии, по которым без пересадок можно проехать сквозь столицу и добраться до ближайших городов Подмосковья.

Тактовое движение поездов, единая городская билетная система, выгодные тарифы, комфортные поезда и новые станции — все это сделало Московские центральные диаметры популярным не только для поездок из области в столицу, но и для коротких поездок по городу.

Сегодня первые два диаметра — это 132 километра и 60 станций, с 21 из которых можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо.

Руководитель центра компетенций Ассоциации Цифровая эра транспорта Digi talagetransport.ru Александр Сыромятников отмечает, что Московские диаметры — неординарный и сложный проект.

— Его удалось реализовать всего за два года благодаря желанию всех участников процесса и четкому пониманию того, что и как делать, — эксперт подчеркивает, что система объединяет несколько зон огромной площади.

Современные поезда проходят через весь город, что значительно упрощает дорогу большому количеству людей, особенно тем, кто раньше тратил много времени на то, чтобы сменить электричку на метро или автобус, чтобы добраться до нужной остановки.

— Два года назад это был поистине инновационный проект, удобный для пассажиров, что вызвало большое желание проехать по первым двум диаметрам с первого же дня их открытия, — вспоминает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Благодаря запуску двух железнодорожных маршрутов и новой билетной системе автомобилисты, пересевшие с личных автомобилей на Московские центральные диаметры, экономят до 44 минут в пути в сутки, а пассажиры — до 75 процентов расходов на проезд.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Среди мировых лидеров

С запуском проекта Московских центральных диаметров российская столица вошла в клуб мировых мегаполисов, сделавших ставку на интеграцию магистрального железнодорожного транспорта в городскую пассажирскую экосистему. Железная дорога является полноценным городским транспортом во многих крупнейших Европейских столицах — в Париже, Берлине, Мадриде, Лондоне, Вене.

Теперь такая система два года действует и в Москве. За это время эксперты, жители, инвесторы оценили преимущества первых двух диаметров.

— Только железная дорога способна решить проблему перегрузки метро. Как и Москва, европейские столицы «выросли» из своих метрополитенов, построенных в 1900-е годы, и уверенно переходят на железнодорожный транспорт как основной вид транспорта агломераций, — говорит директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры Александр Морозов.

При этом он подчеркивает, что интеграция железной дороги в городскую транспортную систему всего за два года с момента объявления проекта — это рекорд.

— Постепенная, планомерная работа по превращению устаревших советских электричек в современный городской рельсовый транспорт требует вдумчивости и надлежащего тестирования, — добавляет он.

Эксперт отмечает необходимость продолжения работ по переустройству старых платформ в современные терминалы.

— Работу по интеграции железнодорожного движения в транспортный контур города точно стоит продолжить, и она будет востребована пассажирами, — заявляет в свою очередь генеральный директор Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта Сергей Виноградов.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Ждем еще три направления

Сегодня работа по развитию маршрутов Московских центральных диаметров продолжается. В планах запустить еще три диаметра. Третье направление соединит Зеленоград и Раменское, четвертое — Апрелевку и Железнодорожный.

— На третьем Московском центральном диаметре будет 42 станции, с 14 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо и другой транспорт, а МЦД-4 станет самым протяженным диаметром — 86 километров и 39 станций, среди которых 18 пересадочных, — сообщили подробности будущих маршрутов в столичном Стройкомплексе.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, специалисты также прорабатывают проектные решения для строительства пятого маршрута.

Директор научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Олег Покусаев отмечает, что запуск новых маршрутов затронет всех москвичей и жителей области.

— Так пассажиры смогут строить более удобные маршруты, а это позволит разгрузить линии Московского метрополитена, — подчеркивает эксперт.

Несмотря на скорость решений и быструю реализацию столь масштабных проектов, власти отмечают свои сложности. Так, одни из самых технически сложных работ, необходимых для запуска новых маршрутов, сегодня проводятся в центре города — это устройство дополнительных путей на Киевском направлении Московской железной дороги, строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями, также проводится реконструкция участков «Москва-Курская» — «Каланчевская» и «Москва-Курская» — «Карачарово».

После запуска всех диаметров железнодорожная сеть как полноценный городской транспорт будет ежегодно перевозить более 700 миллионов человек. Город станет ближе для жителей Зеленограда, Химок, Жуковского, Люберец, Раменского, Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов.

— Уверен, что пассажиры перспективных маршрутов Московских центральных диаметров по достоинству оценят их удобство, как это уже сделали миллионы пользователей первых двух диаметров, — подчеркивает Рафик Загрутдинов. — Ведь вся работа транспортников и строителей рассчитана как раз на повышение мобильности москвичей и жителей области, на создание для них комфортных условий.

Глава столичного департамента отмечает: сэкономленное время лучше потратить на общение с семьей, друзьями и близкими. В этом и есть комфорт мегаполиса — скорость передвижения и выбор самого короткого маршрута, в том числе и за счет смены транспорта.

ЦИФРА

93 миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры между Московскими центральными диаметрами, метро и МЦК.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта:

— Московские центральные диаметры — это проект мирового уровня, который находится на личном контроле мэра столицы Сергея Собянина. Москвичи и жители Московской области получили наземное метро с короткими интервалами, удобными и бесплатными пересадками и выгодными тарифами. Мы запустили его в рекордные два года и в течение двух лет его работы смогли изменить самое сложное — транспортные привычки людей. Все чаще москвичи выбирают Московские центральные диаметры для поездок по городу как альтернативу метро или автобусу. А жители Московской области с нетерпением ждут развития проекта — это третий и четвертый диаметры, которые мы с ОАО РЖД планируем запустить в ближайшие пару лет.

РЕПЛИКА

Поездки стали быстрее и комфортнее

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Два года назад началась новая веха в истории развития столичного транспорта — были запущены первые маршруты Московских центральных диаметров: МЦД-1 («Одинцово» — «Лобня») и МЦД-2 («Нахабино» — «Подольск»). Так появились две новые линии наземного метро, улучшилось транспортное обслуживание жителей подмосковных городов Лобня, Долгопрудный, Одинцово, Нахабино, Красногорск, Подольск, для четырех миллионов жителей Москвы и Подмосковья поездки по городу стали быстрее и комфортнее, кроме того, начался масштабный процесс интеграции пригородной железнодорожной инфраструктуры в единую городскую транспортную сеть.

Маршруты востребованы у москвичей и жителей области, и для этого есть немало весомых причин. Во-первых, укороченный интервал движения в часы пик — поезда ходят каждые пять минут, заменяя таким образом линии метро. При этом загрузка МЦД ниже, чем в подземке, что делает поездки комфортнее. Во-вторых, появились прямые диаметральные связи между городами ближнего Подмосковья — теперь между ними можно перемещаться без лишних пересадок. В-третьих, станции МЦД связаны удобными пересадками на другие виды транспорта.

Благодаря проекту сформировался новый стандарт остановочных пунктов — теперь это не полустанки, а полноценные пригородные мини-вокзалы с пассажирскими терминалами, оборудованными многоуровневыми переходами через пути, лифтами, эскалаторами, кассовыми и турникетными залами, навесами во всю длину платформы для защиты от непогоды.

Запуск МЦД имеет и мощный градостроительный эффект: нагрузка на популярные пересадочные станции метро снизилась на 10–12 процентов, благодаря перераспределению транспортных потоков разгружается улично-дорожная сеть, что в свою очередь положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, также в проекты планировок заложен целый комплекс мероприятий по организации безопасных внеуличных переходов через пути и подъездных улиц, благоустройству территории. Все это наряду с улучшением транспортного обслуживания находящихся в зоне притяжения МЦД территорий повышает их инвестиционную привлекательность и стимулирует рост.

КАК У НИХ

Системы легкого или наземного метро известны многим мегаполисам. «ВМ» собрала подборку таких мировых железнодорожных систем.

— В Лондоне существует два вида наземного транспорта: легкая железная дорога Доклендс и наземная железная дорога (Overground). Первая представляет собой автоматизированную систему легкого наземного метро в Восточном Лондоне, обладает низкой стоимостью проездных билетов и включает в себя 40 станций на линиях протяженностью 31 километр. Overground — это пригородная железнодорожная система протяженностью 86 километров. В ее состав входит всего 4 линии, покрывающие Северный и Западный Лондон.

— S-Bahn — используемый как городской, пригородный и ближний междугородний транспорт, один из видов рельсовых систем в Германии, Австрии и Швейцарии. Первая такая система появилась в 1930 году в Берлине. В настоящее время в Германии существует семнадцать систем S-Bahn, многие из которых обслуживают сразу несколько городов. В Австрии системы S-Bahn имеются в Вене, Зальцбурге, Инсбруке. В Швейцарии системы S-Bahn есть в Берне, Цюрихе, Базеле. Последний, помимо Швейцарии, обслуживает также соседние территории Франции и Германии.

— Системой, схожей по функциям с S-Bahn, является городской электропоезд Степногорска в Казахстане. Планируется организация горэлектрички-аэроэкспресса в Бишкеке в Киргизии.