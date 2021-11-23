Рабочая сила: почему в обществе возникла потребность поднять престиж человека труда

Преподаватель столичного Колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже Денис Прозоров и его ученица Ольга Конькова во время практических занятий / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошел круглый стол «Рабочие профессии. Что должно уметь будущее поколение». Поводом для дискуссии, как меняется мир компетенций и почему стране остро не хватает рабочих рук, стало решение Министерства просвещения прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 специальностям, утратившим актуальность на рынке труда.

То, что инновационные технологии совершенствуют производственные процессы, конечно, не может не радовать. Прогресс шагает вперед семимильными шагами заставляя менять отношение к рабочим профессиям. Вот и директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, считает, что подготовка кадров должна соответствовать требованиям рынка труда. А он сегодня остро нуждается в рабочих руках. Одни грешат на демографическую яму девяностых: мол, снижение численности населения неизбежно привело к дефициту рабочей силы. Другие утверждают, что его спровоцировала ситуация с пандемией: мигранты уехали, трудиться стало некому. А молодежь рвется в вузы, не слишком спеша связывать свое будущее с непростым физическим трудом.

При этом далеко не на каждом производстве внедрены новейшие технологии — это вопрос будущего. В которое общество наше, между прочим, очень верит: по результатам соцопросов, большинство россиян считают, что лет через десять высокие технологии вытеснят рабочие специальности. Но сейчас-то что делать? Здесь и сейчас нужны те, кто починит электросеть, устранит неисправность на теплотрассе, проложит дороги, построит дома. Дефицит строителей в нашей стране, между прочим, уже достиг 50 процентов. Не хватает разнорабочих, бетонщиков, каменщиков, штукатуров… Прирост вакансий на рабочие специальности в строительной сфере уже достиг 250 процентов. Да и в легкой промышленности спрос работодателей вырос в 2,5 раза. Решить проблему, по мнению экспертов, могла бы грамотная профориентация еще со школьной скамьи и, конечно, повышение престижа человека труда.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Плен стереотипов

За последние 30 лет число россиян, имеющих высшее образование, увеличилось втрое. Более 31 процента граждан в возрасте от 25 до 65 лет имеют диплом вуза, а среди тех, кому сегодня 25–35, лет таковых еще больше — 41 процент. В этом году, например, Минобрнауки заявило, что каждый второй выпускник может поступить в вуз на бюджетное место.

В итоге студентами высших учебных заведений стали почти 1,2 миллиона юношей и девушек. Мнения участников круглого стола «Рабочие профессии. Что должно уметь будущее поколение», состоявшегося в эфире сетевого вещания «ВМ», в чем причина такого «наплыва» желающих получить высшее образование, разделились.

— С одной стороны, именно на высшее образование делается упор в работе по профориентации в школах, — отмечает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. — Но и родители вносят свою лепту. Они понимают, что популярность рабочих профессий упала со времен плановой экономики. Низкие зарплаты, тяжелые условия труда… Какой родитель будет желать своему ребенку плохого? Поэтому и ориентируют детей на вуз.

Однако директор Лицея имени Героя России Веры Волошиной Наро-Фоминского городского округа Московской области, почетный работник общего образования РФ Татьяна Хударова считает такую позицию спорной.

— Иногда и после окончания вуза человеку приходится работать руками, — говорит она. — Да, в нашем обществе сложился стереотип, что высшее образование дает уверенность в завтрашнем дне, гарантирует достойный заработок. Но, как показывает практика, далеко не все выпускники университетов и институтов устраиваются на работу по специальности, многие потом переучиваются, получают другую, более перспективную профессию. Поэтому, на мой взгляд, правильнее было бы сначала получить рабочую специальность, а уже потом выбирать траекторию дальнейшего развития.

К слову, одним из предложений, как можно было бы решить проблему дефицита рабочих кадров, стала недавно озвученная идея депутата Госдумы VII созыва Светланы Бессараб заменить мигрантов выпускниками 9-х классов. То есть, по логике, о мотивации ребят осваивать профессии столяров и плотников должна серьезно задуматься школа. Однако практика учебно-производственных комбинатов, которые в советские годы давали возможность старшеклассникам освоить какую-нибудь рабочую профессию в стенах школы, практически ушла в прошлое.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кузницы кадров

Принявший участие в круглом столе директор Центра образования № 109, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик Евгений Ямбург уверен: ситуация все-таки меняется к лучшему. По его словам, учеба в школе совсем не помеха для того, чтобы подросток смог освоить рабочую профессию.

— Буквально за полчаса до начала нашей дискуссии я вручил нашим детям, которые учатся в инженерном классе, удостоверения в получении рабочей специальности электромонтажника, — говорит он. — Но проблема, на мой взгляд, значительно глубже. Матери, например, отправляют сыновей в вуз, потому что боятся, что ребят заберут в армию. А высшее образование для нашего общества — это некий социальный лифт. Между тем во всем мире в вузы идут только 12–15 процентов молодых людей. Потому что малый бизнес там не лежит на боку, как у нас.

При этом, по мнению эксперта, на современном производстве, в инновационных промышленных комплексах кадрового голода нет. Отчасти с этим согласна еще одна участница круглого стола — главный редактор журнала «Школа и производство», доктор педагогических наук, профессор Галина Пичугина. Только привлекательных для молодежи рабочих мест в стране, на ее взгляд, все-таки не хватает.

— Раньше ребята получали у нас профессию тракториста на уроках технологии, — вступает в дискуссию директор Лицея имени Героя России Веры Волошиной Татьяна Хударова. — Сейчас даем такую возможность желающим во внеурочное время. Это сложнее, потому что далеко не все пожертвуют, например, занятиями математикой. Но наш лицей участвует в проекте «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья», в рамках которого наши дети осваивают профессии овощевода, рабочего зеленого хозяйства и водителя внедорожных мототранспортных средств. А вот с трудоустройством есть проблемы: раньше до армии ребята шли работать в совхоз, а сейчас эти рабочие места заняты мигрантами. И если бы трудиться надо было на суперсовременной технике, наши ребята, возможно, составили бы им конкуренцию.

С тем, что молодежь хочет работать там, где используются технологии будущего, согласились все участники круглого стола. И учить их этому есть где!

— Навыки рабочих профессий усложняются, — говорит Евгений Ямбург. — Жизнь очень стремительно меняется. И современная система профобразования сегодня очень даже конкурентоспособна. Попробуйте, например, сегодня поступить в колледж, где готовят автослесарей! Там уже не нужно просто гайки крутить, а необходимо работать со сложнейшей электроникой. Нынешний год, кстати, стал поистине переломным. По данным опроса, проведенного исследовательским центром сервиса по трудоустройству, доля желающих отдать детей в вузы россиян снизилась в два раза. Такого резкого падения популярности обучения в вузах не было с 2016 года, утверждают аналитики. А вот спрос на учебу в колледжах и профтехучилищах, наоборот, вырос. Если десять лет назад только 8 процентов родителей рекомендовали своим детям поступать в среднее профессиональное учебное заведение, то сегодня таковых был уже 21 процент. По данным Министерства просвещения, в этом году 60 процентов выпускников 9-х классов поступили в колледжи. Зачисление в них осуществлялось без экзаменов и сдачи ЕГЭ. А за три года в них можно получить универсальную специальность. Например, «мастер общестроительных работ» включает сразу семь весьма востребованных рабочих профессий: электросварщик, каменщик, бетонщик, арматурщик и стропальщик. Собственно, об этом и говорят в Министерстве просвещения, мотивируя удаление из перечня некоторых специальностей: их просто включили в так называемый универсальный пакет компетенций.

Однако процент трудоустройства выпускников колледжей мало чем отличается от ситуации с выпускниками вузов: из-за отсутствия опыта трудоустраиваются после колледжа в среднем лишь 55,8 процента ребят, получивших в руки рабочую специальность.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Перспективный взгляд

Решить проблему дефицита рабочих кадров могли бы сами предприятия, считают участники круглого стола «Рабочие профессии. Что должно уметь будущее поколение».

— Большую роль в профессиональном образовании должен играть корпоративный сектор, — считает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. — Отсутствие баланса между производственными мощностями и человеческими ресурсами и приводит к кадровому дефициту. При плановой экономике, когда строили промышленные предприятия, одновременно с созданием рабочих мест формировалась комфортная инфраструктура. А сейчас завод могут построить где-нибудь возле элитного поселка. Где искать рабочую силу? Вот и завозят туда трудовых мигрантов. Это очень серьезная проблема. Раньше было прогнозирование потребности трудовых ресурсов, и под него подстраивалось профильное образование. Сегодня, к сожалению, этот механизм утерян. Бизнес должен сам заботиться о подготовке рабочих рук для своих производств. Например, создавать собственные учебно-производственные базы, курсы подготовки.

А ведь время не ждет. Возраст представителей рабочих профессий стремительно растет. Кто же придет им на смену?

— Решение Минпросвещения убрать некоторые профессии, с одной стороны, понятно: молодые ребята должны получать универсальные специальности, — говорит эксперт. — Но существует ведь и потребность дня сегодняшнего. Когда на пенсию уйдут мастера, неизбежно образуется колоссальная кадровая дыра.

Вопрос действительно, что называется, на засыпку. Однако, по мнению заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга, не стоит путать мастеров и ремесленников. Молодежь должна получать в руки те специальности, которые будут направлены на перспективу в будущем.

— Во всех цивилизованных странах корпоративный бизнес платит за подготовку кадров, — говорит он. — Государство, конечно, должно заниматься этим вопросом. Но только на него уповать невозможно. И рабочие места нужно создавать привлекательные по зарплате и условиям труда. Гайки крутить или работать на высокотехнологичном производстве — огромная разница! Так что система среднего профессионального образования однозначно должна быть ориентирована на квалифицированный труд. Давая в руки хорошую, востребованную профессию, мы должны предоставлять и комфортные условия для работы.

Молодежь идет на работу в крупнейшие корпорации, создающие свои учебные базы именно по этой причине, — соглашается с Евгением Ямбургом доктор педагогических наук Галина Пичугина.

— Посмотрите, там, где производство передовое, где условия для работы созданы, нет дефицита кадров, — говорит она. — И молодые люди готовы учиться, совершенствоваться без отрыва от производства, оттачивая мастерство.

Любой физический труд приносит пользу для развития личности. С этим согласны все участники круглого стола. И, конечно, приучать к труду необходимо с раннего детства.

— Я сама в школе получила профессию токаря, — говорит директор лицея Татьяна Хударова. — И в жизни мне это, между прочим, очень пригодилось. Сегодня и в городе, и в селе в рабочие профессии приходит автоматизация. И государство должно поддерживать школы, чтобы дети знакомились с современными рабочими профессиями.

Рабочая сила определенно должна стать престижной. С этим согласились все участники круглого стола «Вечерней Москвы». А думать о ее будущем — серьезная государственная задача.

Но поднять имидж рабочих профессий определенно должны все заинтересованные в этом стороны: государство, бизнес и общество.

Круглый стол: «Рабочие профессии. Что должно уметь будущее поколение»

ЦИФРА

60 процентов выпускников 9-х классов поступили в этом году в колледжи страны.

ЦИТАТА

Иван Павлов (1849-1936), ученый-физиолог:

— Всю жизнь мою я любил и люблю умственный труд и физический, и, пожалуй, даже больше второй. А особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь хорошую догадку, то есть соединял голову с руками.

КАК У НИХ

В период пандемии страны Европейского союза столкнулись с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Из-за закрытия границ резко сократилось число трудовых мигрантов. Теперь более развитые страны, такие как Германия, Швеция и Норвегия, страдают от незанятых рабочих мест, а в Польше, Италии и Румынии, куда пришлось вернуться гражданам, работавшим за границей, наоборот, выросла безработица: государства не способны обеспечить всех специалистов рабочими местами.

В Великобритании причина нехватки рабочих рук в другом: покинувшая Евросоюз Англия ввела новые правила получения трудовых виз, что стало проблемой для многих европейцев, ищущих здесь работу.

В Америке ситуация с рабочими в период пандемии стала хуже некуда: в Штатах один за одним закрываются предприятия малого бизнеса и филиалы крупных компаний — в них просто некому работать, поскольку от прежнего количества трудовых мигрантов в стране осталось меньше трети.

Американцы, в свою очередь, занимать эти вакансии не хотят: согласно результатам соцопроса, большая часть населения страны считает работу такого плана «постыдной» для уважающего себя человека.

В Японии, несмотря на, казалось бы, общемировую тенденцию, проблем нет: поскольку в Стране восходящего солнца никогда не было жесткой опоры на трудовых мигрантов, а рабочие профессии ценятся и оплачиваются ничуть не хуже, чем специализации, для которых необходимо высшее образование, на японском рынке труда все стабильно — те немногие, которым пришлось в силу разных причин покинуть Японию в период пандемии, только укрепили самодостаточность страны.