«Прежде чем умереть — живи»: скончался народный артист России Валерий Гаркалин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Завтра, 23 ноября, в Москве в учебном театре ГИТИСа пройдет прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным. Его не стало 20 ноября. Удивительный артист и исключительной порядочности человек, умевший преданно любить и по-настоящему дружить, блестящий педагог и наставник — так вспоминают о нем друзья и близкие. Без малого 100 ролей в кино, огромное количество ярких театральных работ — то, что осталось нам на долгую память.

…1989 год. Еще жив, но уже потрескивает отнюдь не нерушимым каркасом Cоветский Союз, страну еще не потрясли события начала 1990-х, и сами «девяностые» как особая эпоха безвременья, безденежья и безработицы еще впереди. Но все постепенно становится иным: мысли, люди, ценности. И пока еще очень советские, люди стоят в очередях за билетами на фильм «Катала». Зал с замиранием сердца смотрит, как на экране происходит нечто совершенно невероятное и непривычное для нашего кино: герои фильма — картежники и бандиты.

И вот финал: главного героя, тоже неоднозначного, бьют с какой-то невероятной яростью, зверски, чудовищно. Фильм кончается, но встать с места сил нет. Страшно, горько, больно… «Каталу» обсуждают везде: фильм просто «порвал» общество, никогда прежде бандитские разборки не были показаны так натурально, а главное — кино как бы предвосхитило наступающую пору отвязных нуворишей и королей криминала. Но главный герой… При всей своей неоднозначности он вызывает симпатию. «Как фамилия парня, который сыграл Грека?» — переспрашивает кто-то на выходе из зала. «Какой-то Гаркалин», — звучит ответ.

«Какой-то». Он не обиделся бы, услышав это. До этого Гаркалин был известен «в узких кругах» и только начинал «светиться» на сцене. После «Каталы» же он, что называется, «проснулся знаменитым». Фильм был столь резонансным и угрожающе актуальным, что Гаркалин как исполнитель главной роли на волне успеха мог взлететь в заоблачные выси. Но вскоре рухнет прокат, про картину начнут забывать. Момент звездной известности отложится почти на десять лет. Потом грянут девяностые. Для него — не такие страшные, как 1980-е, когда у него не было работы и он страшно мучился от невостребованности.

…Валерий Гаркалин говорил, что уже родился с сознанием того, что будет артистом. Но после школы работал слесарем (отец настоял — он, заведующий гаражной мастерской, справедливо полагал, что мужик должен уметь «крутить гайки»). Потом была армия, а после нее — Училище имени Гнесиных, факультет кукольного искусства. Когда учеба завершилась, выпускники курса создали театр «Люди и куклы», руководил которым режиссер и драматург Леонид Хаит. Многие помнят еще шумный успех этой необычной труппы, приписанной к Кемеровской филармонии. За шесть лет Гаркалин объездил с этим театром весь Советский Союз, потом перешел на работу к Сергею Образцову. Правда, к себе как к артисту-кукольнику он относился более чем критически, а иногда так вообще заявлял, что в этом амплуа он бездарен.

«Для того чтобы работать за ширмой, нужно быть по-настоящему преданным делу. Ну или совсем уж по-зверски относиться к куклам, как я…» — вспоминал он на одной из встреч со зрителями. И рассказывал, как в Театре Образцова ему доверили роль Аладдина. Работа с тростями, которыми управляется кукла, ему не давалась, а вот кукла на руке — оживала. Он приказал ей, как Карабас: «А ну играй!» И Аладдин «сыграл», да так, что сам Образцов был доволен.

Но все же это было не для Гаркалина. Он не был готов транслировать эмоции через кого-то, ему хотелось передавать их самостоятельно, лично, встречаясь со зрителем «глаза в глаза». К слову, его путь к славе был не таким простым еще и по той причине, что для большинства его поклонников оставалась тайной, закулисьем. Еще в роддоме он был заражен полиомиелитом и с последствиями страшной болезни боролся полжизни.

К моменту поступления на факультет эстрады и массовых представлений в ГИТИСе Валерий Гаркалин был уже не мальчишкой, имел за плечами достаточно опыта работы, но остро чувствовал необходимость доучиться. На курсе Вячеслава Шалевича он был, конечно, одной из звезд. Поражала его пластичность: редко когда актер одинаково хорош и в классике, и в мюзикле, ярок в авангардных постановках. Но, конечно, особенно все отмечали его комедийный дар. Он идеально пришелся ко двору в Московском театре сатиры. Его активно использовал в постановках Михаил Зонненштраль: Гаркалин сыграл Магнуса в «Контракте» по пьесе С. Мрожека, а также Мастера и Понтия Пилата в постановке «Шизофрения, как и было сказано» по «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова. О нем заговорили театралы. А потом Валентин Плучек по сути выдал Гаркалину счастливый билет в профессию, доверив ему сыграть Хлестакова в «Ревизоре» и Петруччо в «Укрощении строптивой» по знаменитой пьесе Уильяма Шекспира. А в 1996 году в Сатире справедливо собирала аншлаги «Трехгрошовая опера». Пичема в постановке тоже играл Гаркалин, параллельно успевая сотрудничать с театром-студией «Человек», где он был занят в «Стриптизе» и «Летнем дне».

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

…Театральная известность пришла к нему быстро и, в общем, достаточно легко. Но с 1995 года он вернул себе кинославу. В тот год на экраны страны вышла комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где Валерию Гаркалину достались целых три роли: он сыграл братьев-тройняшек Кроликова, Шниперсона и Алмазова. Три полные противоположности, три уникальных типажа, были настолько жизненны, что не могли не полюбиться зрителям. Фильмгротеск, очень смешной, а в чем-то трагически грустный, стал культовой комедией 1990-х, фильм разобрали на цитаты, а Валерий Гаркалин окончательно утвердился в перечне звезд нашего кино. Правда, он себя таковым не считал и любил с почтением говорить о тех, кто его окружал: в «Ширли-мырли» он оказался на одной площадке с Чуриковой, Мордюковой, Табаковым, Джигарханяном, Алентовой, Полищук, Панкратовым-Черным — то есть с теми, кого он называл «энциклопедией советского кино». Фильм, кстати, давался всем непросто — порой актерам было совсем не до смеха… А говоря о тех, с кем ему доводилось играть, Гаркалин всегда скромно отодвигал себя на второй план и с почтением описывал таланты других. Он не изменял театру, но сыграл без малого в 100 фильмах. Опричник и заключенный, рабочий и военный, композитор и журналист, капитан и террорист, серийный убийца и продюсер, писатель-ловелас и учитель фехтования, ученый, рецидивист… Широкий спектр ролей и образов, таких разных, и всюду Валерий Гаркалин был органичен: мы равно верили как в его интеллигентность, так и в бесовщинку отрицательных героев…

Через год после миллениума он ушел из Театра сатиры и несколько лет с огромным удовольствием работал в антрепризе. «Чонкин» и «Бумеранг» от продюсерской компании Анатолия Воропаева, «Трактирщица» и другие постановки, где он был таким разным... А в 2007 году он стал членом труппы Московского театра имени А. С. Пушкина, где вышел на сцену в образе Паолино в пьесе «Человек, зверь и добродетель» по произведению Л. Пиранделло, позже работал с Дмитрием Крымовым в его постановках по циклу рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи» (играл самого Бунина) и по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Среди других работ Валерия Борисовича в независимых театрах и частных антрепризах нельзя не вспомнить сыгранного им Моцарта («Моцарт и Сальери», Московский драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна), Солдата № 2 из «Зимы» по пьесе Е. Гришковца, яркие работы с Р. Козаком, В. Ахадовым и Р. Овчинниковым.

…Хотелось ли ему славы? Было бы странно сказать — нет. Но он ее не ощущал. Радовался успехам других, причем искренне. Коллеги, ощущая это, платили ему любовью. Но однажды Валерий Гаркалин убедился в том, что все делает правильно. Он не раз принимал участие в постановках по произведениям Славомира Мрожека. Как-то в Кракове играли спектакль «Стриптиз». Мрожек присутствовал на каждом показе, никак не выказывая отношения к увиденному. Гаркалина это несколько напрягало — как-никак, великий драматург, и вдруг — такое равнодушие. Но однажды после спектакля Мрожек появился за кулисами и обнял Валерия, сказав: «Спасибо за театр». Прошла ночь, утром Гаркалин, уже переживший позитивный шок, спустился вниз к завтраку, вошел в столовую и… был «снесен» шквалом аплодисментов. Все, кто был в столовой, встали и аплодировали стоя, а он стоял, оглушенный и счастливый, понимая, что это — та минута, о которой мечтает каждый «лицедей»: момент признания твоего таланта коллегами.

…Черная полоса в его жизни началась в 2008 году. Год мог быть радостным: ему присвоили звание народного артиста России, но летом и осенью он перенес два тяжелых инфаркта. А 15 февраля 2009 года ушла из жизни его любимая жена Катя. Екатерине Викторовне не было и шестидесяти лет, когда ее не стало. Она была его добрым ангелом, его душой, подругой, единственной любимой женщиной, они прожили вместе с 1978 года. Недавно он обронил в одном из интервью: это неправда, что боль со временем уходит. Потерю Кати он до конца так и не пережил. Как могло быть иначе, ведь это была настоящая любовь...

Много лет Валерий Борисович Гаркалин преподавал в любимом ГИТИСе, с 2002 года руководил мастерской факультета эстрады. Его любили студенты, а он — любил их. Честно говорил, что иногда его мнение об абитуриенте не совпадает с мнением приемной комиссии, и мудро замечал, что лучшим режиссером судеб молодых будет сама жизнь. А в последние два года, не имея возможности сниматься из-за пандемии, он слегка затосковал, но все равно верил в лучшее.

Все понимали, что здоровье Гаркалина подорвано и личной трагедией, и перенесенными инфарктами, но он так не любил ни на что жаловаться… Известие о том, что он доставлен в больницу и его состояние кажется врачам крайне тяжелым, пришло 2 октября. Сошлось все — коронавирус, хронические болезни, последствия инсульта… 20 ноября Валерия Борисовича не стало . Ему шел 68-й год.

В далеком 1995-м Валерий Гаркалин получил премию «Киношока» за лучшую роль. Получил он и национальную анимационную премию «Икар» — за озвучивание мультипликационного фильма «Тихий ужин без соли». Но главная награда была дана ему его поклонниками и друзьями — это бесконечная любовь к нему как к человеку. Наполненный работой, общением, жизнью, смешливый и способный рассмешить кого угодно, он ушел, боровшись за жизнь месяц. Пока никто просто не может поверить в то, что его улыбка погасла и заразительный смех больше не звучит.

Один из друзей актера разместил в сети фрагмент октябрьской переписки с Валерием Гаркалиным, которую иначе как духовным завещанием назвать не получится. Там есть и такой момент: «Прежде чем сказать — послушай. Прежде чем написать — подумай. «Прежде чем умереть — живи»». Валерий Гаркалин прожил ярко, даря себя людям и любя их. Мы будем его помнить.

Фото: Мудрац Александра / ITAR-TASS

ТОП-5

Лучших киноролей Валерия Гаркалина

— Катала (1989) В криминальной драме С. Бодрова-старшего и А. Буравского Гаркалин сыграл картежника Алексея по прозвищу Грек.

— Белые одежды (1992) В многосерийном фильме Л. Белозоровича, снятом по известному роману В. Дудинцева, Валерий Гаркалин сыграл ученого-генетика Федора Дежкина, одну из своих лучших ролей.

— Ширли-мырли (1995) В комедии Владимира Меньшова Валерий Гаркалин сыграл сразу три роли — разлученных когда-то тройняшек Кроликова, Шниперсона и Алмазова, вора, музыканта с мировым именем и цыганского барона.

— Ландыш серебристый (2000) Картина Т. Кеосаяна о славе и подноготной русского шоубизнеса. Гаркалин сыграл в картине яркого персонажа по имени Роман Кромин.

— Андерсен. Жизнь без любви (2006) Для своей последней ленты Эльдар Рязанов пригласил Гаркалина сыграть принца, а затем датского короля Кристиана VIII. Возможно, это одна из самых тонких работ артиста.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Ушел из жизни актер большого таланта и обаяния, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Валерия Борисовича — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему всенародную любовь. Спектакли и фильмы с участием Валерия Борисовича по праву вошли в золотой фонд российского искусства. Дар педагога помог ему воспитать целую плеяду замечательных артистов. Светлая память о мастере навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников.

Евгений Стеблов, актер, заместитель председателя Союза театральных деятелей:

— С Валерием мне довелось работать на одной сцене в девяностые годы, в антрепризном спектакле Тиграна Кеосаяна, который мы ставили в новом помещении Театра на Таганке. Тогда Гаркалин произвел на меня очень приятное впечатление. Профессионал, человек очень доброжелательный, открытый, честный. Живой такой… У него была частая проблема талантливых людей — пристрастие к питию, которую он смог полностью преодолеть. Это замечательное свидетельство незаурядной душевной силы человека. И, конечно, его во многом спасла настоящая любовь, его жена Екатерина, которой сейчас тоже уже нет с нами. Они очень нежно и деятельно помогали друг другу. Любили. Хоть и недлинная жизнь была, но счастливая. Я верующий и не очень люблю, когда о ком-то говорят: «Сделал себя сам», потому что Бог не дает испытаний не по силам. О Валерии так говорят часто. Но давайте не забывать: у него был Божий дар, светлый, чистый, сильный, он его и вел. Царствие небесное этому удивительному актеру и просто хорошему человеку.

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа:

— Ушел из жизни не просто выдающийся — любимый актер. И дело не только в фильме «Ширли-мырли», который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня одним из любимейших. У нас в семье его часто цитируют целыми репликами, потому что это запоминается, трогает душу, приходится к месту. Гаркалин, наверное, был единственным из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым. Но таким юмором не исчерпывался его талант, у него были замечательные театральные работы. Например, роль Гамлета в одном из первых спектаклей Дмитрия Крымова. Это был неожиданный и очень трагический Гамлет.

Смерть Гаркалина — огромная потеря для ГИТИСа. Он был великим театральным педагогом, потому что умел находить талант и выращивать его. Просто невозможно представить, как мы будем выживать без него. Для Валерия педагогика была очень важной частью жизни, настоящим призванием. Скорбим.

Евгений Герасимов, актер, председатель комиссии Московской Городской Думы по культуре и массовым коммуникациям:

— Просто соболезную всем, кто его знал и любил. Очень жалко. Нас покинул и актер, и человек замечательный, разносторонний, порядочный… Валерий Гаркалин был любим зрителем, поэтому увековечить его память было бы справедливо. Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память, установить памятную табличку народному артисту России Валерию Гаркалину. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим такое предложение, он этого достоин.

Олеся Железняк, актриса, телеведущая:

— Мятущийся, страстный, невероятно добрый разгильдяй, клоун, трагик, огромное щедрое сердце. Человек-театр, учитель. Человек-улыбка! Огромная любовь! Я была счастлива быть с Вами на сцене. Буду помнить всегда! Учитель, мастер, друг... Смерти нет! Светлая память!

Евгений Писарев, актер, режиссер, художественный руководитель Театра имени Пушкина:

— Горько и больно, когда уходит из жизни хороший, достойный человек, большой талант и сильная личность. Мы не были с Валерием близкими друзьями, наше знакомство было, скорее, поверхностным, шапочным, но все равно его обаяние оставило в памяти добрый след. Сейчас очень жаль, что при жизни так мало общались. Когда уходят такие люди, остается только грустить и сожалеть о несбывшемся. Долгой ему памяти в сердцах коллег и зрителей.

Мария Аронова, народная артистка России:

— Горько говорить «он был», но... Он был обаятельный мужчина, талантливый актер, прекрасный педагог. Валерий навсегда остался большим ребенком — по всему, что он делал в жизни. По тому, как играл на сцене, по своему отношению к миру, по своей незащищенности перед ним. Мне кажется, что люди, которые знали его близко, отлично понимали, что им посчастливилось общаться с гением. Не люблю высокопарных, но в данном случае именно это слово будет самым точным. Он был совершенно не из этого мира, в нем было мало скучного взрослого «серьеза», зато много искренней, чистой, душевной страсти.

Говорят, что невозможно переиграть на сцене детей и животных, потому что они не умеют лгать. Вот и Валера был таким ребенком, которого не переиграть. Несказанное счастье, что меня когда-то свела с ним жизнь. Мы много работали вместе — и репетировали, и играли. Он был очень органичен, естественен, великолепно импровизировал, умел по крупицам выстраивать каждый доставшийся ему волей сценария образ. А какая у него была фантазия, как замечательно работало воображение, когда он трудился над своими героями. Большое мастерство — и детская, непосредственная душа... Где-то глубоко внутри он так и не повзрослел, это — данность, это — степень его таланта.

Большое счастье, что он пошел в педагогику, что молодые ребята имели возможность увидеть, что такое настоящее актерское существование, истинная работа с материалом, каторжный труд и радость творчества. Это уникальная школа, которая сейчас ушла.

Мы все сейчас утешаем себя, наговариваем какие-то слова, вот и я — тоже говорю, что там, на небесах, Валерию будет легче. Там он наконец-то встретится с женщиной, которую всю жизнь любил, с женой. Катя была его щитом, который закрывал ото всех бед. Пусть у них там будет все хорошо.

Редакция «Вечерней Москвы» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Борисовича Гаркалина