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Эксперты зафиксировали рекордный рост цен на красную икру

Динара Кафискина

Общество
Эксперты зафиксировали рекордный рост цен на красную икру
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

23 ноября специалисты Росстата зафиксировали рекордный рост цен на красную икру: килограмм сейчас стоит пять тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала, много ли потеряют москвичи, отказавшись от этого продукта.

Дороже в нашей стране красная икра еще не стоила — наблюдения ведут с 2000 года. В конце 2020-го, кстати, этот продукт обходился на 30 процентов дешевле. Причины антирекорда просты — спекулянты создают ажиотаж вокруг популярного лакомства, да и стоимость перевозки сильно выросла.

— Можно украсить новогодний стол и без красной икры. Не будет лососевой — купим баклажанную, — говорит диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. — Причем в разнообразном питании больше пользы, чем от одной чайной ложки икры. Можно регулярно принимать витамин D или купить печень трески в стеклянной банке.

Другое дело — вкус, традиции. Если очень хочется, можно раз в году и раскошелиться на баночку, чтобы порадовать себя и близких. При этом следует помнить: красная икра бывает поддельной.

— Тогда это абсолютно пустой продукт. Если икра сертифицированная и ее метала североморская или холодноводная рыба — от такого продукта польза высокая, — отмечает Королева. — Но есть от красной икры и вред. Избыток жира в сочетании с солью — это не только задержка жидкости, но и вытекающие отсюда возможные проблемы — скажем, гипертоническая болезнь. И если есть икру часто, особенно на ночь, легко и вес набрать.

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