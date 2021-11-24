Буду вас слышать и помогать: верующие празднуют 140-летие одной из самых почитаемых святых на Руси

Так выглядела матушка Матрона, она же Матрона Дмитриевна Никонова, в период своей жизни в Москве. Ее канонизация состоялась в 2004 году / Фото: public domain

Всю неделю, начиная с юбилейной даты 22 ноября, не иссякает поток к мощам святой Матроны. Ее поздравляют и славят, точно живую. Впрочем, многие уверены — она живая и есть. И помогает, как при жизни.

Удивительно: пару-тройку десятилетий назад о Матроне знали далеко не все. Да и жила она, как говорится, на расстоянии вытянутой руки — в ХХ веке. Родилась Матрона Дмитриевна Никонова под Тулой, в семье крестьян, слепа была от рождения, рано ощутила провидческий дар и, по свидетельству очевидцев, точно предсказывала будущее и исцеляла больных.

В Москве Матрона появилась только после революции, в 1925 году, жила когда у родственников, когда у бывших односельчан, когда и просто у добрых людей. Известный москвовед и историк Владимир Муравьев, ныне покойный, вспоминал, как видел ребенком Матрону, которую две женщины вели под руки в церковь — известно, что у целительницы очень рано отказали ноги. «Глаза у нее были закрыты, но когда я проходил мимо, она будто посмотрела на меня этими закрытыми глазами, но это было не страшно, наоборот, пошло какое-то тепло по телу», — рассказывал Муравьев.

Для родных слепая девочка обузой не стала — напротив даже, приходившие к ней за исцелением и с различными просьбами люди приносили ее родителям продукты, которые кормили всю семью. Но после революции братья Матроны начали работать на новую власть, и блаженная их сестра, «церковница», им изрядно портила репутацию. Именно поэтому Матрона и покинула родное село Себино. А в Москве старице приходилось часто переезжать — слишком велик был риск преследований со стороны властей, особенно на фоне борьбы с «религиозными пережитками». Сегодня известно несколько мест, где Матрона останавливалась и принимала людей: это было на Пятницкой и в Сокольниках, в Вишняковском переулке и у Никитских Ворот, в Царицыне, семь лет она жила на Арбате, в Староконюшенном переулке.

Не стало Матронушки 2 мая 1952 года. Ее похоронили на Даниловском кладбище, как она и хотела — там находилась одна из работающих церквей, и старица говорила, что хочет «слышать службу». Могила ее стала местом неофициального паломничества еще до того, как в Москве начался настоящий культ Матроны и ее стали воспринимать как талисман столицы.

Церковь признала Матрону местночтимой московской святой в 1999 году, а в 2004-м состоялась ее общецерковная канонизация.

Люди текли к Матроне при ее жизни полноводной рекой. Поток паломников не иссякает и сегодня: ежедневно с раннего утра до поздней ночи в Покровском ставропигиальном женском монастыре на Таганке стоит огромная очередь из желающих приложиться к ее мощам.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ

— Просите прощения у родных и близких за невольно нанесенные обиды;

— Подавайте милостыню нищим, отдайте нуждающимся лишние вещи;

— Если не смогли посетить храм в Матронин день, сделайте это до конца недели;

— Благодарите людей и Матрону за радости и дары, что выпадают вам в эти дни;

— Обращаясь к святой, не забывайте добавлять в конце: «Спаси и помоги!»

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Категорически запрещается ругаться, ссориться и обижаться. Желательно все недоразумения разрешать мирным путем и не поддаваться гневу и истерикам.

ПРИМЕТЫ ТРАДИЦИИ

С дня рождения Матроны к нам приходит зима — по крайней мере, так считается. Сны, приснившиеся в этот день, считались вещими.

Один из самых популярных образов блаженной Матроны Московской / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Наставит на путь

Истинный К матушке Матроне обращаться можно в любой день, в любое время. Главное — быть искренним, открывать ей свое сердце.

Еще при жизни своей Матрона предрекала, что сначала ее позабудут на время, а потом вспомнят и станут приходить к ее могиле. Она просила и звала — приходите, рассказывайте все, всем буду помогать. Так и есть: невозможно подсчитать число свидетельств исполнения заветных желаний, что произошли после обращения к старице.

Традиционно святой приносят цветы — розы или хризантемы, которые она очень любила, причем нечетное количество — как дарят живым, а не усопшим. Единственное, в чем святая не помогает никогда, — в просьбах принести кому-то зло, словом, в любых недобрых помыслах.

В день обращения к святой нельзя ругаться, сквернословить и ссориться. Причем обратиться к ней можно где угодно, хоть дома, хоть у места паломничества. Святая Матрона удивительным образом просветляет сознание и наставляет на истинный путь, подсказывая решение сложных ситуаций и ответы на самые непростые вопросы, позволяет выйти из жизненного тупика. Она считается заступницей детей-сирот и стариков, всем страждущим помогает обретать силы, исцеляет недуги (особенно хорошо — те, что связаны со зрением).

К ней обращаются с просьбой о рождении ребенка в случае бесплодия, а кроме этого, она укрепляет семью, возвращая в нее гармонию, лад и любовь. Удивительно, но если святую молят об укреплении материального положения от нужды, а не от жадности, она помогает тоже, причем быстро.

Но пользоваться этим ее даром исключительно ради корысти нельзя. Кроме того, святую просят о встрече с суженым, об укреплении сил, нужных для достижения поставленных целей, а также молят ее о невинно осужденных и о здоровье людей с психическими расстройствами.

ХРАМЫ, ХРАНЯЩИЕ СВЯТЫНИ

Если вы хотите поклониться святыням, связанным с именем святой Матроны Московской, это можно сделать не только в Покровском женском монастыре, но и в ряде других храмов столицы, где хранятся иконы с частицами мощей блаженной:

— храме Воскресения Христова на Семеновской (Измайловское шоссе, 2);

— храме св. блгв. княгини Евфросинии Московской (Нахимовский пр-т, 8);

— Храме Космы и Дамиана в Шубине (Столешников пер., 2).