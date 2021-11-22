Суды защищают работников

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Пандемия коронавируса серьезно отразилась на трудовых отношениях между работником и работодателем, отметили участники конференции «Труд в условиях пандемии». Как взаимодействие начальников и подчиненных изменилось с точки зрения документооборота и почему у сотрудников на грани увольнения теперь больше шансов победить в суде, узнал корреспондент «Вечерней Москвы».

На конференции руководитель практики «Трудовое право» адвокатского бюро в Москве Марина Абрамова отметила, что с января 2021 года сильно изменились нормы Трудового кодекса, касающиеся удаленки. Однако, по ее словам, люди успели накопить опыт дистанционного режима работы, поэтому серьезных проблем в трудовых отношениях сейчас не возникает. Хотя до сих пор есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.

— В пандемию коронавируса рабочие взаимоотношения, по большей части, были изменены благодаря внедрению в производство информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют работать человеку, находясь даже за границей. Закон это не запрещает. Но если работодателю это не нравится, то он может предложить сотруднику такие условия труда, которые заставят его вернуться в свою страну, — отметила Марина Абрамова.

В период дистанционной работы сотрудник отрезан от привычного для него производства. Разумеется, это отразилось на взаимоотношениях между работником и работодателем в плане документооборота.

— Иногда возникают случаи, когда сотрудник не может выйти на связь в течение нескольких дней. Конечно, можно полагать, что он прогуливает. Но важно понимать, что работник мог заболеть или попасть в какую-нибудь непредвиденную ситуацию. Тогда необходимо отправить ему письмо с уведомлением о вручении и попросить объяснить, почему он не смог работать, — сообщила руководитель отдела по трудовому праву коммерческого холдинга Виктория Селяметова.

Юрист столичного адвокатского бюро Кристина Тимошенко пояснила, что отношения между работником и работодателем изменились и на уровне судебных разбирательств.

— Несмотря на то что один из принципов судопроизводства — равенство сторон процесса, многие суды считают работников менее защищенными, поэтому часто прощают им ошибки. Например, сейчас сотрудникам успешно «прощают» упущенные сроки, которые отводятся на обращение в связи с увольнением.

Помимо классических уважительными причинами теперь признаются обращения в Государственную инспекцию труда и прокуратуру, а также направление бывшему работодателю досудебной претензии. Более того, все чаще в судебных решениях мы видим, что большое количество взысканий за короткое время рассматривается как злоупотребление правом работодателя. Это трактуют так: работодатель проводит намеренные действия для увольнения сотрудника, — пояснила юрист Кристина Тимошенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Антонцев, председатель Московской федерации профсоюзов:

— Новшества в отношениях работника и работодателя имеют свои плюсы. Но иногда они оборачиваются для человека негативными последствиями. Можно долго говорить о проблемах, которые возникают в коммуникационной связи. Но я хочу сказать, что сейчас такое понятие, как «коллектив», практически стерлось. Отсутствие прямых взаимоотношений между людьми плохо влияет на производительность труда. На дистанционке работник просто выполняет поручения, не стараясь проявить инициативу и внести что-то свое в трудовую деятельность.