Диета против тромбов

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Кровь играет важную роль в сохранении здоровья человека. Как правильно питаться, чтобы она не становилась слишком вязкой, и поможет ли рыбий жир снизить уровень тромбоцитов в крови.

Человеческий организм — умная и гармоничная система. Идеальный механизм, в котором даже крошечная клетка имеет значение. И она же может стать причиной больших неприятностей со здоровьем. Взять, например, тромбоциты — самые маленькие кровяные тельца, отвечающие за одну из важнейших функций крови, ее свертываемость. Тромбоциты, которые следят, чтобы в организме не было кровоизлияний. Столкнувшись с поврежденными тканями, они отращивают множество щупалец и сцепляются ими друг с другом, образуя своеобразный щит. Так тромбоциты лечат раны и затыкают тромбами-заглушками поврежденные сосуды.

— Человеку нужно следить за уровнем тромбоцитов в крови, — советует врач медико-профилактического направления Леонид Булычев, — потому что его повышение говорит о сгущении крови, что в итоге может привести к повышенному образованию тромбов. Реже густая кровь может быть симптомом различных заболеваний, чаще это признак неправильного питания, стрессов и перегрузок.

В большинстве случаев для того, чтобы разбавить загустевшую кровь, коррекции питания оказывается достаточно. И даже если человеку приходится принимать специальные препараты, без диеты их действие будет менее эффективным.

— То есть нельзя пить условный аспирин для разжижения крови и при этом с завидным постоянством употреблять алкоголь или есть каждый день фастфуд, сладости и копчености, — поясняет Леонид Булычев. — Лекарство поможет, но его спасительное действие будет недолгим, если не скорректировать рацион.

Как же нужно питаться, чтобы снизить уровень тромбоцитов? Главное правило, о котором не устают повторять медики: меню должно быть разнообразным.

Отказавшись от мучного, жареного, соленого, копченого и сладкого (и, конечно же, алкоголя!), правильно будет ввести в рацион нежирное мясо, птицу, рыбу и много растительной пищи. Овощей и фруктов в меню человека, желающего снизить густоту крови, должно быть порядка 400– 500 граммов в день. Кроме прочего, на столе у человека, который стремится понизить уровень тромбоцитов в крови, должны быть каши, разнообразные молочные продукты и бобы.

Хорошими помощниками в борьбе с «разыгравшимися» тромбоцитами могут стать биологически активные добавки и травы. Брусника, донник, ромашка аптечная, элеутерококк — вот лишь некоторые их зеленых антикоагулянтов, которые можно добавить в рацион.

— Выбор биологически активных добавок, содержащих лекарственные травы, сейчас огромен, — подчеркивает доктор Булычев. — Можно подобрать.Но не советую делать это самостоятельно — лучше обратиться к специалисту.

Биологически активные добавки лишь помощники, вся основная работа должна лежать на правильном питании. Никакие полезности из добавок никогда не заменят натуральную качественную еду. Другое дело, единичные биологически активные добавки, компенсирующие недостаток тех или иных продуктов. На них стоит обратить особое внимание. Например, если человек не может съедать столько рыбы, сколько положено по канонам здорового питания, целесообразно принимать рыбий жир.

Употребление рыбьего жира рассматривается как расширение диеты, поэтому его регулярный прием — это оптимальный способ увеличить поступление жирных кислот омега-3.

— Жирная рыба очень полезна для людей с густой кровью, — уверяет эксперт. — Она также хороша для профилактики тромбоза. Вещества, содержащиеся в рыбьем жире, не дают тромбоцитам скрепляться. Если по каким-либо причинам человек ест рыбу совсем редко, ему подойдут капсулы с омега-3 или, проще говоря, натуральный рыбий жир. Причем простой рыбий жир, который относится фактически к продуктам питания и который пили все советские дети, даже предпочтительнее: концентрат омега-3 может быть более агрессивным.

КСТАТИ

Исследования доказали, что продукты и приправы, имеющие особый острый вкус, — отличные антикоагулянты. В них содержатся вещества, препятствующие загустению крови и ее вязкости. Среди главных приправ — куркума, чеснок, лук, хрен. В этом же списке — имбирь и лимон. Но не стоит забывать, что перебарщивать с острыми и кислыми продуктами тоже нельзя. Особенно тем, кто страдает заболеваниями желудка, печени, сердца или принимает кроверазжижающие лекарства. Поэтому правильнее обсудить с врачом, стоит ли увлекаться приправами и лимонами.