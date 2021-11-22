Некоторые юридические дела детей-сирот длятся годами

Исполнительный директор региональной общественной организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» Алексей Головань ведет прием граждан / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

19 ноября, накануне Всероссийского дня правовой помощи детям, Русфонд и благотворительный центр «Соучастие в судьбе» провели в столице общественный прием граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Прием граждан проводил исполнительный директор региональной общественной организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» Алексей Головань. Желающие получить у него бесплатную юридическую консультацию люди записались заранее. В списке 30 человек. Причем половина из них получила консультацию онлайн.

— Сегодня технологии позволяют оказывать помощь на расстоянии, и мы этим, конечно, пользуемся, — говорит Алексей Головань. — В целом же в течение года к нам обращаются примерно 900 заявителей из 64 регионов страны. Благодаря президентским грантам людям, обратившимся за помощью, не нужно платить за консультации, что, на мой взгляд, очень важно.

Общественной организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» в этом году исполнилось 30 лет. На ее счету сотни тысяч добрых дел.

— В самом начале пути мы сами обращались в разные организации, предлагали помощь, — вспоминает Головань. — В 90-х годах было много случаев, когда детей-сирот, получивших квартиры от государства, обманывали мошенники, и вчерашние выпускники детдомов оказывались на улице. Например, был случай, когда «любимый» человек уговорил девушку-сироту подарить ему комнату на Старом Арбате. А когда все документы были оформлены, «любовь» закончилась... Началась драма, хождение по судам, доказательства обмана. Некоторые дела длятся годами, но главное — никогда не опускать руки и продолжать добиваться справедливости.

Фонд «Участие в судьбе» оказывает помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и их законным представителям — приемным родителям и усыновителям.

— В работу берем около 70 процентов дел заявителей. Но некоторым хватает и одной консультации, — поясняет Головань.— Все вопросы решаемы. На некоторые нужно чуть больше времени.

СПРАВКА

Алексей Иванович Головань, правозащитник, общественный и государственный деятель. Первый уполномоченный по правам ребенка в Москве. Первый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Родился в 1966 года в Дубне. В 1989 году окончил Московский инженерно-физический институт, в 1993 году — Институт молодежи по специальности «Социальная работа», в 2000 году окончил Московскую юридическую академию.