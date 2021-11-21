Остаются с нами зимовать: каких птиц можно увидеть и подкормить в московских парках

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Для братьев наших меньших с холодами наступает непростая пора. Как и чем мы можем помочь пернатым, рассказывает орнитолог, ветеринарный врач Яков Кантанович.

Большинство птиц, которые остаются у нас на зимовку, всеядны, многие из них — насекомоядны, и это надо учитывать, когда вы задумываетесь о кормовой базе для них. Именно поэтому так важно использовать для корма несоленое сало. Несоленое — принципиальный момент, очень важный. Кстати, сегодня купить его в Москве не так просто, предпочитают продавать готовое, а его для подкорма использовать нельзя, даже если вымочить сало. Будете за городом на рынке — постарайтесь приобрести его там.

Второй момент — спокойно кормите птиц белым хлебом. Не черным, ни в коем случае, он вызывает брожение, и птица может погибнуть.

Третий момент — если есть такая возможность, конечно, — угощайте птичек ягодами. Они будут очень рады. Овощи-фрукты (морковь и белокочанную капусту) в кормушку мелко не крошите — птицы просто разбросают вашу «нарезку». Лучше положить крупные кусочки, пернатые спокойно расклюют ваше подношение. Когда кормить — утром, днем или вечером — не так важно: птица наедается в течение дня.

Фото: Pixabay

Снегирь

Этих птичек знают и не путают с другими даже дети: ярко-красная грудка — «визитная карточка» снегиря. Птицы выдерживают морозы до –40 градусов. Живут и в городе, и в подмосковных лесах, стараясь держаться ближе к жилью человека. Но раскармливать при этом птиц ни в коем случае нельзя, это опасно для их жизни!

Фото: Pixabay

Серая ворона

Умная, хитрая и выносливая птица, активно гнездящаяся и в городах, любительница как крошек, так и животных остатков.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Большая синица

У нас и живут, и зимуют несколько видов синичек. «Большая» — самый распространенный из них. Яркая птичка с желтой грудкой умиляет своей проворностью. Зимой синички любят перебираться в города, благодарно принимая подкормку.

Фото: Pixabay

Сапсан

Не поверите, но как-то сапсаны были замечены в Нескучном саду! У них существует разделение: молодые живут как перелетные птицы, старые — становятся оседлыми. Зимой сапсана можно увидеть у крупных незамерзающих водоемов.

Фото: Pixabay

Сыч воробьиный

Гуляете в лесу, увидели у дерева перья, шкурки полевок — значит, где-то наверху живет сыч. Встречался неоднократно в Тропареве и Ясеневе. Зимой пробирается к кормушкам других пернатых, причем сами птички его интересуют больше, чем угощение в виде зернышек.

Фото: Pixabay

Кедровка

Симпатичную птичку называют также ореховкой, она чуть меньше галки, но имеет длинный клюв. Активно запасает на зиму орешки, находит потом не все и таким образом способствует посадке лесов, за что птице поставлен памятник в Томске.

Фото: Pixabay

Сойка

Эту птицу можно назвать кочующей, питается пересмешница остатками растительной и животной пищи, но также загодя делает запасы, пряча их в лесу. Обычно запасает желуди.

Фото: Pixabay

Голубь

Обладая удивительной привязанностью к месту проживания, голуби не улетают оттуда, где их подкармливали люди. Они вернутся, даже если и отлучились на 1000 километров!

Фото: Pixabay

Щегол

Если есть щеголь среди птиц — конечно, это щегол. Красавец с красным пятном на голове невелик размером, но задирист, как гусар. Драки между щеглами происходят при разделе территории. Зимой добывают пропитание, доставая семена трав или чертополоха, встречаются в полях, где много торчащих поверх снега сорных трав.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Поползень

Юркую птичку можно встретить в лесах Подмосковья и тех лесопарковых зонах, что расположены вдали от центра города. Характерная внешняя деталь поползня — «черная повязка» на его глазках. Птица шустро передвигается во стволам деревьев, причем «вниз головой» бежит так же быстро, как и вверх. Зимой питается как обычно — насекомыми и их личинками, которых добывает без труда своим острым длинным клювом. Иногда селится в скворечниках.

Фото: Pixabay

Клест

Этих птиц вы в городе не увидите, а вот на даче зимой — легко: они лихо расшелушивают шишки в лесу и подлетают к кормушкам. Что интересно: клесты и зимой умудряются выводить потомство, вот почему их гнезда так шикарно утеплены — они таскают туда и мох, и даже шерсть животных. У самцов грудки и головы красно-коричневые, самочки — серенькие, с желтоватой грудкой. А еще они шикарно поют — даже в самый трескучий мороз!

Фото: Pixabay

Глухарь

Увидеть этого красавца могут только любители дальних и тихих лесных прогулок: У глухаря прекрасные слух и зрение. Обитает он обычно в хвойных и смешанных лесах, любит места болот. Спугнете глухаря — значит, услышите его тяжелый полет с шумными взмахами крыльев.

Фото: Pixabay

Дятел

Встречается и в лесопарковых зонах столицы. Перепутать его с другими птицами тоже трудно: доктор дятел обычно хорошо слышен издалека — стуча по дереву, он «ведет прием». Зимой в рацион птицы в основном входят семена и орехи, добытые из шишек, вы наверняка видели горы шелухи от них под деревьями — да, это работа дятла! Вместо воды птица зимой глотает снег.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свиристель

Очень красивая птичка с хохолком на голове, «зачесанным» назад, так что перепутать этого красавца с другими тоже трудно. Свиристели любят рябину, калину и барбарис, а на подложке леса склевывают оставшиеся с осени ягодки. Кстати, свиристели всеядны и очень любят есть, зимой они сбиваются в стаи и кочуют вместе по опушкам лесов, ища пропитание.

Фото: Pixabay

Чиж

Прежде эти яркие птички всегда улетали на зиму, но в последние годы все чаще остаются в столице, зимуя у незамерзающих водоемов. Гнезда чижи делают в корнях прибрежных деревьев.

Фото: mdf / CC BY-SA 3.0

Щур

Яркая красная птичка не улетает на юг, но в процессе зимы потихоньку мигрирует в сторону южных территорий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— В средней полосе России остается на зимовку более 200 видов птиц. Несмотря на наши морозы, многие вполне комфортно чувствуют себя при температурах до –20, а то и –30 градусов. Излюбленными местами зимовки пернатых можно назвать Московскую, Тульскую, Рязанскую, Брянскую области. У зимующих птиц температура тела может достигать 43 градусов! Так что лететь в теплые страны для них — не комильфо!

ПЕРНАТАЯ ДРУЖБА

Воробьи, голуби и вороны... Вы задумывались когда-нибудь, сколько сил и стойкости в этих птицах, ведь они умудряются выживать в невероятные холода! Воробей, найдя еду, обязательно позовет друзей, а в мороз птицы садятся рядом и периодически меняются местами, чтобы всем было тепло, такая у них забота друг о друге! Ворон тоже удивителен.

Мы этого не замечаем, но по осени они меняются местами: московские перемещаются в Харьков, а в столице оказываются вороны из Архангельской области. Снегири примерно оттуда же летят в Петербург, а затем к Москве. Такие миграции логичны: происходит своеобразный вояж по «хлебосольным» краям.