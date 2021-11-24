В столице обсудили вопросы художественного образования

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Учителя изобразительного искусства, педагоги дополнительного образования и представители высших учебных заведений обсудили актуальные вопросы и задачи развития художественного образования и обменялись опытом.

В Москве прошла научно-практическая конференция, посвященная художественному образованию. В ней приняли участие более тысячи специалистов из 679 образовательных организаций столицы, 64 регионов России и пяти зарубежных стран.

Открыл заседание конференции народный художник России, академик Российской академии образования и Российской академии художеств, профессор Борис Неменский.

— Изобразительное искусство — это особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Современному педагогу нужно осмыслить новые требования к преподаванию предмета, основанные на потребностях современного общества и лучших образовательных практиках. Именно поэтому для них сегодня особенно важно создать все условия для профессионального взаимодействия, обмена опытом и знаниями, обсуждения возникающих трудностей и путей их преодоления. Как раз эти задачи решает наша ежегодная конференция, — заявил Борис Неменский.

Директор Городского методического центра Андрей Зинин отметил значимость художественного образования для подрастающего поколения.

— Художественное образование всегда будет оставаться в фокусе Департамента образования и науки города Москвы. Для меня самое главное наблюдение последнего времени — мощный разворот в сторону развития творческого потенциала детей. Сегодня выстраивается разумная логика, которая позволяет нашим ребятам не только быть подкованными пользователями современных информационных систем, но и развивать то самое важное, что позволяет любому человеку в нашем сложном мире жить в гармонии с самим собой, — рассказал Андрей Зинин.

В рамках конференции работали три секции, где участники представили свои проекты, помогающие сформировать у школьников духовные ценности, воспитать восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов. Также особое внимание было уделено требованиям новых Федеральных государственных образовательных стандартов и способов их реализации в учебном процессе, а также содержанию примерных рабочих программ для основной и начальной школы.

В последний день работы конференции были подведены итоги IX Международного конкурса проектов педагогов-художников. 48 участников стали его победителями и призерами.