Символ русского характера: скончалась народная артистка России Нина Русланова

15 ноября 1995 года. Актриса киностудии имени М. Горького Нина Русланова. За свою жизнь артистка сыграла в кино около 150 ролей / Фото: Виктор Борисов / ТАСС

Завтра, 24 ноября, в Москве, в Доме кино, с 11 часов утра можно будет проститься с Ниной Ивановной Руслановой — актрисой удивительного дарования и очень сильной женщиной. Она создала на сцене и в кино вереницу характерных, узнаваемых образов русских женщин, внеся свою лепту в попытку разгадать загадку русского характера и души. Но и сама она в жизни была символом этой души и характера: яркая, честная, надежная и способная на глубокую любовь.

Никаких помыслов о славе в ее детстве и быть не могло. Скорее вопрос стоял о выживании. О себе и обстоятельствах своего рождения Нине Ивановне не было известно ничего. По бумагам двухмесячную девочку в феврале 1946 года принесли в детдом. Ее нашли на улице в городе Богодухове Харьковской области.

Как говорится — без приданого. Ребенка перепеленали в сухое, девочка согрелась и заснула. Отчество соткалось из воздуха — будет Ивановной, популярное же имя. А фамилия… Поскольку во время войны Лидия Русланова, исполнительница народных песен, была невероятно популярна и всеми любима, то ее фамилию подарили и крошке. День рождения же — 5 декабря — она выберет себе сама, позже. И его как раз возьмет не с потолка — в этот день детдомовцев особенно вкусно кормили, потому что отмечался День сталинской Конституции.

До 16 лет за плечами Руслановой было уже пять детских домов. Раньше их выпускники обязательно приобретали рабочие профессии — чтобы иметь возможность работать после школы и самостоятельно строить свою жизнь. Русланова стала маляром — выучилась профессии после восьмого класса. Все годы и во всех детдомах она была звездой самодеятельности. Когда началась самостоятельная жизнь, жила в общежитии с подругой, деля с ней одно пальто на двоих, чтобы бегать в нем на занятия в вечернюю школу. Став дипломированным маляром, Нина честно отработала по специальности сколько нужно, а потом отправилась в Харьковский театральный — ну не зря же ее в шутку называли артисткой!

Это было удивительно — осознавать, что она поступила. Хрупкая, но крепкая, жилистая, неизбалованная, с широкими скулами на тонком лице, она завораживала преподавателей какой-то удивительной, магической притягательностью. Она могла сыграть графиню, а могла и кухарку: ее удивительное лицо равно подходило как для дамы полусвета, так и для той женщины, что «коня на скаку остановит». Педагоги выделяли Русланову из числа других студентов, да и сами они относились к ней с трепетом и с изумлением отмечали, что она одарена как-то особо. Ее талант точно нельзя было назвать провинциальным.

Нина не впадала в гордыню, ничем не кичилась, но доучиться в институте ей было не суждено: она рванула в Москву. В тот год в Щукинском училище был недобор мальчиков, и Русланова шокировала приемную комиссию заявлением, что она может сыграть что угодно, мужские роли в частности. Как правило, на курс набирали не более 25 человек, но тогда студентами актерского факультета стали 40 с лишним молодых талантов. Она училась на одном курсе с такими будущими звездами, как Леонид Филатов, Владимир Качан, Александр Кайдановский, Борис Галкин, а также изменившие актерской карьере юморист Ян Арлазоров и кинорежиссер Иван Дыховичный, и не просто не терялась на их фоне, а была равной, а то и более сильной по блеску. Нину все любили, это тоже известный факт.

Кадр из фильма «Знак беды», 1985

Приемная комиссия Щукинского училища повидала немало чудес. Естественно, пробиваясь в вожделенное учебное заведение, многие молодые люди на экзаменах «искрили». Нина Русланова осталась собой, но комиссию шокировала — и талантом, и невообразимо сильным говором. Легендарный педагог «Щуки», Вера Константиновна Львова, была просто очарована абитуриенткой. «Ниночка, я не знаю, чему вас учить, вы же абсолютно законченная актриса!» — сказала она после встречи с ней. Она же предложила и хитрый ход — женских квот на поступление не осталось, так надо взять Русланову на курс по мужской квоте! Зная, что Львова будто обладает неким высшим знанием и никогда не ошибается, оценивая перспективы студентов, именно так в училище и поступили, ни разу об этом потом не пожалев. Русланова оказалась фантастически талантлива. Она по вечерам избавлялась от говорка и тренировала технику речи — остальное было дано свыше.

Еще до окончания «Щуки», в 1967 году, она снялась в фильме «Короткие встречи». Это был дебют великой Киры Муратовой в полном метре, яркая роль еще не ставшего в то время звездой Владимира Высоцкого и фантастическая первая кинороль самой Нины Руслановой. Увы, картине Муратовой не особо повезло: мелькнув на экранах, она быстренько была отправлена на полку, а известность обрела уже много лет спустя — в годы перестройки; ее перевыпустили только в 1987 году. Киру Муратову и Алексея Германа Нина Руслановна всю жизнь называла самыми любимыми своими режиссерами. За германовский фильм «Мой друг Иван Лапшин» она получила госпремию РСФСР им. братьев Васильевых, а за «Короткие встречи» — «Нику». «Ник», кстати, Русланова соберет целую коллекцию.

В 1969 году училище осталось у нее за плечами, и Нина Русланова стала актрисой Театра имени Вахтангова, где проработала в итоге 15 лет. Николь в «Мещанине во дворянстве», Наташа из «Памяти сердца», Маруся из «Фронта», Елена Михайловна Ковалева из «Ковалева из провинции», Соня из «Лешего» — она играла в постановках классики и пьесах современных драматургов, и играла блестяще. Потом ушла в Театр имени Владимира Маяковского, а из него — в Театр имени Рубена Симонова. Но это было потом. А пока за Русланову взялось кино.

Конечно, пропустить такую звездочку наш кинематограф не мог! В 1971 году Валерий Усков и Владимир Краснопольский предложили Нине сыграть в фильме «Тени исчезают в полдень». В истории сибирской деревушки Зеленый Дол точно в зеркале отразилась история длиной в 70 лет, охватившая две трети ХХ века, куда вошли и последние годы царской России, и время Гражданской войны, а также коллективизация и Великая Отечественная война. Фильм-сага пользовался колоссальным успехом. Руслановой досталась роль Марии Вороновой — защитницы бедноты. Как надо было сыграть эту роль, чтобы в честь сброшенной со скалы героини на Урале переименовали утес! А это именно так: прежде называвшийся Аликаевым камнем утес ныне называют Марьиным.

Свои роли, как и режиссеров, актриса любила. У нее было удивительное качество: в каждую из них она привносила некий дополнительный внутренний план, более глубокую трактовку, чем, возможно, она задумывалась изначально. В основном ей доставались роли женщин сильных, уверенных в себе. Она перевоплощалась в героинь по-разному, иногда ее просто невозможно было узнать, так она менялась, но неизменно насыщала роли личной импровизацией, своими красками.

На съемки фильма «Афоня», ставшего одним из культовых фильмов советской поры, Нину Русланову пригласил сам Георгий Данелия. Эльдар Рязанов не мог снять без нее «Небеса обетованные». Александр Бранк в 1979 году задумал «Цыгана» и подарил Руслановой одну из самых необычных ее ролей: актриса сыграла Катьку-Аэропорт. Причем сделала это с удовольствием, просто потому, что сама была абсолютно другой. Да и колоритная хозяйка гостиницы в фильме «Будьте моим мужем», хоть и была второстепенным героем по отношению к персонажам Андрея Миронова и Елены Прокловой, не померкла на их фоне. И в «Зимней вишне», и в «Собачьем сердце» Руслановой доставались не главные роли. Но она играла их так, что язык не повернулся бы называть их второстепенными. Из любой мелочи она выявляла суть и запоминалась надолго.

Кадр из телесериала «Тени исчезают в полдень», 1970

В 1982 году Нине Ивановне дали звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1998-м — народной артистки России. Истинно народной артисткой она и была. Последней работой в кино стала для Нины Ивановны роль жены Явтуха в экранизации «Вия» Гоголя. Самого Явтуха сыграл Валерий Золотухин — по совпадению, роль оказалась последней и для него.

Всего на счету Руслановой около 150 фильмов и сериалов. К счастью, от ролей в сериалах она не отказывалась, и не потому даже, что нуждалась в заработке, а потому, что совершенно не могла жить без работы. И стыдиться ей этих ролей было нечего: что сериал «Путейцы», что «Кукушечка» — это достойные работы.

В 2009 году на экраны вышла комедия «Китайская бабушка» режиссера Владимира Тумаева, где Русланова сыграла пенсионерку, увлеченную китайской культурой. За этот фильм она получила «Нику» в номинации «Лучшая женская роль». А в 2011 году вышел фильм «Жил-была одна баба» Андрея Смирнова. Картина, посвященная событиям Гражданской войны, над которой режиссер работал еще с конца 1980-х, поражает. Русланова в ней — тоже.

Нина Русланова была официально замужем за юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым. В браке у супругов родилась девочка Олеся — очень красивая, но доставшаяся Руслановой непросто: ей, игравшей сильных героинь, выпало совершить в жизни материнский подвиг — получив под конец беременности страшный диагноз и запрет на роды, она пошла на риск и стала матерью. Потому что в жизни сильных она не играла — она такой была. Брак с Рудаковым, правда, у Руслановой распался, но они остались в добрых отношениях. Вторым мужем актрисы стал оператор Рафкат Габитов.

Излучавшая оптимизм, смешливая, добрая, Нина Русланова долгие годы казалась воплощением крепости и сил. Но десять лет назад у нее начались проблемы со здоровьем. Сильный сердечный приступ в 2009 году заставил отменить гастроли, после чего она пошла на операцию по установке митрального клапана на сердце. Казалось бы, сейчас все наладится, но прошло несколько лет, и у Руслановой случился инсульт, а за ним — еще и инфаркт. Ей потребовалось много сил, чтобы восстановить способность к движению и речь... Ей очень помогала любимая дочка: она была при маме постоянно, и вот, казалось, еще немного, и Нина Ивановна снова будет в полном порядке...

Увы. 21 ноября Нина Русланова скончалась после продолжительной болезни. Изумительная характерная актриса и сильная женщина, то надежное плечо, которое она подставляла друзьям, измученное болезнью, но светлое, любящее сердце — такой она была и такой будут помнить ее поклонники и друзья, близкие и родные. Будем помнить и мы.

ЛУЧШИЕ РОЛИ

— Короткие встречи (1967)

Дебютная роль Н. Руслановой в кино в образе Нади

— Тени исчезают в полдень (1971)

Командир Мария Воронова

— Афоня (1975)

В грустной комедии Георгия Данелии Русланова сыграла жену главного героя, измученную его пьянством

— Познавая белый свет (1978)

Еще одна работа у Киры Муратовой, в роли штукатура Любы Русланова продемонстрировала, как может меняться

— Жила-была одна баба (2011)

Крячиха, наставница главной героини

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимир Путин, президент России:

— Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством. Светлая память о народной артистке России Нине Руслановой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, всех поклонников ее щедрого дарования.

Михаил Мишустин ,председатель Правительства России:

— Ушла из жизни Нина Ивановна Русланова — одна из самых ярких и самобытных актрис, блистательная звезда театра и кино. Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас.

Нина Ивановна была истинно народной, по-настоящему уникальной актрисой, талантливой, темпераментной, способной создать любой образ. Главное — умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре. В каждой роли была убедительной и искренней, вкладывала в них частицу своей души. Миллионы зрителей полюбили ее волевых, сильных духом, самоотверженных героинь из фильмов «Короткие встречи», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Настройщик», «Завтра была война». Человек творчески одаренный, сердечный, она всегда дарила свое внимание коллегам, друзьям, родным.

Нины Ивановны больше нет с нами, но остались ее звездные роли. Осталась добрая память об этой многогранной актрисе, незаурядном, душевно щедром человеке. Прошу передать глубокие соболезнования родным и близким Нины Ивановны Руслановой, всем ее многочисленным поклонникам.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Ушла из жизни народная артистка России Нина Ивановна Русланова, вписавшая много светлых и незабываемых страниц в летопись отечественной культуры. Беззаветное служение искусству, яркая индивидуальность, сильный характер и душевная щедрость снискали Нине Ивановне всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе.

Светлая память о выдающейся актрисе и замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников.

Светлана Немоляева, актриса, народная артистка РСФСР:

— Мы с Ниной снимались в двух фильмах — «Короткие встречи» у Киры Муратовой и «Небеса обетованные» у Эльдара Рязанова. Нина Русланова — яркая индивидуальность. Она была замечательной актрисой — самобытной, ни на кого не похожей, очень яркой и эмоциональной. Я искренне соболезную… Ушел еще один очень талантливый человек нашего поколения.

Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России:

— Нину я знал очень давно. Это была блистательная прима Вахтанговского театра. Те зрители, которые помнят ее по кино и по телевидению, не могут себе даже представить, какая это была яркая театральная актриса. Она играла замечательные, комедийные и характерные роли. А по кино мы ее знаем больше как лирическую героиню.

И все знали ее судьбу, что она из детского дома, а фамилия Русланова — в честь певицы. Нину сразу взяли в труппу, потому что все в училище ее очень любили. Она была актрисой незаменимой. И все, что ей не хватало в жизни, а жизнь ее была тяжелая, она все это выплескивала на сцену. Всегда бежала в театр с радостью, прибегала на репетиции первой.

А я с ней встретился в кино. Мы в с ней вместе играли в советской комедии «Берегите мужчин», когда я только окончил училище. Помню, какая она была трогательная во время съемок. Нина очень любила принести пирожки, посидеть, поболтать. Она была человеком очень душевным. Сейчас ее все вспоминают с невероятной теплотой, потому что мало кто бывает таким искренним до конца жизни. Люди ведь меняются, а она оставалась такой же своей. И ее очень любила публика. Она такая настоящая, народная. Люди говорили: ой, Русланова даже не совсем артистка, она даже не играет, потому что свои роли Нина проживала.

Для нашего искусства это огромная потеря. Таких самородков остается все меньше и меньше. Мои соболезнования всем родным и близким и, конечно, поклонникам, которым будет ее очень не хватать.

Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии им. Горького:

— Нина Русланова была действительно выдающейся актрисой: она снималась у лучших режиссеров и создала множество незабываемых образов в кино. Всего на счету Руслановой около 160 ролей. Нина Ивановна не состояла в штате Киностудии им. Горького, но снялась в пяти наших фильмах. В том числе в картине «Завтра была война», за работу в которой получила премию «Ника» за лучшую женскую роль в 1987 году. К сожалению, из-за последствий коронавируса в последнее время ушли многие любимые актеры, режиссеры. От имени киностудии выражаю глубокие соболезнования семье и близким.

Евгений Герасимов, председатель Комитета по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы:

— Мы с Ниной знакомы очень давно, учились в одном училище имени Щукина. Она была чуть старше меня. Нина блистала сразу. Выделялась всегда своей яркостью, голосом, темпераментом, заразительным смехом, драматизмом в тех отрывках, где она играла. Выделялась и в студенческих спектаклях. Не случайно еще в училище она начала сниматься в кино и стала уже достаточно популярной. Фильмы, в которых она играла, это достояние нашей культуры.

Мы дружили с училища, потом я снимал ее в своих картинах: «Очень важная персона», «Не ходите девки замуж», «Забавы молодых». Она была как талисман. Нина была замечательным человеком, многое в жизни пережила, через многое прошла. Она ведь была подкидышем, воспитывалась в детском доме. Много сил и внимания уделяла своей дочке. Она была очень искренним и честным человеком. Дружила по-настоящему. Она ни разу на съемках не подвела. Всегда работала с желанием.

Безумно жалко. Конечно, второй такой артистки и человека, как Нина, больше нет.

Редакция «Вечерней Москвы» выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Ивановны Руслановой