Курьер должен быть вежливым, а еда вкусной и горячей

Курьер, доставщик еды Андрей Семенцов везет клиенту очередной заказ. Эксперты советуют: выбирайте службу доставки, сотрудники которой хорошо знают город и владеют русским языком. А еще желательно, чтобы у службы было свое приложение для смартфона — с ним удобнее выбирать еду / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ходе конкурса «Московское качество — 2021» горожане выбрали лучшие службы по доставке готовой еды. Если вы еще не определились, то вот вам советы ведущих экспертов отрасли.

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, считает, что качество доставки блюд зависит не только от компании.

— Ну, например, многое зависит от того, где вы живете и как далеко от вас ресторан, из которого вы хотите получить еду. Если он на другом конце Москвы, то ждать горячей еды и быстро — не приходится. Второй фактор — загруженность самого ресторана. Если там сейчас аврал, то быстро свой заказ вы все равно не получите. Третий момент: никакая служба доставки не способна предоставить вам все меню. Суши и пицца — вот их главный ассортимент. Даже с шашлыком я бы рисковать не советовал. Чуть остыло, и все — это уже не блюдо, а подошва: устанете жевать.

Сергей Гуреев, член Национальной гильдии шеф-поваров России, считает, что не все так печально.

— Сейчас есть службы доставки, которые не просто привозят вам готовую еду. У них, например, есть штатные диетологи, которые, если хотите, разработают для вас меню. Ну, например, вы целый день проводите дома, за компьютером, двигаетесь мало. Специально для вас подготовят низкокалорийный рацион с максимальным количеством клетчатки, витаминов и минералов. И будут вам, если хотите, три раза в день привозить блюда.

Также, как пояснил эксперт, хорошая служба доставки имеет удобное приложение, где вы сами можете выбрать блюда. А еще в приложении, помимо меню, есть возможность задать вопрос диетологу, связаться с курьером, оставить отзыв, проверить, сколько в каком салате было калорий, оценить любое блюдо, перенести заказ на другое время, продлить или заморозить подписку — если вы ее оформили.

Также, уверен эксперт, крайне важна работа самого курьера.

— В хорошей доставке он всегда звонит заранее. Мало ли: человек может быть в ванной или у него какое-то неотложное дело. Клиент должен четко понимать, во сколько точно прибудет курьер — с точностью до пяти минут, — считает Сергей Гуреев. — Ну и, разумеется, курьер должен быть вежливым и всегда иметь сдачу — если клиент расплачивается наличными.

Ресторатор Андрей Грязнов подчеркивает:

— Очень важно, чтобы курьер хорошо владел русским языком и умел ориентироваться в Москве. У нас был случай, когда клиент час ждал заказа, просто потому, что парень с заказом заблудился — не мог нужный адрес найти! Еще один важный момент: курьер должен уметь все нормально донести. Ведь как бывает? В ресторане все красиво упаковали, а сотрудник доставки бежал-торопился, в результате заказ так перемешался, что его просто есть нельзя! Самое обидное, что претензии потом все равно не к службе доставки, а к ресторану.

Как пояснили эксперты, большинство москвичей выбирают службу доставки методом проб и ошибок.

— Мои знакомые перепробовали четыре службы, прежде чем выбрали нормальную, — пояснил Сергей Гуреев. — Все-таки этот бизнес еще только развивается, и стандарты качества там скорее декларативные, чем реальные. Так что будем учиться на ошибках!

СПРАВКА

Первое место среди компаний — доставщиков готовой еды уверено заняла Delivery Club. За нее проголосовали 46,67 процента москвичей. На втором месте — «Яндекс.Еда» с результатом 29,09 процента от числа проголосовавших. «Кухня на районе» получила всего 6,06 голоса. Похоже, рынок доставки прочно поделили лишь два лидера.