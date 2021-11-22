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Маэстро собрал уникальных друзей

Мария Бабалова

музыкальный критик
Общество
Маэстро собрал уникальных друзей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Знаменитый и давно полюбившийся публике фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», который проходит в Москве уже в одиннадцатый раз, достиг своей кульминации.

Форум неизменно собирает лучших музыкантов со всего мира, в этом году проходит сразу на двух площадках — Светлановский зал Дома музыки и Большой зал Концертного зала «Зарядье». Основанный в 2001 году, он стал ярким событием культурной жизни столицы, которое имеет свой изысканный стиль и неизменно расширяющуюся аудиторию.

Фестиваль стартовал с высокой ноты. Вместе с маэстро Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром России выступила прекрасная Хибла Герзмава. На днях состоится концерт с участием артистов Молодежной программы лондонской Королевской оперы «Ковент-Гарден» Айгуль Ахметшиной и Алана Пингаррона. Их выступление на фестивале маэстро два года назад стало сенсацией: московская публика смогла лучше познакомиться с «башкирской Золушкой» — певица сегодня одна из самых заметных исполнительниц своего поколения — и впервые услышать удивительного тенора из Мексики, который обладает красивым голосом и считается национальным достоянием своей страны.

А в воскресенье благодаря приглашению Спивакова впервые в России выступила феноменальная сопрано из Норвегии Лизе Давидсен. И этот вечер превратился в событие всего музыкального года.

И это еще не финал фестиваля. 20 декабря запланировано выступление звезды из Франции Стефани д’Устрак. Заключительным аккордом фестиваля станет вечер 27 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Спиваков, народный артист СССР:

— Для меня важна сама возможность показать в Москве то, что люблю я сам: новое, разнообразное по жанрам и стилям, уникальное и талантливое. Каждый раз — новые программы. Это нас заставляет не заниматься рутиной. Ведь нужно быть в движении. А человеческий голос сам по себе — это настоящее чудо. У тысячи людей есть голос. Но только один или два человека способны петь так, что вы трепещете. Именно в этом и заключается подлинная сила искусства.

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