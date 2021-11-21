Поймать легенду: чем известен настоящий шпион Сидней Рейли

Завод Круппа, 1915 год / Фото: Public domain

Реальные шпионы не похожи на выдуманных вроде Джеймса Бонда. В жизни все куда скучнее. Но встречаются порой сюжеты круче любых литературных. Такова судьба Сиднея Рейли, авантюриста и британского секретного агента, казненного в России в ноябре 1925 года.

Обстоятельства и дата рождения одного из самых таинственных шпионов XX века доподлинно неизвестны. Сам Рейли в своих дневниках, опубликованных в Англии в 2005 году, считал, что его родители были дворянами, и, вероятно, мог сам в это верить.

Еврейский мальчик

По другой версии, он родился в еврейской семье в 1873 году в Одессе и при рождении носил имя Соломон Розенблюм, или Герш Розенблюм, или даже Зигмунд. Впрочем, ни одна из этих версий не находит стопроцентного подтверждения. Еще при жизни Рейли постоянно запутывал данные о своей биографии, и то, что мы сегодня о нем знаем, — это большей частью его собственные выдумки и фантазии.

— Придумывать себе новую жизнь, скрывая факты настоящей, свойственно многим людям, чье происхождение было, как принято говорить, низким или темным. Особенно часто так делают те, кто добился успеха в жизни. Они стремятся забыть свое детство и сделать так, чтобы другие о нем никогда не узнали бы вовсе, — говорит психолог Сергей Кременецкий. — Яркий пример тому — Сталин. Его настоящая фамилия была Джугашвили, а одна из ранних партийных кличек — Коба. И этот Коба был в ссылке вместе с Зиновьевым, мотался по заграницам следом за лидерами большевиков, терпел насмешки от других членов партии: «левая нога Ленина» и проч. Когда он стал Сталиным, то начал физически уничтожать тех, кто помнил жалкого Кобу, чтобы не осталось свидетелей тех лет, когда он находился в ничтожестве.

Многие знаменитые авантюристы типа Казановы, графа Сен-Жермена тоже скрывали свою настоящую биографию. Это происходит из-за душевных травм, перенесенных в раннем детстве. Они могут быть связаны с бедностью, плохими отношениями в семье, отсутствием настоящих друзей, привязанностей. Воспоминания эти могут преследовать человека всю жизнь. Он их боится, они давят на него, поэтому, чтобы избавиться от них, придумывается новая биография. Так могло случиться и с Рейли, который утверждал, что происходит из дворян.

Сидней Рейли / Фото: Public domain

Как бы там ни было, но, по мнению некоторых исследователей жизни Рейли, его происхождение могли скрывать от него в семье. По одной из версий, Соломон, или Герш, воспитывался в семье дяди, учился, вращался в среде прогрессивной молодежи, из-за чего попал в поле зрения царской охранки. И вот юный Соломончик, или Герш, оказался арестованным. Это событие привело к смерти его матери, а ему стала известна тайна его происхождения. Он еврей. Это произвело удар на юного героя, и он решил переменить судьбу.

В солнечной Бразилии

Переменять судьбу он решил круто. Молодой человек отправился путешествовать туда, где его никто не знал. По одной из версий, в 1895 году он то ли нанялся поваром на британский пароход, шедший в Южную Америку, то ли пробрался туда зайцем, но в итоге познакомился с майором ее величества неким Чарльзом Фозергиллом, который был связан с секретной службой. Это встреча перевернула жизнь нашего героя.

— Образ шпиона в глазах обывателей — это образ романтического героя. Он умен, обаятелен, ловок, быстр, умеет стрелять с двух рук, не тонет в воде и в огне не горит, да еще может соблазнить любую, самую недоступную красавицу. Шпион — это предмет обожания женщин и зависти мужчин. Стать шпионом для Рейли было настоящей находкой. Кроме этого, такая легенда позволяла ему хранить таинственность на серьезных и правдивых основаниях. Ему так понравилась эта роль, эта маска, что он решил не снимать ее, — говорит психолог Сергей Кременецкий.

Сидней Рейли и его вторая жена, актриса Пепита Бобадилья / Фото: Public domain

После встречи с майором английских спецслужб Рейли понесло по миру. Он переезжает в Лондон, женится на ирландке по фамилии Рейли, которую он взял себе. Перебирается оттуда в Австралию, где занимается какой-то коммерцией. Похоже, он просто не может усидеть на одном месте.

Рейли общителен, легко находит контакт с самыми разными людьми, умеет входить в доверие, уверенно говорит на многих европейских языках. А деньги, которые у него периодически появляются, он тратит на шикарный образ жизни, что создает ему славу интеллигентного человека.

— Типаж Рейли очень напоминает умершего в 2013 году в Лондоне Бориса Березовского. Он тоже не мог сидеть на одном месте и в течение суток мог посетить несколько стран, пообщавшись с десятком людей. Постоянные проекты, большая часть которых не доводится до конца, кипучая деятельность, сменявшаяся периодами апатии, говорят, что перед нами типичный маниакально-депрессивный синдром. Таким людям нужны постоянная энергия, постоянное движение, у которого нет конечной цели, просто по-другому они не могут. Они берутся за все, но почти нигде не достигают успеха, зато умеют прекрасно создавать его видимость, — Отмечает Серей Кременецкий.

Королевский убийца

Скоро Рейли под легендой британского коммерсанта оказывается связан с поставками лесоматериалов для нужд русской армии во время Русско-японской войны. Используя свои обаяние и кипучую энергию, Рейли удалось заполучить подробную схему укреплений Порт-Артура и продать ее японцам. Впрочем, это тоже по очень непроверенным данным. Даже если предположить, что так оно и было, схема не сильно помогла. Крепость Порт-Артур пришлось держать в изнурительной осаде.

План укрепления Порт-Артура / Фото: Public domain

После Русско-японской войны Рейли носится по Европе, всплывая то в одной, то в другой стране. Входит в общение с интеллектуалами, писателями, среди которых была даже Этель Войнич, написавшая роман «Овод», революционерами-эмигрантами, среди которых немало русских. В этом качестве он оказался очень полезен не только разведке, но и полиции — Скотленд-Ярду.

— Рейли внедрялся в ряды русских анархистов, скрывавшихся в Лондоне от преследования царской охранки. Ему поручались операции, имевшие явный криминальный оттенок. Он уничтожал курьеров, привозивших деньги для анархистов, устраивал провокации, приводившие к арестам. Он был жесток и невероятно изворотлив. Моральных тормозов у него не было, — говорит историк спецслужб Александр Колпакиди.

На роль провокатора Рейли подходил идеально, можно сказать, что он нашел себя.

— Вопреки расхожему мифу, в разведке служат обычные, ничем не выдающиеся с виду люди. Большая часть работы разведчика — это аналитика. Чтение газет, специальных отраслевых журналов, анализ текстов, умение вычленить из них важную информацию. Работа с агентами — далеко не основной вид деятельности разведчика. Из-за своей кипучей натуры Рейли не был идеальным кандидатом на роль супершпиона. Он был слишком ярок для этого, — поясняет ветеран спецслужб Виктор Мельников. — Возьмите настоящих супершпионов, таких, как, например, Рудольф Абель. Это с виду был обычный обыватель. Такие каждый день в метро с нами ездят. Никто никогда бы не подумал, что это советский разведчик. Потому что настоящий шпион менее всего хочет привлекать к себе внимание. А богемный образ жизни, который вел Рейли, скорее будет помехой для разведывательной деятельности. Слишком он заметен, слишком выделяется на общем фоне.

Накануне Первой мировой войны Рейли утверждал, что сумел выкрасть какие-то секреты германского генштаба и передать их в Россию. Был ли это очередной миф, придуманный им же, — неизвестно. Звездный час шпиона был впереди.

Объявление в порт-артурской газете «Новый край» от 4 января 1902 года / Фото: Public domain

Ленин под прицелом

По-настоящему звезда Рейли взошла во время Гражданской войны в России. В начале 1918 года через Архангельск он прибыл в Петроград, а потом и в Москву, где хотел ни много ни мало — свергнуть советскую власть и убить Ленина. В этом качестве он пригодился чекистам, превратившим оперативную игру, которая известна нам сегодня как операция «Трест», в один из своих первых триумфов. Итак, Рейли оказался посреди вихрей, разрушивших Российскую империю.

— Скорее всего, он не был основной фигурой британских спецслужб. Он был одной из ставок на игровом поле большой политики. Чем ставок больше, тем выше вероятность, что одна из них сыграет. Тем более что у англичан не было тогда четкого представления, как будет развиваться ситуация в России. Они работали со всеми участниками — наблюдали за белым движением на Юге России, в Сибири, пытались прощупать и большевиков. Кто в итоге выиграет, было неясно, но важно было оказаться вместе с победителем, — отмечает Виктор Мельников.

Заговорщики, в числе которых были сотрудники британской дипломатической миссии в России, планировали создать из латышских стрелков военную антибольшевистскую организацию, захватить или ликвидировать Ленина и взять под контроль Москву, Петроград и Архангельск. Одной из ключевых фигур заговора был английский консул Брюс Локкрат. Непосредственно вербовать латышских стрелков должен был именно Рейли как человек, знакомый с реалиями России.

И Рейли вышел на одного из командиров стрелков — Эдуарда Берзина. И тут Рейли сам попался на провокацию чекистов. Берзин был подставной фигурой, имитировавшей подпольную деятельность. Так очень быстро чекисты вышли на след, в том числе и Рейли, который успел бежать из советской России. Правда ненадолго.

В начале 20-х годов прошлого века он снова проникает в Россию! На этот раз с целью найти выходы на крупную подпольную монархическую организацию, которую возглавляют дворяне и офицеры. По разным версиям, он попал в советскую Россию через границу с Финляндией, потом оказался в Москве. Но конец его был предопределен и скор: ведь с самого начала каждый его шаг был известен чекистам. Искомая организация была инспирирована сотрудниками Всероссийской чрезвычайной комиссии. Так были выявлены и ликвидированы антисоветски настроенные элементы, одним из которых оказался Сидней Рейли.

Есть разные версии насчет того, как закончилась жизнь шпиона. Официальная гласит, что его казнили 5 ноября 1925 года, полуофициальная — что убили в перестрелке. А самая оптимистическая — что Рейли имитировал свою гибель и скрылся за рубежом. И никогда больше не появлялся в России.

Заявление Рейли на имя Дзержинского о готовности дать показания от 30 октября 1925 года / Фото: Public domain

ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»

В декабре 2021 года исполняется 95 лет одной из самых известных операций, проведенных советской контрразведкой. Операцию, получившую кодовое название «Трест», вели сотрудники ВЧК, а в дальнейшем (после упразднения комиссии в феврале 1922 года) — ГПУ, которому были переданы функции и полномочия ВЧК. Цель операции — выявить монархистов и антибольшевиков, действующих против молодой советской России и на ее территории, и за рубежом. Для решения этой задачи чекисты создали фальшивую подпольную организацию «Монархическое объединение Центральной России». Игра с противником успешно велась с 1921по 1926 год. В ходе операции видные представители антисоветского движения были ликвидированы, а многочисленные планы групп белоэмигрантов по проведению терактов в России — сорваны. Также все пять лет советские контрразведчики успешно водили за нос коллег из западных спецслужб, массированно скармливая им различную дезинформацию.