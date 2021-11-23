Будущее мчится по диаметрам: один из самых масштабных транспортных проектов отметил свое двухлетие

Супруги Илья и Алла Тодоровы позируют на фоне поезда «Иволга» на станции второго Московского центрального диаметра «Царицыно» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Позавчера исполнилось два года с момента запуска Московских центральных диаметров. Они стали неотъемлемой частью системы столичного транспорта.

С запуском МЦД в столице электропоезд перестал быть только пригородным транспортом, ассоциировавшимся со старыми вагонами и неуютными станциями. Интервалы движения в часы пик сократились до пяти-семи минут, поездка стала дешевле за счет новой тарифной системы и бесплатной пересадки на метро и МЦК. На смену старому подвижному составу пришли комфортные современные поезда: сегодня у МЦД один из самых молодых парков электропоездов в Европе.

— Запуск диаметров стер границы столичного транспорта, позволил расширить стандарты транспортного обслуживания на весь пригород. По поручению мэра Москвы мы обновляем станции и строим новые. Эта работа не прекращалась и в пандемию. Всего за два года вместе с коллегами из ОАО «РЖД» мы открыли 22 новые и реконструированные станции на существующих и перспективных диаметрах. До конца года откроем еще две новые на перспективном D4: Аминьевская и Минская, а также завершим реконструкцию Матвеевской, — рассказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Новодачная D1

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Станция располагается в городе Долгопрудный на границе Северного округа Москвы. Работы по реконструкции завершили в июле 2020 года. Благодаря современной станции местные жители получили надземный переход через железнодорожные пути.

Щукинская D2

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Станцию открыли в июле 2021 года. Она улучшила транспортное обслуживание жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. Теперь это не просто станция, а городской вокзал европейского уровня площадью 6,2 тысячи квадратных метров.

Новая платформа на станции Площадь трех вокзалов D2

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Открыли в мае 2020 года. Одновременно с этим началось движение поездов по новому четвертому главному пути на участке Курский вокзал — Каланчевская. Внешне платформа станции соответствует историческому облику Площади трех вокзалов.

Внуково будущего D4

Фото: АГН Москва

Расположена в поселении Внуковское. Реконструкция завершена в апреле 2021 года. Станцию оформили в стиле хай-тек с панорамным остеклением, площадь более 4,2 тысячи квадратных метров.

Баковка D1

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Работы по реконструкции станции в Одинцове завершили в январе 2021 года. Здесь построили новую платформу со всеми удобствами для горожан. Площадь обновленной инфраструктуры составила 5,5 тысячи квадратных метров.

Славянский бульвар D1

Фото: АГН Москва

Станцию в районе Фили-Давыдково построили с нуля по специальной технологии без остановки движения поездов. Открыли в июне 2020 года. Благодаря этому появилась удобная пересадка на одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии.

Сетунь D1

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Реконструкцию станции завершили в июле 2020 года. Она находится в Можайском районе. Из классической станции стала современным мини-вокзалом, соответствующим стандартам московского транспорта. Площадь остановочного пункта увеличилась почти в три раза.

Нахабино D2

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Реконструкция станции в поселке Нахабино завершилась в июле 2020 года. Сейчас это один из самых больших и современных в Подмосковье пригородных вокзалов. Его площадь составляет 8,5 тысячи квадратных метров.

Кокошкино будущего D4

Фото: РИА Новости

Станция расположена в одноименном поселении в Новомосковском округе столицы. Реконструкцию завершили в октябре 2021 года. Из типового остановочного пункта с минимальными удобствами для пассажиров стала современной станцией общей площадью около 4,8 тысячи квадратных метров.

НОВЫЕ СТАНЦИИ

С запуска МЦД на первых двух диаметрах было построено и реконструировано 13 станций. На будущем D3 открыты транспортно-пересадочный узел «Лихоборы» (объединяет ж/д направление и МЦК) и станция «Ховрино», которая стала частью нового одноименного ТПУ. На линии перспективного D4 открыта новая станция «Санино» и после реконструкции: «Победа», «Мичуринец», «Крекшино», «Внуково», «Апрелевка» и «Кокошкино». До конца года в планах открыть еще две новые. ТПУ «Аминьевская» объединит новые станции ж/д и Большой кольцевой линии метрополитена, а «Минская» создаст пересадку между новой станцией ж/д и Солнцевской линией.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На сегодняшний день работают два диаметра — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». Движение по этим направлениям открыли 21 ноября 2019 года. Параметры:

— длина 132 км;

— 60 станций (в перспективе 66);

— 21 пересадочная станция на метро и МЦК (в перспективе — 27);

— 45 районов Москвы и шесть городов Московской области соединили МЦД-1 и МЦД-2;

— на диаметрах курсируют поезда «Иволга» ЭП2Д, «Ласточка» и двухэтажные аэроэкспрессы;

— 88 поездов ходят в направлении МЦД-1;

— 92 — курсируют по второму диаметру;

— 187 локомотивных бригад работают на МЦД.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сыромятников, директор Центра НТП РУТ:

— Диаметры 1-й и 2-й существовали много лет. Власти Москвы сделали главное и самое верное: интегрировали их в московский транспорт: оплата картой «Тройка» по единым тарифам, современный подвижной состав по заданию города, навигация. Проект МЦД удался, давайте вместе ждать новых диаметров! Как транспортный ученый уверен, что по итогу пассажиры оценят его!