Романовы и Цой ушли с молотка: рисунок Цоя продали за рекордную сумму

Фото: Пресс-служба аукциона Vladey

23 ноября рисунок рок-музыканта Виктора Цоя был продан за рекордные 2,5 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» выяснила, какие еще уникальные лоты ушли с молотка за последнее время.

На традиционных Осенних торгах VLADEY (первый российский аукцион современного искусства, специализирующийся на произведениях отечественных художников. — «МВ») работа лидера группы «Кино» Виктора Цоя была продана за рекордную сумму. Абстрактная работа без названия была создана в 1980-е годы. Музыкант работал на бумаге цветными фломастерами. Причем изначально стоимость лота была гораздо ниже — 500– 650 тысяч рублей. В итоге ее приобрели за цену, о которой не мечтали даже организаторы аукциона.

— Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя ушел за рекордные 2 576 496 рублей (почти 35 тысяч долларов. — «МВ»), — сообщила пресс-служба аукциона.

Как рассказала «Вечерке» Елена Куприна-Ляхович, консультант по формированию частных коллекций, такая цена за работу Цоя неудивительна.

— Во-первых, он очень известный певец и художник, лицо эпохи. Во-вторых, мы наблюдаем в последние два года стремительный рост цен на российском рынке на уникальные произведения искусства. Сейчас существует возможность приобрести их и дешевле, но этим моментом надо пользоваться. По моим прогнозам, цены на исторические вещи вырастут серьезно и быстро.

Кстати, 10 ноября на аукционе Sotheby’s в Женеве за 885 тысяч долларов были проданы драгоценности дома Романовых — брошь с сапфиром и бриллиантом. Их уже второй раз выставили на продажу. Впервые их купила за 480 тысяч долларов одна из княжеских семей Европы. Интересная деталь: драгоценности вывезли из России тайно. Они принадлежали тете императора Николая II, великой княгине Марии Павловне, которая доверила своему другу, британскому торговцу антиквариатом Альберту Генри Стопфорду, перевезти их в Лондон. 26 сентября 1917 года он отправился в Лондон, везя с собой 244 украшения, включая сапфировую брошь и серьги. Там же была и знаменитая Владимирская тиара, которая сейчас является собственностью английской короны.