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На смену QR-коду: как будет выглядеть новый сертификат о вакцинации

Николай Акимов

Общество
На смену QR-коду: как будет выглядеть новый сертификат о вакцинации
Врач Наталья Гончарова делает прививку москвичке Елене Сычевой / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

16 ноября вступил в действие приказ министра здравоохранения России Михаила Мурашко о новом формате сертификата о вакцинации, который придет на смену QR-коду. Однако и он продолжит действовать.

Сертификат нового образца, форма которого утверждена Министерством здравоохранения России, будет содержать фамилию, имя и отчество привитого или перенесшего заболевание, дату его рождения, сведения о паспорте или другом документе, удостоверяющем личность, страховой номер индивидуального лицевого счета и медицинского полиса, адрес места жительства, а также дату формирования документа. Он будет снабжен персональным номером.

В документе укажут информацию о всех сделанных прививках, использованных препаратах и медучреждениях, проводивших процедуры. В случае медицинского отвода публикуется информация о его причине и продолжительности. Если человек перенес заболевание коронавирусной инфекцией, эта информация также будет указана. QR-код переболевших будет действовать в течение полугода, привитых — в течение года. В случае, если вакцинированный человек заболевает, его код аннулируется. Распечатать сертификат можно в своем кабинете на портале госуслуг (он формируется там спустя три дня после прививки).

Кроме того, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсудили возможность размещения на сертификате фотографии его владельца. Это позволит облегчить использование документа, ведь сейчас он действителен только при предъявлении, например, паспорта. Впрочем, с этой инициативой согласны не все. Так, заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов считает эту меру избыточной.

— QR-кодов вполне достаточно, они же оригинальные и только для конкретного человека, — уверен зампред парламентского комитета. — Зачем фотографии? Потом отпечатки пальцев и биометрические данные?

Замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает меру допустимой при условии обеспечения защиты персональных данных владельцев сертификата.

КСТАТИ

У разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назальной вакцины не обнаружено побочных эффектов. Вчера об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург. Ранее ученый заявлял, что назальной вакциной можно прививаться после «Спутника V».

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