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Манипуляция со знанием: психолог объясняет, почему негатив нельзя распространять до бесконечности

Ольга Кузьмина  

Общество
Манипуляция со знанием: психолог объясняет, почему негатив нельзя распространять до бесконечности
Кадр из фильма «Андроид», вышедшего еще в 2013 году. Речь в нем шла о загадочном приложении, загруженном на мобильный телефон и меняющем жизнь главной героини Анны. Тогда это казалось фантастикой... / Кадр из фильма «Андроид», 2013

В глобальном информационном пространстве доминируют негативные новости. Такой вывод сделали ученые из Университета штата Мичиган после анализа новостных лент 17 ведущих стран мира. И под данный вывод можно подвести обоснование: люди острее реагируют на негативные известия, чем на позитивные новости, чем и пользуются СМИ и социальные сети. И более того. Негатив гипнотизирует людей, заставляя... себя распространять!

Еще недавно мы не могли себе представить, что все люди вокруг будут неотрывно смотреть в экраны смартфонов. И сами мы уже не без труда вспоминаем время, когда могли выйти из дома без мобильника, а друзьям звонили, опуская «двушку» в таксофон. Старшее поколение не устает повторять, что телефоны и гаджеты оглупляют молодежь, но и сами при этом становятся зависимыми от сайтов и порталов с забавными, порой талантливыми, а порой откровенно глупыми видео. А что молодые? 31 процент из них уверены, что ни соцсети, ни постоянное блуждание по цифровому пространству хуже их не сделают. Большинство из оставшихся дать ответ на этот вопрос затрудняются. Но и те, и другие — уже немного «зомби», уверен психолог Владимир Ковалев.

Без него — никуда

— Вы не замечали, что впадаете в подобие истерики, когда не обнаруживаете телефона под рукой? — начинает беседу Владимир Александрович.

Остается лишь согласиться: конечно, и не раз, зачем врать. Он кивает:

— Ну, допустим, вы сейчас скажете, что он вам нужен по работе, и я поверю. И мне нужен: клиенты звонят и пишут. Но я о другом. В этой зависимости есть нечто иное, так ведь? И когда вы берете телефон в руки, вы, как правило, влезаете в соцсети, «Инстаграм», и так далее?

— Я — нет, просто не сложилось, делаю это реже других.

— Не очень верю, но не суть важно, — продолжает Ковалев. — А вот среднестатистический человек очень часто влезает в интернет в поисках... плохих новостей. Это звучит парадоксально, но это так. Доказано. Если вы спросите: чего ты ищешь, новости об убийствах, негатива, чего? Он ответит вам — нет, конечно! Зачем? А все дело в том, что он даже не осознает этого. Вот потому я и называют людей с прилипшими к телефону руками «зомби XXI века». Зомби не в смысле ходячих мертвецов, хотя в духовном смысле многие из них как раз на нежить и становятся похожи, а в смысле неосознанной, гипнотической, зомбируемой зависимости от негатива.

Зачем бы это? А вот, оказывается, все объяснимо. На фоне «чужого» негатива многим собственные не самые радостные события кажутся менее трагическими.

— Я идейно далек от следования конспирологическим теориям, но близок к тому, чтобы в них поверить! Безусловно, чужие беды иных людей укрепляют... Но не всех же! А тут — другое. Люди склонны к зависимостям. И когда что-то внешнее, некие обстоятельства, их не устраивают, они компенсируют их оборотной стороной медали, теми данными виртуального мира, который они пока еще воспринимают как виртуальный, что помогает им убеждаться: в «зазеркалье» тоже все не очень, а я вот сижу тут, меж двух миров, и у меня все еще ничего!

Манипуляция со знанием: психолог объясняет, почему негатив нельзя распространять до бесконечности Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Подпитка нехорошим

Статистика свидетельствует: цифровые аборигены (те, кто не помнит мира без соцсетей и интернета в целом), как правило, пессимистичнее своих сверстников из прошлых времен, они реже занимаются сексом, не так охотно женятся, а если женятся, то иногда с фантастической легкостью расстаются. Зато у них есть другая «фишка»: они могут — до поры! — проживать чужие эмоции, особенно отрицательные, могут испытывать эмпатию по отношению к людям, которых никогда не видели и с которыми знакомы по переписке, при этом не обращая внимания на нужды близких; они ждут лайков под своими постами и иногда и дизлайков — чтобы еще раз убедиться в несовершенстве мира.

— Зомбированный, настроенный на постоянное получение из виртуального мира сигналов человек на самом деле отчасти раб «гормональных обстоятельств», давно известных науке, — рассказывает Ковалев. — Нейромедиатор дофамин обеспечивает организму через взаимосвязь мотивации и обучения некий стиль, алгоритм поведения, при котором человеку максимально комфортно. Получая позитивные оценки своих «выставленных» фотографий, своего завтрака, обеда, фотографируя себя с патчами под глазами и бигуди на челке, люди испытывают дофаминовое наслаждение. Желание испытать его я тоже отнес бы к зомбическим: у человека нет сил не посмотреть, как именно отреагировали на его фото, какой лайк и кто поставил. Ну а поскольку на уровне сознания многие понимают, что это нелепо, они делают это скрытно, никому не сознаваясь в содеянном, стесняясь — до поры — своей слабости.

Но при чем тут негатив, спрашивается? А при всем! Если, скажем, в том случае, который многие сочтут абсолютно позитивным, срабатывает схема «триггер (повод) — действие — награда» («захотел написать — написал — получил долгожданные «лайки»), причем раз от раза такая схема поведения закрепляется все больше, то в случае с эскалацией информационной чернухи и ее принятия схема выглядит почти отзеркаленной: желание острой, будоражащей нервы информации провоцирует действие, то есть вход в систему, а наградой становится доказательство внутреннего убеждения — все везде плохо. Именно этот негатив, на который нас исподволь затачивают, и становится питательной средой для цифровых зомби.

Манипуляция со знанием: психолог объясняет, почему негатив нельзя распространять до бесконечности Фото: facebook.com/Общественная палата города Москвы

Рабы привычек

Казалось бы, абсолютная норма — радоваться за других людей, если у них все хорошо. Но такой высоты человеческого духа достигают далеко не все. Зависть к чужому успеху куда распространеннее, чем восторг от них.

— Человек раб своих привычек, — поясняет Владимир Ковалев. — Это может быть как чистка зубов, так и стихи Пушкина перед сном. Будете читать их детям тридцать дней подряд, а на тридцать первый, если попробуете этого не сделать, получите изумленный вопрос: «А где?!» В неосознанной попытке самоутвердиться за счет негатива в других областях жизни человек утверждает и узаконивает у себя привычку к получению этого негатива и транспортирует его далее, в окружающее пространство, передает другим людям, множит всеми возможными способами. Впав в зависимость от отрицательного фона, человек испытывает дискомфорт, если не получает «допинг».

Примерно это же, уверен психолог, заставляет людей смотреть ужастики и хорроры: индивиду свойственно испытывать себя, «ходить по грани». При этом не отдавая отчета в том, что была произведена перенастройка, и человека научили получать удовольствие от того, что раньше вызывало оторопь, а то и омерзение.

— Люди не замечают, что они плохо коммуницируют, что их горизонты сужены, что они при всей видимости свободы — пиши, например, что хочешь — болезненно, как никогда, зависимы от чужого мнения, — рассказывает Владимир Ковалев. — Точно так же, как возбуждают психику положительные «лайки», так же парализует волю негативный зомботрон. Снова упал самолет, где-то взорвался газ, сошла лавина — все это факты, и факты прискорбные, но именно они, точно всадники Апокалипсиса, осаждают сознание. И если раньше этим «всадникам» сдавались преимущественно пожилые люди — иногда в силу возрастных заболеваний, повышения тревожного фона, то сегодня этот настрой на отрицательное поражает души совсем молодых.

Нет, уверяет Ковалев, он совсем не апологет СССР и коммунистических песен-агиток. Но все же вот они, факты: если раньше утро начиналось под звуки радио и бодрые призывы к зарядке, то сегодня, проснувшись, мы изучаем драматические новости и начинаем день точно не под победные марши.

Манипуляция со знанием: психолог объясняет, почему негатив нельзя распространять до бесконечности Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

А кто объекты

С точки зрения психолога, и это признавали владельцы соцсетей, интернет как огромный ресурс отлично владеет искусством манипуляции личностью и использует в своих целях самые тонкие, психически уязвимые пункты человеческого сознания. Но период, когда в нем искали исключительно «одобрямса», прошел.

— Сегодня в интернете — ренессанс неискренности и отрицания. Одни хвалят других, те, другие, подозревают первых в неискренности, блогеры твердят о том, что любят писать и готовы делиться знаниями с окружающими, пользователи попроще принимают это за чистую монету, посложнее — делают однозначный вывод: вот перед нами человек, которому категорически нечем заняться, одинокий изгой, никому не нужный и сублимирующий свои комплексы через общественную среду, — рассуждает Владимир Александрович. — При этом безответственность заявлений нарастает, как и негативистский фон. Но от тех, кто пытается каким-то образом остановить процесс или удержать его в рамках, что уже, конечно, невозможно, интернет открещивается своей молитвой, поднятой на хоругви его самыми активными пользователями: «Если тебя нет в сети — тебя просто нет».

История с подменами реальности и виртуальности не нова, новое — лишь видимый результат пролонгированного действия интернет-ловушки, уверен психолог.

— Когда общение в сети начинает зашкаливать, способность к управлению ситуацией в реальном мире снижается, человек оказывается неспособен заниматься своими проблемами, но поскольку он осознает их наличие, углубляется начальная стадия депрессивного вектора его начального состояния. Позитив, получаемый из сети, оказывается иллюзией, а картинки чужих счастливых жизней уже не просто не радуют, а подавляют и провоцируют массу эмоций самого широкого спектра: от печали и зависти до ненависти.

Шесть лет назад Facebook привлек 689 тысяч своих пользователей для эксперимента, о чем, правда, они не подозревали, рассказывает Ковалев. Целью опыта было изучение степени влияния соцсети на психологическое состояние пользователей.

— Они придумали алгоритм, который делал выборку новостей. Для части пользователей отбиралась преимущественно позитивная информация, для других новостная лента почти вся состояла из негатива. За неделю наблюдений был сделан удивительный и в общем страшный вывод: оказалось, что те люди, которые получали в основном негативные известия, сами принимались распространять («постить») такой же контент! — рассказывает Ковалев. — И как только в ленту добавлялись позитивные сообщения, общее настроение пользователей менялось. Неужели этот пример не говорит о том, что мы — зомби? Не говорю уже об этичности этого исследования, на эту тему тогда, шесть лет назад, было сломано немало копий! А в обнародованных выводах, хочу напомнить или сообщить тем, кто этого не знает, говорилось следующее: психологические состояния могут передаваться другим людям через своего рода эмоциональное заражение, которое может происходить без непосредственного взаимодействия или общения между людьми и при отсутствии невербальных сигналов.

Помимо прочего, проекция негатива происходит у чувствительных людей через сравнение себя с другими пользователями.

— Мало кто делает достоянием общественности свои трагедии, всем хочется показать себя «на высоте», — поясняет Ковалев. — И пользователи раз за разом видят в соцсетях счастливые лица других людей, пьющих бесконечный кофе, от которого у них, сволочей, не поднимается давление, а ты сидишь тут один, и денег нет, и ты никому не нужен — лузер, неудачник и так далее. И обостряющееся одиночество неминуемо влечет тебя к углублению внутренней изоляции, а с одиночкой гораздо проще и быстрее управиться: его состоянием легче оперировать, его легче заставлять делать то, что кому-то нужно, потому что зависимые от чужой воли зомби — вовсе не уважаемые пользователи, а некая биомасса, ведущаяся на рекламу, обещания, сулящие благо, кредиты и прочее, прочее, прочее…

Увы, разводит руками Ковалев, к советам специалистов поменьше погружаться в цифровое пространство мало кто прислушивается. А иногда начинают об этом думать, когда зависимость уже слишком сильна, и человек выбит из социальной жизни и пребывает в неконтролируемом самостоятельно негативном фоне.

Манипуляция со знанием: психолог объясняет, почему негатив нельзя распространять до бесконечности Фото: mos.ru/Юлия Иванко

На пороге нового мира

…Два года назад мир был иным. Для части населения планеты пандемия стала первым серьезным испытанием в жизни: уже не справляющиеся с потоками информации, боями в виртуальном пространстве и внутренними установками на негатив, молодые люди в реальной жизни столкнулись с огромной проблемой и многими бедами, вызванными коронавирусной эпидемией. Для части поколения «зуммеров», людей с притупленным чувством эмпатии и зацикленностью на своих интересах, отсутствие возможности поехать куда-либо начало казаться куда большей проблемой, чем гибель людей и их страдания. До пандемии пластические хирурги столкнулись с потоком желающих переделать свою внешность юнцов: они привыкли накладывать на собственные изображения фильтры и желали добиться соответствия внешности тому образу, который видели на отредактированных фото. Медики утверждали, что большинство подростков находились при этом в угнетенном, депрессивном состоянии. Внутренние терзания разогрел Tik-Tok: появившаяся в 2016 году соцсеть «рванула» через три года, в 2019-м, уже имела в своей истории примеры как ярких взлетов, так и ярких провалов. При внешней легкости и позитиве многих роликов, их подстраивании под вкусы и запросы пользователя, и недостижимость для большинства из них вершин успеха других — усугубила и без того невеселую ситуацию.

— Тема «зомбирования» присутствует, увы, и тут: начиная смотреть короткие тиктоковские видео, вы и не замечаете, как утекает время, наслаждаетесь дофамином, релаксируете. А в итоге — находитесь будто под гипнозом, по окончании которого обнаруживаете, что провели за просмотром не пять минут, а час, — рассказывает Ковалев. — Поняв это, многие впадают в переживания, но цепочка следствий уже запущена, и непреодолимое желание посмотреть ролики еще и еще вновь отправит вас в эту сеть для молодых, а потом будут новые терзания, раскаяния и… да, негатив по отношению ко всему миру.

И если в начале пандемии были иллюзии, что соцсети помогут миру, став из-за коронавируса одной из главных площадок для общения, то теперь однозначно ясно: они лишь усиливали печали и подогревали неврастенический фон общества, множили «страшилки» и негатив, загоняя человечество в угол и превращая его в зомбированных и послушных рабов гаджетов. Разбираясь со всем этим, нужно просто уяснить для себя: на вашем настроении, негативе, печалях кто-то делает неплохой бизнес.

ЦИФРА

30 минут в день можно проводить в соцсетях без негативных последствий для психики.

КАК У НИХ

Новая опасность и новый манипулятивный инструмент соцсетей получили сегодня название FOMO, что переводится как «fear of missing out», или «синдром упущенной выгоды». Под этим подразумевается страх, что если ты не войдешь в соцсеть, то пропустишь что-то важное, упустишь принципиальный для твоей жизни момент. Впервые FOMO исследовали в 2013 году, и тогда был сделан вывод, что к одержимости соцсетями приводят одиночество, неустроенность и замкнутость. Дальнейшие исследования доказывают ровно обратное: этим не начинается, а заканчивается погружение в них. Ученые говорят, что «синдром упущенной выгоды», как правило, совпадает с навязчивым желанием быть в курсе всего, что происходит со знакомыми и коллегами. Так же принципиально важно то, что «синдром упущенной выгоды» испытывают люди любых возрастов, а вовсе не только подростки.

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