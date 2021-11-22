Герои серебряного возраста: участники популярного городского проекта получили главные роли в художественном фильме о жизни людей старшего поколения

Участница проекта «Московское долголетие» Елена Блинникова на съемочной площадке фильма о старшем поколении, в котором она играет одну из главных ролей / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице начались съемки художественного фильма о проекте «Московское долголетие», премьера которого состоится уже в этом году. 22 ноября «Вечерняя Москва» побывала на киносъемках.

«Оборудование готово?» «Настройте свет поярче!» «Кто из актеров на гриме?» — эти фразы то и дело звучат на съемочной площадке фильма проекта «Московское долголетие» о жизни старшего поколения. Работа кипит, артисты готовятся, оборудование устанавливается. Времени очень мало, ведь впереди еще целый день съемок.

Фильм будет состоять из четырех новелл, связанных одной сюжетной линией. Актеры — это активные участники «Московского долголетия», в том числе и те, кто посещает театральные студии проекта. Среди них был серьезный кастинг с высокой конкуренцией, настоящие кинопробы. В итоге из более чем 350 кандидатов отобрали около 150 человек, из которых 17 исполняют главные роли. И почти никто раньше не снимался в кино.

Москвичка Елена Блинникова в «Московское долголетие» записалась ради возможности получить новые навыки.

— Эффективное развитие творческих границ — это для меня очень важно, — отметила она.

О фильме узнала случайно. Отправила заявку, а через некоторое время с ней связался режиссер. В итоге получила одну из главных ролей. Елена — одна из немногих, у кого профильное актерское образование. И к съемкам она подошла со всей серьезностью.

— У меня был опыт работы в кинопроектах, но эмоции от каждого нового фильма — как в первый раз, — поделилась Елена Блинникова.

Вместе с ней в одной новелле вторую главную роль играет пенсионер Михаил Еремин, биолог по образованию. Они исполняют роль бабушки и дедушки, которые приходят на выручку своему внуку — его покинули друзья-музыканты перед самым концертом. Елена и Михаил берут в руки инструменты и выступают вместе с внуком.

— У меня 13 страниц текста, — рассказал Еремин. — Когда учил его, в полной мере осознал, что возраст дает о себе знать.

Но ни возраст, ни что-либо другое не помешали ему сниматься в кино. Ведь главное — большое желание и стремление учиться чему-то новому. Еще одна участница «Московского долголетия» Елена Маянц посещает занятия по музыке — играет на гитаре.

— У нас даже образовался дуэт с еще один участником проекта, и это настоящая моя отдушина, — поделилась она.

В фильме Елена играет роль второго плана, текста немного, зато пригодились ее навыки владения инструментом.

— Самое главное — это эмоции, — подчеркнула актриса.

Работать с непрофессиональными актерами, считает креативный продюсер Олег Санько, даже приятнее. По его мнению, они больше показывают живых и искренних эмоций.

— Конечно, приходится делать больше дублей, но это очень интересный проект, и я рад принимать в нем участие, — сказал он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— В этом году наш театральный фестиваль «Серебряная астра» немного изменил формат и стал кинотеатральным.

Мы пошли навстречу участникам театральных студий проекта и снимаем настоящее кино о том, как современное поколение 60+ создает новый стиль жизни в старшем возрасте. Это соответствует общей философии проекта «Московское долголетие» и навсегда войдет в историю и столицы, и проекта.

Уверен, что наш фильм оценят и профессиональное киносообщество, и широкая аудитория, потому что по накалу эмоций он совсем не уступает современным сериалам, которые демонстрируют на федеральных телеканалах.

Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино:

— Проект «Московское долголетие» — это прививка энергией для старшего поколения, и, что самое главное, мы видим наглядный результат того, как изменилась жизнь многих людей.

Съемки фильма о проекте — потрясающая идея. Я знаю, что в «Московском долголетии» активно работает театральное направление, благодаря которому участники, когда-то мечтавшие стать актерами, смогли окунуться в мир театра, узнать его секреты и поработать с профессионалами. Кино — это уже следующий шаг.

Над созданием этой картины работает профессиональная команда, а участники проекта играют как настоящие актеры.