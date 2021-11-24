Реабилитация после ковида очень важна

Фото: Из личного архива Александра Петрова

23 ноября член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал о том, почему важно сделать прививку от коронавируса и пройти реабилитацию после болезни.

— Александр Петрович, можно ли уже говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом? Все же количество заболевших постепенно снижается.

— Статистика говорит об уменьшении обращений в медицинские учреждения. Официальные данные — это единственный способ отслеживать ситуацию в данном случае. Она становится лучше. Но это не отменяет того факта, что каждый день продолжают умирать люди.

— Как проходит вакцинация россиян? Хватает ли препаратов?

— Мы отмечаем, что намного меньше получаем обращений от граждан о том, что в медучреждениях не хватает вакцин. Есть единичные случаи в регионах, но система ввоза туда препаратов работает. Особенно там не хватало «Спутника Лайт» для ревакцинации. Но сейчас проблем нет. Вакцинация доступна всем. Поэтому каждому нужно пойти и сделать прививку. И мне кажется, что каждый, кто делает такие заявления и призывы, должен показывать свой QR-код для примера. У меня, например, он есть.

— А как вы относитесь к новым типам вакцин, например назальным, разработками которых занимаются ученые?

— Я считаю, что это не только продвигает науку вперед, но и позволяет определенным категориям людей получить лекарство. Например, есть те, кто боится инъекций. Для них назальная вакцина может стать хорошей альтернативой. Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо нашим ученым, которые разрабатывают самые разные виды защиты от коронавируса. Некоторые говорят: «Зачем нам столько вакцин? Мы что, самые умные?» Да. Потому что мы столько десятилетий работали над сыворотками и вакцинами, что у нас накопилось много научных знаний. А еще это хорошее понимание, как бороться с другими инфекционными заболеваниями.

— А как восстанавливать здоровье тех, кто переболел COVID-19?

— Мы выделили отдельной целевой строкой финансирование из федерального бюджета на постковидную реабилитацию. Но если денег не будет хватать, мы добавим еще. Это крайне важно. Вылечившись от коронавируса, когда ПЦР-тест отрицательный, нужно идти и сдавать другие анализы, проверять остальные показатели. Нужно обязательно идти к врачу, особенно если есть поводы для беспокойства. На основании осмотра и анализов врач назначит лечебные и профилактические процедуры. Мы занимаемся тем, чтобы в программе восстановления были прописаны и лекарственные препараты.И очень важно проводить реабилитацию для медиков. Это должно стать еще одной строчкой в бюджете.

ДОСЬЕ

Александр Петров родился 21 мая 1958 года. Окончил Пермский государственный педагогический институт. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью маршала Чуйкова, орденом Словакии «За заслуги», знаком «За заслуги перед Свердловской областью». Соавтор 120 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.