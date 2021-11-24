Невидимые магнитные поля

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На протяжении тысяч лет людей привлекали и завораживали необычные свойства браслетов. Их традиционно выделяли среди многочисленных украшений — приписывая им способность гармонизировать сознание, насыщать энергией, исцелять недуги.

Во многих культурах браслеты использовали и как мощные обереги, наделяя их мистическими свойствами. Исследования современных ученых уже смогли частично обосновать эти особенности: находясь на запястье, браслеты соприкасаются со множеством точек, связанных с работой центральной нервной системы и головного мозга, влияя на них. Запястье, где хорошо прощупывается пульс, с точки зрения биоэнергетики, — это «зона истечения энергии». Недаром у древних народов считалось, что если руки врагов схватят запястье воина — тем самым они лишат его силы. Также предки были уверены, что сглаз и порча наиболее эффективно передаются через запястья, поэтому их следовало защищать особо, прежде всего заговоренными браслетами, изготовленными по всем правилам магического искусства из материалов исключительно натурального происхождения: камня, кости, нитей, стекла, металла. Считалось, что браслеты оберегали людей от неприятностей и различных недугов, укрепляли дух, настраивали на удачу, помогали разбогатеть. Их берегли, за ними охотились и как самую дорогую реликвию передавали из поколения в поколение.

Особый интерес всегда вызывали и магнитные свойства браслетов. Задолго до создания магнитотерапии как целого направления в медицине лекари пытались использовать это свойство для врачевания ран, при психических расстройствах, надеясь с его помощью достичь вечной молодости и даже бессмертия. А знаменитый врач и алхимик Парацельс еще в XVI веке практиковал лечение магнитом больных с диареей, эпилепсией, различными кровотечениями.

Новый всплеск интереса к свойствам магнитов затем случился уже в XVIII веке, следствием чего стало открытие в Париже салонов, где так называемые магнетизеры брались с помощью магнитов за лечение всех известных на тот момент болезней, что неизбежно стало причиной обвинения их в шарлатанстве.

Уже в наше время исследования ученых позволили более полно изучить свойства магнита и его воздействие на организм. Но согласия относительно того, считать ли магнитотерапию лечебным методом, в мировом медицинском сообществе нет. Всемирная организация здравоохранения считает, что имеющейся на данный момент информации о возможных долгосрочных или отсроченных последствиях воздействия на здоровье людей статических магнитных полей недостаточно для окончательных выводов.

СПРАВКА

По поверью, для эффективного использования особой силы браслетов важно знать ряд правил. Так, надевая браслет на левую руку, его хозяин создает тем самым преграду негативным влияниям, страданиям и злу, которые, согласно поверьям, легче проникают в тело человека именно с левой стороны. Также браслет на левой руке «отвечает» за вдохновение, усиливает интуицию, помогает в любви. Зато ношение браслета справа способствует успеху в делах.