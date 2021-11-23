Кто возьмет билетов пачку

1929 год. На Пушкинской площади в Москве проводят третью лотерею Осоавиахима / Фото: Архив А. Родченко и В. Степановой / pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Несмотря на то что в СССР стремление к личному обогащению порицалось и считалось проявлением мелкобуржуазной морали, на протяжении всей своей истории советская власть проводила масштабные и довольно прибыльные лотереи. Причем прибыльные как для себя, так и для населения. Люди часто интересовались — куда идут полученные от продажи счастливых билетов средства. Разбиралась «Вечерка».

Одним из первых запущенных властью способов мгновенно обогатиться были облигации золотого займа. Механизм следующий: люди покупали их за относительно небольшую номинальную стоимость, при этом каждой облигации присваивался уникальный номер, а затем происходил розыгрыш — в СМИ публиковались выигрышные номера. В 1920-х годах на первой полосе «Вечерки» их печатали регулярно. И даже Михаил Булгаков посвятил этому явлению рассказ «Серия ноль шесть № 066243», также впервые опубликованный в нашей газете — 5 января 1924 года.

Позже, в 1960-х и 1970-х годах, в стране стали появляться новые лотереи. Одной из них стала некогда знаменитая всесоюзная лотерея Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, или попросту ДОСААФ. Билеты продавали по рублю или 50 копеек, а выиграть можно было автомобиль, мотоцикл, велосипед, лодку с мотором или обычную. Были и денежные призы.

Всего с 1966 по 1975 год провели 17 тиражей. В них разыграли призов аж на 394 миллиона советских рублей. При этом билетов продали в целом на 788 000 000 рублей — сумма по тем временам астрономическая. 29 октября 1971 года читатель «Вечерки» Т. Прохоров интересовался: «На что идут доходы, полученные от лотереи ДОСААФ?» Редакция связалась с организаторами и получила следующий ответ: «Доходы от нашей лотереи идут на строительство учебных зданий и спортивных сооружений организаций общества, на расширение его материально-технической базы, дальнейшее развитие военно-технических видов спорта и оборонно-массовой работы в стране, а также на мероприятия, осуществляемые учебными организациями ДОСААФ СССР».

И действительно, за десятилетие проведения лотерей общество построило по всему Советскому Союзу огромное количество учебных центров. Например, в Москве создали три дома военно-технического обучения и три автомобильные школы, а еще стрелковый тир, спортивную базу и три аэродрома. В Подмосковье благодаря лотерее также появились автошколы — в Дмитрове, Люберцах, Луховицах, Мытищах. Открыт авиационно-спортивный клуб в Серпухове, стрелковые тиры — в Можайске, Пушкине, Воскресенске, Серебряных Прудах и Щелкове, а также радиотехническая школа в Павловском Посаде.