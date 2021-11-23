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Карьерные эксперты центра «Моя работа» рассказали, какие внутренние установки помогают строить карьеру

Павел Гриднев

Общество
Карьерные эксперты центра «Моя работа» рассказали, какие внутренние установки помогают строить карьеру
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Карьерные эксперты и психологи из столичного центра занятости «Моя работа» объясняют, что именно убеждения и личная готовность человека нередко влияют на динамику профессионального развития — самоопределение, карьерный рост, уровень компетенций и дохода. Рассказываем, какие установки помогут в достижении стремительного карьерного роста.

Внутренние установки, то есть то, что мы считаем правдой в отношении себя и жизни, могут быть ограничивающими или, наоборот, положительными. То, во что мы верим, может либо удерживать от самовыражения и роста, либо помогать замечать возможности и находить ресурсы для использования.

Установка: «Это мои заслуги»

Мы часто попадаем в ловушку оправдания собственных достижений случайными обстоятельствами. Это выражается в игнорировании и обесценивании своих заслуг. Такое поведение негативно отражается на карьере, ведь если мы не замечаем своих достоинств, то не можем осознать, за счет чего мы достигли успеха.

— Вы не сможете грамотно презентовать себя и пользоваться своими сильными сторонами и умениями, если не будете четко знать о них, — говорит Галина Чемоданова, карьерный эксперт Флагманского центра занятости населения «Моя работа».

Эксперты рекомендуют отслеживать моменты такого обесценивания себя и регулярно проводить ревизию того, что у вас уже получилось. Так вы сможете точно понимать свои сильные стороны, научитесь рассказывать о них окружающим и повысите самооценку. Когда вы выработаете внутреннее убеждение о том, что ваш успех — ваша заслуга, это также отразится на восприятии вас окружающими, а это, в свою очередь, непременно положительно скажется на вашей карьере.

Карьерные эксперты центра «Моя работа» рассказали, какие внутренние установки помогают строить карьеру Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Установка: «Верю в себя»

Для успешного карьерного развития вера в себя, свои силы и свой путь должна быть высокой. Уверенность, что, несмотря на испытания и обстоятельства, вы проявите себя с лучшей стороны и докажете свой профессионализм, положительно скажется на том, как вы справляетесь с трудностями и задачами в работе.

— Такая установка помогает преодолеть страх, создать позитивный фон и обрести силы даже в самых непростых обстоятельствах. В этом случае трудности и обстоятельства не будут пугать вас, вы будете воспринимать их как вызов и мотивацию, а значит, сможете стремительно двигаться вперед по карьерной лестнице, — рассказывает Галина.

Чтобы добиться веры в себя, необходимо провести серьезную работу. Начать можно с осознания своих достижений и сильных сторон, а также с благодарности к себе. Пишите списки того, что у вас уже получилось, а затем «письма благодарности» в свой адрес — за что вы себя благодарите, цените и любите.

В работе над верой в себя важно избавляться от чувства вины. Подумайте, за что вы себя вините и в чем кажетесь себе «недостаточно хорошим». При рациональном анализе таких самообвинений становится значительно меньше, что и помогает освободиться от внутреннего критика.

Установка: «Нет оправданий»

Мы нередко оправдываем свой страх или лень ограничивающими мыслями о том, что желаемая цель априори недостижима: мало времени, нет ресурсов, это просто невозможно и так далее.

— Если внутри нас формируется установка, что в жизни должно быть минимум оправданий, чтобы отказываться от задач или возможностей, мы сразу же расширяем поле для дальнейшего роста — и личного, и профессионального. Важно помнить, что даже самые нереалистичные стремления могут привести вас к цели и осуществить мечту. Главное — не оправдывать бездействие и встать на путь достижения своих целей», — рассказала Галина Чемоданова.

Помощь рядом

Чтобы попасть на прием к карьерным экспертам центра занятости «Моя работа», необходимо получить направление в территориальном МФЦ либо записаться самостоятельно через сайт центра занятости или сайт Мэра Москвы mos.ru.

За помощью в поиске работы обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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