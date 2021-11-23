Будущие астрономы взяли олимпийское золото

Участники российской сборной Международной олимпиады по астрономии и астрофизике (слева направо): Данила Шкиндеров, Елисей Жданов, Илья Просяной, Андрей Ажакин и Илья Беспятый / Фото: Департамент образования и науки Москвы

В столице прошел финальный этап Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, на котором с большим успехом выступили московские школьники.

В составе команды России золотые медали завоевали выпускник столичной школы № 57 Данила Шкиндеров, ученик школы № 2007 Елисей Жданов и Илья Просяной из школы «Летово». Серебро — у выпускника школы Центра педагогического мастерства Андрея Ажакина.

С победой ребят поздравили министр просвещения России Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Данила Шкиндеров признается, что участвовал в олимпиаде такого высокого уровня в первый раз.

— Шел я к этому очень долго, принимал участие в других конкурсах. Это мероприятие — важный итог моего олимпиадного пути, — сказал он.

По словам школьника, он выбрал именно астрономию, потому что с детства увлекается космосом.

— Когда стал постарше, решил, что нужно этот интерес преобразовать во что-то большее, и стал заниматься астрономией серьезно, — рассказал он. — В будущем я бы хотел сделать что-то масштабное для космологии. Что именно — пока не придумал, но, думаю, это придет с опытом.

Еще один золотой медалист олимпиады этого года, Елисей Жданов, ранее уже несколько раз участвовал в отборочных соревнованиях, но еще ни разу не выходил в лидеры состязаний.

— В этот раз я наконец-то попал в сборную, и представлять нашу страну, конечно же, волнительно для меня и очень значимо, — сказал он.

Елисей выбрал астрономию, потому что увлекается ею с детства.

— Когда был маленьким, часто просил маму показать мне фотографии Солнца. Уже тогда интересовался этой темой, — отметил школьник.

Что касается целей, которых он хотел бы достичь в астрономии, то, по мнению Елисея, своя звезда — это, конечно, здорово.

— Но я мечтаю открыть какое-то более масштабное скопление объектов, — говорит он. — Также я хотел бы продвинуть знания человечества в фундаментальных законах.

Еще мечтаю изобрести способ, который позволил бы строить очень большие телескопы. Тогда можно будет изучить нашу Вселенную более детально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Утешев, педагог-организатор Центра педагогического мастерства:

— Подготовка ребят в этом году на пике. Уровень действительно высокий. В условиях дистанта было непросто, но дети быстро сориентировались. Даже отбор в сборную проходил практически полностью онлайн. И мы даже поставили небольшой рекорд — комплект заданий теоретического тура состоит из 151 листа. На всю работу пять часов. Это около двух минут на лист. Времени было мало, но ребята справились.