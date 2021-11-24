Треть россиян обращается к приметам в финансовых вопросах

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Крупный российский банк провел исследование и выяснил: 15 процентов жителей страны обращаются к приметам при решении финансовых вопросов. Эксперты в эфире «Вечерки-ТВ» объяснили феномен.

В опросе участвовали жители мегаполисов. Согласно результатам, совсем не подвержена финансовым суевериям только треть опрошенных. 8 процентов верят, что красный кошелек способствует финансовому благополучию, 11 процентов — в эффективность «денежного» дерева. При этом участники исследования проверяли действие примет на себе. 17 процентов, прежде чем взять долг или сменить работу, изучают фазу Луны. Многие уверены, что если свистеть — не будет денег, или в том, что их нельзя передавать через порог.

— Есть народные приметы, наработанные веками, связанные с метеоусловиями, сельским хозяйством, природными явлениями. Это мудрость народа, — считает эзотерик и психолог Алина Орлова. — А еще существует вера всуе, о ней и говорят: «суеверие». Это значит, речь о какой-то суете, мелочах жизненных.

В образовании поверий, по мнению Алины Орловой, играет роль статистический метод — люди подмечают, как часто их действия приводят к определенному результату, и делают выводы.

— Кошельки раньше были в виде красных мешочков, — отмечает эзотерик. — Красный — цвет активный. На них нашивали специальные рунические знаки для привлечения денег. Так что это давнее поверье. Что касается «денежного» дерева, у него сильная положительная энергия, а это притягивает в дом или офис благополучие.

Каждому десятому из опрошенных случалось принимать инвестиционное решение, основываясь и на информации, полученной во сне.

— Приметы — это попытка контролировать что-то в своей жизни, компенсировать дефицит уверенности в завтрашнем дне, — полагает психолог Александр Журавлев. — Ничего страшного я не вижу в том, что люди верят в приметы, если это происходит в формате психотерапевтической игры. Если думаешь, что тебе это помогает, можно ставить денежное дерево, хранить Но склонность к суевериям может принимать и болезненный характер. И не стоит забывать, что это может быть попыткой переложить с себя ответственность за неудачи на природные явления, стечение обстоятельств.

Психолог отметил: даже многие его знакомые эзотерики говорят, что в первую очередь у человека должна быть финансовая грамотность. В конце концов, одно другому совершенно не мешает. И если приметы могут оказаться и неработающими, то наличие знаний о том, как обращаться с деньгами, а также эффективно использовать свои навыки и таланты — всегда лишь на пользу.

черная кошка, кот, осень / Фото: https://pixabay.com/ru

Черная кошка, добрый нрав

Москвичи в три раза реже забирают из городских приютов черных кошек, чем белых, рыжих и другого окраса. «Вечерняя Москва» узнала, действительно ли эти животные способны принести своим хозяевам неудачу.

В народных преданиях черные кошки зачастую описываются способными усиливать злые чары, приносить несчастья. И это мнение о них, похоже, прочно утвердилось в людском сознании.

Сотрудники приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» заметили, что эти животные могут годами оставаться без хозяина, в то время как рыжие и белые кошечки попадают в добрые руки примерно в три раза быстрее. Объясняют это специалисты склонностью многих людей к суевериям. Таролог и цифролог Ника Рамазанова называет такое восприятие питомцев темного окраса, по большей части, домыслами, предрассудками.

— Черная кошка не может служить усилению злых чар, она, скорее, является силой, отталкивающей злых духов, — уверена Ника Рамазанова. — Маги и колдуны именно по этой причине издавна заводили черных кошек. Эти животные более чувствительны к черной магии, мертвецам и духам. Таким образом маги защищали свой дом от негативной энергии. А вот обычные люди придумали, что черная кошка — это плохо. Эгрегор этой мысли усиливается страхом. Особенно чувствительный человек, верующий в это, сам притягивает беды — когда осознанно думает, что черная кошка принесет ему вред.

«Работает» в этом случае вовсе не кошка и не ее окрас, а именно сильная вера хозяина, что иметь такого питомца — непременно к беде.

— О чем мы думаем, то и получаем, — заключает таролог Ника Рамазанова.

Известно, что на сегодняшний день в 13 столичных приютах проживают больше 1180 кошек. Черный окрас имеет значительная часть из них. При этом специалисты этих учреждений считают, что эти кошки — такие же приветливые, ласковые, дружелюбные, как и их сородичи другой расцветки. И при первом знакомстве стоит обращать внимание не только на внешний вид потенциального питомца, но и на его характер, темперамент, привычки. Так шанс забрать домой питомца, с которым вы будете жить в гармонии, значительно повышается.