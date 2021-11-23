Вирус ухудшает память, вызывает бессонницу и постоянное чувство тревоги

Фото: Из личного архива Валентины Груздевой

22 ноября врач, аспирант научного института нейрофизиологии и высшей нервной деятельности Валентина Груздева рассказала о том, как перенесенный коронавирус влияет на когнитивные функции человека.

Специалист отмечает: перенесенный COVID-19 сильно влияет на мышление, внимание, память. У тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, часто встречаются бессонница, чувство повышенной тревоги, иногда пациенты испытывают панические атаки.

— Больные описывают это как «мозговой туман» и жалуются, что часто не могут вспомнить нужное слово, — отмечает она.

Ученые доказали, что коронавирус увеличивает риск развития психических заболеваний. Согласно данным исследования, каждому пятому пациенту с ковидом в течение трех месяцев после положительного результата тестирования был поставлен диагноз «психическое заболевание».

— В топе таких заболеваний: тревожное расстройство, депрессия и бессонница, — поясняет Валентина Груздева. — На основании этих данных ученые начали рассуждать о похожести картины постковидных симптомов и посттравматических.

При этом больных коронавирусной инфекцией сравнивали с пациентами с другими медицинскими проблемами, в том числе с респираторными инфекциями, переломами костей, гриппом и кожными инфекциями.

— Это требовалось для того, чтобы с течением времени убедиться, что изменения в психиатрических диагнозах не могут быть связаны просто с инфекцией, — продолжает она.

Второй вывод, к которому пришли ученые после соответствующего исследования: психические заболевания увеличивают риск заболеть коронавирусной инфекцией.

— В исследовании также был сделан «неожиданный» вывод, согласно которому у людей с ранее существовавшим психическим заболеванием вероятность получить диагноз «коронавирус» на 65 процентов выше, даже с учетом других факторов, — добавляет Валентина Груздева.

При этом врачи заявляют, что неожиданное открытие «требует расследования», и рекомендуют добавить наличие психического расстройства в список факторов риска коронавируса.

— У меня есть знакомые, которые сообщали о эмоциональной лабильности (неустойчивое настроение. — «ВМ») после болезни, — приводит пример из практики врач.

Кроме того, общее волнение, перенесенное заболевание — и люди получают тревожные расстройства. Медики стали чаще жаловаться на огромное количество обращений и требований о госпитализации от объективно не тяжелых пациентов с коронавирусом.