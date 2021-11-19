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Музей Москвы открыл выставку об истории и развитии Капотни и Московского НПЗ

Никита Миронов

Общество
Музей Москвы открыл выставку об истории и развитии Капотни и Московского НПЗ
Фото: Виктор Молодцов

Музей Москвы совместно с Московским НПЗ организовал экспозицию, посвященную столичному району Капотня. Выставка расскажет о том, как благодаря городским программам благоустройства и проектам модернизации завода преобразился район. Проект реализован при поддержке столичного департамента культуры и программы социальных инвестиций Газпром нефти «Родные города».

Выставка включает редкие исторические фотографии, которые подчеркивают роль района в развитии города, и видеозарисовки о жизни в Капотне. Представлены инсталляции современных художников, вдохновленных прогулками по экотропам парка и новым пешеходным зонам района. К работе над экспозицией были привлечены историки, краеведы, искусствоведы, специалисты по развитию городской инфраструктуры. Полноценными соавторами стали жители Капотни, школьники, представители районного совета ветеранов и, конечно, работники столичного предприятия.

— Выставка дает прекрасную возможность познакомить всех горожан с уникальным и, по моему глубокому убеждению, несправедливо недооцененным районом города с его необычным внутренним устройством и особым укладом жизни. Сегодня Капотня становится центром притяжения для молодежи, одним из красивейших и благоустроенных районов Москвы, — отметил вице-спикер Госудумы Петр Толстой.

Посетить музей можно по QR-коду. Выставка продлится до марта 2022 года.

мнпз
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