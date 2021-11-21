Как отличить благотворительный фонд от мошенников

Помните, как герой мультика «Приключения поросенка Фунтика» выманивал деньги у прохожих по наущению алчной Беладонны? Так вот, в реальной жизни обман встречается не реже, чем в сказках / Кадр из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», 1986

Жертвуя средства на благотворительность, далеко не все понимают, на какие цели будут потрачены их деньги, а главное, кому именно они оказывают помощь. Как отличить официальный благотворительный фонд от фальшивого, чтобы не оказать материальную поддержку мошенникам?

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная и безвозмездная деятельность по передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Такое определение дается в федеральном законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве», а также в «Концепции развития благотворительной деятельности до 2025 года». Два этих документа содержат основную информацию о правилах осуществления подобной деятельности в России.

В России участниками благотворительной деятельности принято считать благотворителей, добровольцев и благополучателей.

Благотворители — граждане или юридические лица, которые осуществляют безвозмездную помощь через передачу денежных средств и имущества или оказание услуг. Именно они являются главным источником помощи, осуществляя ее лично или через специальные организации.

Добровольцы же, в свою очередь, оказывают безвозмездную помощь через личное участие, зачастую делая это в рамках деятельности волонтерских организаций и проектов.

Благополучатели — лица, получающие помощь от благотворителей или добровольцев. Помощь эта может оказываться как одним, так и несколькими благотворителями.

Это основные лица, участвующие в благотворительной деятельности. Но, помимо них, есть еще один важный элемент — благотворительные фонды и организации. Благотворительный фонд — некоммерческая организация, осуществляющая сбор средств благотворителей для оказания помощи благополучателям. Именно эти фонды являются основными посредниками между нуждающимися в помощи людьми и теми, кто готов пожертвовать часть средств или предложить иную поддержку.

Помимо благотворительных фондов, пожертвования могут принимать другие юридические лица: религиозные организации, социально ориентированные некоммерческие организации, а также некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области науки, культуры, физической культуры и спорта, образования и просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Принцип работы благотворительного фонда довольно прост: он объявляет сбор денежных средств на конкретную цель, после чего на указанные фондом реквизиты поступают денежные средства, которые расходуются на оказание помощи — покупку медикаментов, товаров первой необходимости, оплату медицинского оборудования и многое другое, в зависимости от специализации фонда.

Жертвуя деньги на благотворительность, необходимо учитывать, что до 20% от общей суммы пожертвования благотворительный фонд может удерживать на оплату собственных внутренних расходов, например, оплату работы сайта или зарплату сотрудников. Зачастую такие расходы оправданны, поскольку подобные организации занимаются не просто сбором средств, а являются профессионалами в своей сфере, специалистами по оказанию поддержки и помощи нуждающимся гражданам.

Как показывает практика, благотворительные фонды точно знают потребности нуждающихся в помощи людей, где взять лекарства на лечение и как быстро организовать их доставку. Также благотворительный фонд может организовать консультацию с привлечением нужного специалиста или провести мероприятие, направленное на сбор средств. Кроме того, у крупных фондов есть постоянные партнеры и спонсоры, которые финансируют функционирование организации, что позволяет фонду направлять все пожертвования в полном объеме на оказание помощи.

Несмотря на огромную работу благотворительных фондов, не все доверяют подобным организациям, предпочитая оказывать помощь непосредственно благополучателю «из рук в руки». Однако такой способ осуществления благотворительной деятельности может привести к тому, что денежные средства пойдут не на оказание помощи нуждающимся, а в карман мошенника, решившего использовать благие намерения ради личной наживы.

На просторах интернета можно найти организации, которые собирают средства, убеждают граждан в необходимости помочь больному ребенку или приюту для животных, но на самом деле их целью является присвоение денежных средств под видом благотворительности. Чтобы не стать жертвами аферистов, надо уметь правильно выбрать благотворительный фонд.

Сайт официального фонда содержит копии уставных документов, сведения об органах управления, о руководстве фонда, а также контакты. Информацию о регистрации благотворительного фонда можно проверить через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС), Министерства юстиции Российский Федерации или скачать выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой содержатся сведения о наименовании благотворительного фонда, его юридическом адресе, учредителях и руководителе. На эту информацию следует обращать внимание в первую очередь.

Фото: Pixabay

Зачастую мошенники собирают денежные средства, выступая от имени известного благотворительного фонда. Они распространяют информацию под видом легитимной благотворительной организации с хорошей репутацией, но дают для перечисления денежных средств свои реквизиты. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверить на сайте благотворительного фонда, действительно ли он собирает средства конкретному лицу или на реально существующий проект. Важно знать, что все средства, собираемые благотворительными организациями, являются целевыми.

Это означает, что они могут расходоваться исключительно на заранее определенные цели. Перед перечислением средств необходимо также проверить реквизиты фонда и сравнить их с предоставленной информацией.

Еще одна площадка для мошенников — социальные сети. Интернет переполнен мольбами о помощи и снимками детей, которые нуждаются в срочном лечении. Тяжело равнодушно пролистать ленту, не заметив фотографии болеющего малыша. Увы, часто такие просьбы в соцсетях распространяются мошенниками. Поэтому стоит проверить, существует ли на самом деле указанный благотворительный фонд либо человек, которому требуется помощь. Даже обычный поиск в интернете предоставит множество информации о фонде. Если этого сделать не удалось, предусмотрительным будет воздержаться от оказания помощи.

Сбор благотворительных средств в России регламентируется действующим законодательством. Регулирование этой сферы призвано защитить нас от мошенников и исключить возможность для благотворительных фондов тратить неиспользованные пожертвования по своему усмотрению. Фонды обязаны отчитываться перед Минюстом России и ФНС России о расходовании полученных средств, размещать информацию о тратах в открытых источниках, на официальном сайте. Этот инструмент позволяет благотворителям убедиться, что пожертвования были направлены на помощь нуждающимся или поддержание деятельности фонда.

Основным же способом сбора средств на благотворительность постепенно становятся электронные платежи. Следует помнить, что перевод средств должен осуществляться исключительно на счет организации, реквизиты которой размещаются на официальном сайте, в официальных документах или получены от представителей организации. Следуя современным трендам, благотворительные организации подключают возможность использовать безналичную оплату через платежные сервисы и QR-коды. Многие фонды предлагают настроить автоматические ежемесячные переводы. Просьбы о переводе по номеру телефона или карты в большинстве случаев являются мошенничеством!

Нововведением последних лет стали благотворительные маркетплейсы — площадки в сети интернет, на которых можно выбрать организацию или проект, собирающий средства. Такие сайты позволяют избежать самостоятельной проверки достоверности представляемой информации, так как она уже прошла проверку специалистом. Зачастую такие маркетплейсы имеют систему поощрений, предполагающую получение бонусов, но удерживают комиссию от пожертвованных средств.

Фото: Pixabay

Старым проверенным способом пожертвований средств являются SMS на специальные короткие номера. Эта функция позволяет пожертвовать средства напрямую со счета мобильного телефона. Тем не менее сегодня этот способ встречается все реже, используясь в основном крупными благотворительным фондами. Причина этому — развитие электронных платежей и участившиеся случаи мошенничества.

Традиционный способ пожертвований — сбор наличных средств через ящики благотворительности. Но ящик ящику рознь! Несколько лет благотворительные организации совместно с правоохранительными органами вели борьбу с использованием таких ящиков для сбора пожертвований на улице и в транспорте. Большинство средств, оставленных в них, оказывались в карманах мошенников.

В связи с этим в федеральном законе о благотворительной деятельности были установлены требования к подобным ящикам. Следует запомнить, что: ящик для сбора пожертвований должен быть оснащен прорезью для опускания денежных средств, а также отверстием для их изымания, опечатанным бумажной лентой с подписью ответственного, датой и печатью организации.

Также на ящике должна быть указана информация об организации, которая собирает пожертвования (наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета), наименование программы или иного документа, в соответствии с которым проводится сбор пожертвований, адрес официального сайта организации и контактные данные.

Если вы встречаете волонтера с переносным ящиком, непременно убедитесь, что у него имеется доверенность или договор с благотворительной организацией.

Существует множество способов оказания благотворительной помощи, но основным из них всегда были денежные пожертвования. Стоит помнить, что адресная помощь (напрямую нуждающемуся) может не иметь ожидаемого эффекта: благополучатель может оказаться мошенником или использовать денежные средства для иных целей, возможно, не имея при этом злого умысла.

При обращении в профессиональные организации, занимающиеся благотворительностью, значительно повышается эффективность вложенных средств.

Зачастую проекты, реализуемые ими, позволяют помочь большему числу благополучателей.

Пожертвования в благотворительные организации похожи на инвестирование при помощи брокеров — специалистов на фондовом рынке и рынке ценных бумаг. Только в случае с благотворительностью прибылью от инвестиций является не заработанный капитал, а спасенные жизни, благодарные дети и их родители, бездомные животные, нашедшие хозяев, люди, избавившиеся от зависимости или нашедшие дом и работу, и многое другое, чего можно добиться через благотворительность.

ПОДДЕРЖКА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Денис Михайлов, руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Сдерживание благотворительной деятельности в рамках действующего законодательства продиктовано в первую очередь борьбой с одним из самых бесчестных видов мошенничества. Несмотря на это, государство пытается поощрять благотворительную деятельность граждан и бизнеса. Одним из видов такой поддержки является социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность. Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов (то есть вам вернется 13% от направленной на благотворительность суммы), но не более 25% полученного вами годового налогооблагаемого дохода. Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность не может быть получен, если денежная помощь была оказана в адрес другого физического лица, денежные средства были перечислены в организацию, не входящую в перечень, определенный Налоговым кодексом РФ, и в случаях, когда помощь не была бескорыстной и несла выгоду физическому лицу. Для юридических лиц предусмотрено уменьшение налоговой базы при расчете налога на прибыль на величину переданных пожертвований. Но оно не может составлять более 1% от выручки.