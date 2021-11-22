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Доноры помогли спасти тысячи детских жизней

Рената Лебедева

Общество
Доноры помогли спасти тысячи детских жизней
Руководитель Благотворительного фонда имени Наташи Едыкиной Оксана Едыкина во время ежегодной акции «Донор». Она уверена, что в скором времени число доноров крови увеличится в разы / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

22 ноября в столице прошла акция «Донор», посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Организатор мероприятия — руководитель Благотворительного фонда имени Наташи Едыкиной Оксана Едыкина рассказала «Вечерняя Москва» о необходимости проведения подобных акций.

Мероприятие прошло в Центре крови им. О. К. Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы. Это медучреждение на протяжении многих лет поддерживает акцию «Донор» и традиционно принимает в ноябре желающих помочь тем, кто большего всего нуждается в этом, — детям, пострадавшим в ДТП.

— Очень важно привлечь внимание людей к этой акции для того, чтобы спасти как можно больше детских жизней, — подчеркивает Оксана Едыкина.

Женщина создала благотворительный фонд для поддержки пострадавших в ДТП детей — в честь своей погибшей сестры. Девочка пострадала в результате аварии и на протяжении двух месяцев нуждалась в донорской крови. Однако из-за ограниченных возможностей медицины в конце 1990-х годов спасти ребенка не удалось.

Для того чтобы помочь детям по всей России, Оксана решила регулярно проводить благотворительную акцию «Донор». За 11 лет ее существования в акции приняли участие несколько тысяч человек.

В этот раз многие люди пришли впервые. Среди них было немало молодежи.

— Сегодня мы с однокурсниками решили прийти сюда первый раз. Мы хотим поддержать пострадавших детей и продолжить миссию фонда, — говорит участница акции «Донор» студентка столичного вуза Наталья Клянская. — Я знаю про необходимость донорства не понаслышке — когда-то эта проблема затронула моих близких.

Параллельно со столицей аналогичные мероприятия прошли и в других городах. В центры крови в этот день пришли доноры в Красноярске, Анапе, Симферополе, Евпатории и Керчи

кровь Доноры ДТП
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