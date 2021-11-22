Доноры помогли спасти тысячи детских жизней

Руководитель Благотворительного фонда имени Наташи Едыкиной Оксана Едыкина во время ежегодной акции «Донор». Она уверена, что в скором времени число доноров крови увеличится в разы / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

22 ноября в столице прошла акция «Донор», посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Организатор мероприятия — руководитель Благотворительного фонда имени Наташи Едыкиной Оксана Едыкина рассказала «Вечерняя Москва» о необходимости проведения подобных акций.

Мероприятие прошло в Центре крови им. О. К. Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы. Это медучреждение на протяжении многих лет поддерживает акцию «Донор» и традиционно принимает в ноябре желающих помочь тем, кто большего всего нуждается в этом, — детям, пострадавшим в ДТП.

— Очень важно привлечь внимание людей к этой акции для того, чтобы спасти как можно больше детских жизней, — подчеркивает Оксана Едыкина.

Женщина создала благотворительный фонд для поддержки пострадавших в ДТП детей — в честь своей погибшей сестры. Девочка пострадала в результате аварии и на протяжении двух месяцев нуждалась в донорской крови. Однако из-за ограниченных возможностей медицины в конце 1990-х годов спасти ребенка не удалось.

Для того чтобы помочь детям по всей России, Оксана решила регулярно проводить благотворительную акцию «Донор». За 11 лет ее существования в акции приняли участие несколько тысяч человек.

В этот раз многие люди пришли впервые. Среди них было немало молодежи.

— Сегодня мы с однокурсниками решили прийти сюда первый раз. Мы хотим поддержать пострадавших детей и продолжить миссию фонда, — говорит участница акции «Донор» студентка столичного вуза Наталья Клянская. — Я знаю про необходимость донорства не понаслышке — когда-то эта проблема затронула моих близких.

Параллельно со столицей аналогичные мероприятия прошли и в других городах. В центры крови в этот день пришли доноры в Красноярске, Анапе, Симферополе, Евпатории и Керчи