Сундук с сокровищами Владимира Даля, истинно русского человека

Владимир Даль. Портрет работы В. Г. Перова, 1872 / Фото: public domain

Несколько лет назад в журнале «Роман-газета» был опубликован сборник коротких рассказов и новелл Владимира Даля «Суд Божий». По своей тематике, приближенности к самым потаенным думам «глубинного народа» он мог быть создан только русским человеком.

Между тем в признанном теоретике и собирателе русского языка не было ни капли русской крови. Отец Даля был датчанином, мать — француженкой. Сам он вопросами национальной идентичности не заморачивался: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю на русском». Не менее заинтересованно относился Даль и к языкам других, населявших Российскую империю народов. Во время службы в Оренбурге он записывал казахские, башкирские, калмыцкие сказки, пословицы и поговорки, изучал обычаи кочевых народов. В Хивинском походе заносил в специальные тетради географические и этнографические сведения о Средней Азии, работал как военный медик, изобрел подвесную койку для перевозки больных на верблюдах. Незадолго до смерти Даль перешел из родительской (лютеранской) веры в православную. «Россия погибнет только тогда, — писал он, — когда иссякнет в ней Православие…»

Родившийся 220 лет назад Владимир Даль прожил насыщенную жизнь: плавал по морям, участвовал в войне с Турцией, усмирении Польши, походе в Хивинское ханство. Страсть к изучению живого русского языка была не единственным его увлечением. Даль был глазным хирургом, гомеопатом, чиновником особых поручений при губернаторе в Оренбурге. За труды по медицине в 1838 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук.

Судьба одарила его дружбой с Пушкиным. Даль сопровождал поэта в уральской экспедиции, где тот собирал материалы о пугачевском бунте. Позже оказался свидетелем (и как врач оставил их точное описание) последних часов жизни Пушкина в квартире на Мойке. Это к нему умирающий поэт протягивал руку и шептал: «Ну, веди же меня!», глядя на уходящие к потолку книжные полки в своем кабинете. Пушкин уходил в Вечность, в вечно живой русский язык, и символично, что его Вергилием, точнее ангелом, в тот момент оказался Владимир Даль. Пушкин оставил ему на память любимый перстень с изумрудом и простреленный пулей Дантеса сюртук.

Даль умер в 1872 году, успев получить признание современников. Из распахнутого им (200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц) «сундука с сокровищами» (так назвал будущий словарь Пушкин, когда Даль поделился с ним своим замыслом) черпали идеи и образы как славянофилы — П. Киреевский, К. Аксаков, А. Хомяков, так и западники — Тургенев, Герцен, Чаадаев.

Неоднократно переизданные два основных труда Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» (1861– 1868) и «Пословицы русского народа» (1862) стали постоянными спутниками, как писал другой подвижник-лингвист — многолетний директор Института русского языка АН СССР академик Виктор Виноградов, «не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека, интересующегося русским языком».

ДОСЬЕ

Владимир Иванович Даль (22 ноября 1801 — 4 октября 1872) — русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принес ему непревзойденный по объему «Толковый словарь живого великорусского языка», на составление которого у Даля ушло 53 года.