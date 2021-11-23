Пять главных вопросов: юристы и врачи разъяснили все нюансы отказа от прививок

Медсестра Биги Бабаева готовится сделать укол москвичке Алине Лебедевой. Девушка пришла в ГУМ в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Москве уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции превысил 60 процентов. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Однако в большинстве регионов эпидемическая ситуация остается сложной. Но темпы вакцинации снижать нельзя, убеждены эксперты. О вакцине, ее новых формах, противопоказаниях к прививкам и последствиях при отказе от них корреспондентам «Вечерней Москвы» рассказали юристы и врачи.

1 Что делать работодателю, если сотрудник отказывается от вакцинации?

Виктория Шергина, юрист частной компании:

Прошло несколько месяцев, с тех пор как власти начали объявлять обязательную вакцинацию работников разных сфер от коронавируса. За отказ от вакцинации некоторые компании отстраняют от работы без сохранения зарплаты. Разобрать разные ситуации можно на ряде примеров.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ: Максим работал на крупном предприятии сборщиком аппаратуры. От предприятия потребовали 100-процентную вакцинацию всех сотрудников. У мужчины противопоказаний не было, но он считал, что его работа не связана с людьми — он не врач и не учитель, поэтому имеет право выбирать. Но работодатель так не думал и отстранил работника.

Суд не помог: Максиму отказали в иске о признании отстранения незаконным и восстановлении на работе. По мнению суда, раз есть постановление санитарного врача, его должны исполнять все, даже сборщики приборов. Исключение могут составить те, у кого есть медицинские противопоказания.

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ: рабочего общежития Сергея отстранили от работы за несделанную прививку. Но в его деле работодатель нарушил процедуру отстранения. Если работник получил уведомление о необходимости вакцинации, но не сделал прививку, то у него нужно запросить объяснение. Если причина неуважительная, то работодатель должен получить письменный отказ от прививки.

У Сергея такой отказ никто не запросил. В таких вопросах необходимо соблюдать все правила. Нельзя просто так взять и отстранить сотрудника от работы, иначе суд восстановит его в правах и в должности.

Выводы здесь простые: у сотрудников необходимо запрашивать медотвод или объяснение: почему прививка не сделана. Таким образом права обеих сторон будут учтены.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Алина Закурдаева, юрист частной компании:

Может ли работодатель заставить делать прививку от COVID-19 — такой вопрос волнует очень многих, особенно с учетом того, что в сети активно распространяют информацию, что любой человек имеет право отказаться от вакцинации. Да, имеет. Вот только это не вся правда. Такие «информаторы» забывают, что у любого права есть ограничения, если они касаются безопасности других людей.

Итак, инфекция, легко передающаяся от человека к человеку по воздуху, — потенциальная опасность для общества, которую важно минимизировать. При этом с большей вероятностью заболеют те, кто по работе общается с большим количеством людей. Каждый из них может быть «курьером» с вирусом, который он доставит тому или иному работнику, а тот в свою очередь может стать для вируса новым хозяином и передать его другим. Все эти люди должны быть привиты вне зависимости от эпидемической обстановки, если они хотят работать там, где это является обязательным условием.

Но если они не хотят делать прививку, то лучше не подставлять работодателя, который несет за это административную или уголовную ответственность, и выбрать другой вид деятельности, потому что работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда работников и выполнять требования санитарного законодательства.

Жизнь диктует свои правила, и иногда возникают угрозы, способы борьбы с которыми не описаны в рутинных рекомендациях. В таких случаях специальными распоряжениями могут вводиться экстренные меры. Именно это и произошло в ситуации с пандемией COVID-19, когда обязательная вакцинация от этой инфекции для ряда работников была введена постановлениями главного государственного санитарного врача России и субъектов страны. Такая процедура предусмотрена для инфекций, внесенных в календарь по эпидемическим показаниям, куда с этого года входит и COVID-19.

Работник может отказаться от вакцинации, и тогда он будет переведен на удаленку либо отстранен от своей деятельности, связанной с риском передачи инфекции. Отказ от вакцинации должен быть оформлен письменно.

Вакцинация разделила людей на два лагеря: «антиваксеров» и «ковидиотов» / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

2 Если есть медотвод от одной вакцины, значит ли это, что нельзя прививаться другими вакцинами?

Нина Лисовская, педиатр-реаниматолог, кандидат медицинских наук:

Необходимо для начала рассмотреть случаи, когда вакцинация может быть противопоказана.

Наиболее острыми и пугающими осложнениями вакцинации являются следующие: анафилактический шок — основная причина предотвратимых смертей от вакцинации. Обратите внимание на слово «предотвратимых». При соблюдении правил и правильной помощи погибнуть от него практически невозможно. Основное правило — находиться у кабинета вакцинации не менее 30 минут после введения вакцины. В кабинете вакцинации должна быть противошоковая аптечка с адреналином. При необходимости через пять минут введение повторяют. Также накладывается жгут выше места введения, пациент должен только лежать, и лежать на боку, вызывается скорая. Если анафилаксия сопровождается одышкой, проводится ингаляция. Другим осложнением могут стать афебрильные судороги. Обычно они кратковременные и неопасные. Достаточно зафиксировать пациента на боку и вызвать скорую.

Более опасным осложнением может стать энцефалический синдром, при котором происходят разного рода нарушения функции нервной системы: судороги, пронзительный крик, нарушения сознания. Здесь необходима госпитализация для контроля состояния. Аллергические реакции в виде сыпей также возможны при вакцинации. Обычно здесь помогает прием антигистаминных препаратов.

Вакцины — одни из самых безопасных лекарственных препаратов. За всю историю вакцинации практически не случалось, что вакцины вызывали массовые тяжелые последствия. Решать, какую вакцину ввести при наличии противопоказаний, может ваш врач.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

3 В какие сроки после вакцинации должен прийти QR-код? Куда обращаться, если он не приходит?

Андрей Бережной, врач-методист:

Если есть подтвержденный личный кабинет на портале госуслуг, то на следующий день или через день после вакцинации придет QR-код.

Конечно, возможен человеческий фактор — например, когда в сложной фамилии неверно указали букву. В таком случае стоит обратиться в медицинскую организацию, где проводилась вакцинация, и проверить, правильно ли были внесены сведения в регистр вакцинированных. Если же все сведения были внесены правильно, а QR-код не появился, нужно обратиться в техподдержку портала госуслуг.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

4 Какое преимущество есть у назальной вакцины? Когда она поступит в оборот?

Лариса Алексеева, врач высшей категории, терапевт:

Во-первых, это отличная альтернатива для тех, кто по каким-то причинам боится уколов, но хочет обеспечить себе дополнительную защиту. В таком случае, чтобы лишний раз не вводить препарат внутримышечно, пациент может воспользоваться назальной вакциной — она распыляется внутри носа с помощью капель или спрея на основе «Спутника V». Таким образом, она препятствует проникновению вируса в кровь и обеспечивает профилактику коронавируса на самых ранних стадиях.

Однако о говорить о том, сможет ли эта форма вакцинации полностью заменить «классический» вариант прививки в виде укола, пока рано. Но как минимум нам известно, что ревакцинироваться ею необходимо будет минимум раз в полгода, а то и реже. На мой взгляд, это еще одно неоспоримое преимущество такой формы вакцины.

Во-вторых, назальная вакцина сможет защитить от коронавируса детей. Ее уже активно тестируют на школьниках в возрасте от 12 до 17 лет, и с каждым днем она доказывает свою эффективность и безопасность.

В-третьих, клинические исследования не обнаружили у назальной вакцины побочных эффектов, поэтому если следующие фазы ее тестирования пройдут так же успешно, то в оборот она поступит уже к началу 2023 года.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

5 Бывают ли такие медицинские препараты, при приеме которых вакцинация совершенно противопоказана?

Татьяна Руженцова, заместитель директора Федерального бюджетного учреждения науки «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологиии микробиологии им. Г. Н. Габричевского» Роспотребнадзора:

Таких медицинских препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве случаев необходимо продолжить прием лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее. Однако некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях.

Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы.

ЦИФРА

100 тысяч рублей составит штраф за подделку сертификатов организацией (при повторном выявлении нарушения).

КАК У НИХ

Россия стала не первой страной, где разрабатываются другие формы вакцины от коронавируса. Так, например, в Израиле сейчас активно тестируется оральная вакцина. Ее разработала структура Oramed Pharmaceuticals — Oravax Medical. Вакцина будет представлять собой капсулу, которую достаточно просто запить водой.

СПРАВКА

QR-код можно также получить на портале mos.ru, в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в поликлинике — обратитесь в регистратуру или распечатайте самостоятельно с помощью инфомата.

ЭТО ЗАКОН

— Согласно статье 76 Трудового кодекса РФ работодатель имеет право и обязан отстранить сотрудника от работы или отказать в приеме на работу, связанную с риском. Отстранение при этом не предполагает сохранения зарплаты. Если трудовой договор предполагает выполнение работы дистанционно, то сотрудник может быть на нее переведен в случае отказа от вакцинации, в том числе по медицинским показаниям.

— Работодатель не имеет права лишить премии или наказать иным способом, привлечь к дисциплинарной ответственности отказавшегося от вакцинации сотрудника.

— При угрозе распространения заболевания работодатель может быть оштрафован на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Либо ему грозит приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток. Штраф может доходить до миллиона, если действие или бездействие работодателя повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека. Если зафиксирована смерть двух и более лиц, здесь уже будет действовать уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

КСТАТИ

Описанными противопоказаниями к вакцине «Гам-КОВИД-Вак» являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, возраст до 18 лет. У «ЭпиВакКороны» к данному списку добавляются также первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. У «КовиВака» к такому перечню специалисты добавляют и возраст пациента — после 60 лет.

ЦИИАТА

Николай Брико, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, академик РАН:

— Вопрос о необходимости вакцинации людей с высоким уровнем антител к коронавирусной инфекции еще требует изучения. С другой стороны, уровень антител — это показатель, который не в полной мере отражает невосприимчивость к тому или иному агенту, поскольку есть еще и клеточный иммунитет.