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«Новая валюта и катастрофы»: астролог рассказала, каким для России и мира будет 2022 год

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Новая валюта и катастрофы»: астролог рассказала, каким для России и мира будет 2022 год
Фото: Pixabay

На протяжении всего будущего года мир будет продолжать приспосабливаться к пандемии. Самое главное в этих условиях — сохранять спокойствие. Также будет продолжаться глобальная трансформация мировой финансовой системы: появятся новые валюты, не имеющие ничего общего с ныне существующими. Таким прогнозом на 2022 год с «Вечерней Москвой» поделилась астролог Светлана Кройцер. Что еще ждет нашу страну и не только — подробнее в статье.

Религия и политика

— Благодаря преобразованиям и прогрессивным изменениям духовного развития начнется глубокая перестройка мировых религий. Главным образом это коснется Европы, чего нельзя сказать о Ближнем Востоке. Там будут иметь место дальнейшее развитие открытой конфронтации и оппозиции с другими религиями мира. Это будет способствовать тотальному управлению народами — где-то за счет развития жесткой военной диктатуры, а где-то за счет пропаганды религиозных доктрин, — заявила астролог.

Также Кройцер предсказала в 2022 году появление нового политического деятеля в правлении министерства финансов в Северной Европе. Это, по ее мнению, даст новый толчок развития в сфере экономики и финансов. Причем этим деятелем станет женщина, и она внесет значительный вклад в развитие экономики не только Европы, но и других государств.

Стихии и культура

— Хочется отметить и наличие воздействия сил природы на наш привычный уклад жизни. В 2022 году ожидаются землетрясения и цунами в Азии, Индонезии, Европе, Северной Африке. Обвалы шахт и рудников на западе и юго-западе России. Лесные пожары на юге, юго-востоке Европы и России. Не исключены авиакатастрофы во время военных действий на Ближнем Востоке, а также крушение самолетов, на борту которых будут находиться высокопоставленные лица, — увидела эксперт в прогнозах звезд.

По мнению собеседницы «ВМ», в России в 2022 году будут активно развиваться сферы здравоохранения, образования, экспорта и импорта отечественной продукции, религия, туризм, благотворительность, искусство и творчество. По прогнозу звезд, правительством будут приняты законодательные реформы, касающиеся воспитания и взвращивания культурного, духовного и образовательного развития молодежи. Также в наступающем году станут чаще использоваться новые нестандартные методы решения многих вопросов.

Работа и духовность

Собеседница «ВМ» добавила, что в 2022 году появятся дополнительные законы, затрагивающие интересы работающих граждан России. Многие способы заработка, особенно в интернете, приобретут официальный статус, появятся новые профессии, добавила астролог.

— Сейчас большое место в нашей жизни занимает интернет — мы через него получаем информацию, которая так или иначе имеет воздействие на наше сознание. Самыми уязвимыми в этом отношении являются наши дети. Поэтому в России будут приняты ограничительные меры, касающиеся некоторой информации в Сети. В творческих направлениях появятся новые яркие и искусные мастера. Широкую огласку получат самобытные, колоритные направления рукоделия, разнообразные ремесла, — добавила Светлана Кройцер.

В 2022 году ожидается и развитие эзотерики, различных духовных практик, считает астролог. Второе приобретет особое значение благодаря Юпитеру — самой щедрой планете на звездном небосклоне, уточнила собеседница «ВМ». Эта планета даст россиянам возможность реализовать мечты через знания, учение, мудрость, оптимизм и веру.

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