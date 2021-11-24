Искренние кадры неравнодушных

Собака из приюта по кличке Лана подает лапу волонтеру Алине Бобровой / Фото: Из личного архива

Активисты Российского движения школьников и волонтеры благотворительного фонда «Я свободен» сняли фильм «Зоозащитники». Короткометражка посвящена жизни бездомных животных и добровольчеству.

Главный герой короткометражного фильма — активист Российского движения школьников Даниил Захаров. Юноша сыграл роль начинающего волонтера, который впервые пришел в организацию, где оказывают помощь бездомным животным.

Во время съемок, которые проходили в ногинском приюте для собак, Даниилу предстояло изобразить на камеру эмоции человека, увидевшего брошенных на произвол судьбы зверей. Но акцент на этом создатели фильма не ставили. В первую очередь задача актера состояла в том, чтобы изучить и показать работу волонтеров в приюте.

— Мы хотели мотивировать людей становиться добровольцами. Это необходимо для помощи бродячим кошкам и собакам, — рассказала волонтер приюта для безнадзорных животных Алина Боброва.

В фильме «Зоозащитники» девушка сыграла наставника Даниила. К тому же она стала консультантом. Именно Алина рассказывала школьнику на съемочной площадке, как устроен приют для брошенных животных и какая им оказывается поддержка.

— Я примерно четыре года занимаюсь волонтерской деятельностью. Начинала еще в восьмом классе. Сейчас у меня уже достаточно опыта, было несложно объяснить Даниилу, как работают добровольцы в приютах. Да и перед камерами я сильно не волновалась.

Во время съемок Алина показывала юноше, как кормить животных, дрессировать их, гулять с ними. Вместе они вычесывали щенку шерсть и стригли ему когти. Так и проходили съемочные дни. Все члены творческой группы заметили: добровольческие обязанности очень нравятся Даниилу. Искренность школьника видна и в кадрах короткометражного фильма.

Кстати, у творческого проекта была еще одна важная задача — показать, почему волонтеры приходят в приюты. По словам Алины Бобровой, на такой шаг людей, как правило, подталкивает какой-то случай из жизни, связанный с животными.

— И я не исключение. Как-то раз я шла зимой по улице и увидела котенка. Так жалко его стало. Я накормила малыша, напоила. Тогда мне в голову пришла мысль, что если я помогла одному животному, то, наверное, смогу помочь и другим. Через некоторое время я приехала в приют, а затем стала активным добровольцем, — пояснила Алина Боброва.

Инициаторами съемок фильма стали организаторы Всероссийского конкурса Российского движения школьников «Добро не уходит на каникулы».

— На протяжении примерно двух лет мы часто наблюдали за тем, как дети помогают бездомным животными. Именно поэтому у нас появилось желание выбрать формат, с помощью которого можно поднять проблемную тему. Решили подготовить фильм и предложили сняться в нем нашим активным участникам. В фильме мы затронули важные проблемы: увеличение числа бездомных животных и нехватку волонтеров, — сообщил руководитель конкурса Александр Шестов.