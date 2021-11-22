Все в порядке: практика применения металлических стеллажей

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Самая простая и уникальная мебель, когда-либо придуманная человеком — это стеллаж. Простота состоит в его конструкции: стойки и полки. А уникальность заключается в его универсальности и стоимости. Трудно назвать место, где не используются стеллажи металлические. Это могут быть практически любые помещения, связанные с деятельностью и отдыхом человека.

Где применяются стеллажи

Этот вид конструкций широко применяется в:

• жилых помещениях;

• производственных и складских помещениях;

• сфере услуг (магазины, парикмахерские, СПА-салоны) общественных организациях и учебных заведениях;

• офисных помещениях;

• мастерских и гаражах.

Использование в быту

В жилых домах и квартирах стеллажи применяются для хранения обуви в гардеробной, а также книг (книжные полки в виде стеллажей). Устанавливают стеллажи на балконах для хранения овощных и фруктовых заготовок, хозяйственных принадлежностей и, конечно, зимней резины. Стеллажи делают возможным размещение огромного количества всякой хозяйственной мелочи. Площадь помещения при этом не сильно уменьшается.

Производственные и складские помещения

Любой производственный цех, мастерская или склад не смогут обойтись без стеллажей. На них размещают инструмент, заготовки, запасные части, готовую продукцию. Установка конструкций на складах позволяет использовать складские помещения гораздо эффективнее.

Промышленные стеллажи делятся на:

• полочные;

• передвижные;

• грузовые;

• консольные;

• специализированные;

• мобильные, движущиеся по рельсам;

• глубинные.

В логистических терминалах устанавливаются специальные стеллажи, которые можно демонтировать и перевозить.

Помещения сферы услуг

В салонах красоты, в парикмахерских и магазинах стеллажи используются вместе с прозрачными контейнерами. В них можно разместить большое количество всякой мелочи. При этом продукция доступна для покупателей и клиентов. В магазинах на полках металлических стеллажей размещают продукты питания и промышленные товары.

Учебные заведения и общественные организации

Книги, папки, учебники, наглядные пособия — сложно перечислить все, что размещается на полках стеллажей в школах, ВУЗах и их библиотеках. Количество размещаемого материала просто огромное, поэтому обычно устанавливаются металлические стеллажи.

Офисные помещения

Современный офис — это, прежде всего, огромный объем всевозможных бумажных отчетов, проектов, смет и прочее. Невозможно представить контору любой компании без установленных для хранения документов стеллажей. Современные металлические конструкции впишутся в интерьер любого офисного помещения.

Мастерская и гараж

В этих местах без стеллажей обойтись невозможно. Некоторые автовладельцы размещают на полках запчасти на целый автомобиль, а то и не на один.

ООО «Металлическая мебель», ОГРН 1164027052133. Адрес: Россия, г. Калуга, ул. Зерновая, д. 15Г, оф. 24

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