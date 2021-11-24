Искусство народов мира предстанет на фестивале

Арт-директоры фестиваля «Вдохновение. Зима» Ингеборга Дапкунайте и Роман Должанский приглашают на ВДНХ всех любителей искусства / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 ноября на ВДНХ откроется Международный фестиваль искусств «Вдохновение. Зима».Корреспондент «Вечерняя Москва» выяснил, какие необычные творческие мероприятия подготовили организаторы для зрителей.

За окнами Дома культуры ВДНХ начинается холодная метель, а внутри — тепло и уютно: здесь завершаются последние приготовления к фестивалю «Вдохновение. Зима». Организаторы переносят на площадки последний реквизит для мастер-классов и спектаклей, решают оставшиеся организационные вопросы.

А прямо посреди фойе актеры театра «Трикстер» репетируют премьерный спектакль «Как создать Вселенную». Два актера-близнеца Павел и Данила Рассомахины играют элементарные частицы, из которых строится Вселенная и каждый человек на Земле. Артисты во время представления показывают, как взаимодействуют в природе такие частицы. «Изюминку» действию добавляет то, что спектакль изначально задумывался как уличный, игра актеров посреди театрального фойе, в двух шагах от зрителей, — мера вынужденная из-за погоды. Артисты задействовали не только открытое пространство театрального фойе, но и стены с колоннами, двери и даже уличный свет из окон. А большое количество элементов акробатики, с помощью которых актеры показывали столкновение и деление элементарных частиц, будто бы заставляло раздвигаться стены помещения.

Фестиваль «Вдохновение. Зима» обещает зрителям много необычного и интересного. Например, зрители увидят постановку «Колхозница и рабочий», которая рассчитана специально под показ в знаменитом павильоне «Рабочий и колхозница».

— Постановку показывали в рамках летнего фестиваля «Вдохновение» всего несколько раз. Так что теперь, благодаря зимнему спецпроекту, спектакль обретает некую репертуарность: те, кто не смог посмотреть его летом, имеют шанс увидеть сейчас, — отметил арт-директор фестиваля Роман Должанский.

По его словам, «Вдохновение. Зима» — это, по сути, эксперимент. Хоть он и является отдельным проектом, но сильно связан с традиционным летним фестивалем. И организаторы попробовали реализовать многие традиционные задумки в условиях зимы.

По словам еще одного артдиректора фестиваля, знаменитой актрисы Ингеборги Дапкунайте, мероприятие будет интересно не только заядлым театралам. Много интересного для себя найдет и московская детвора.

— У нас запланированы детские лаборатории, связанные с темой дружбы народов, — отметила Ингеборга Дапкунайте. — Ребятам покажут, например, как живут алеуты. Есть и познавательные лаборатории. На одной из них дети научатся самостоятельно создавать мультфильмы.

По словам организаторов, тема дружбы народов протянется красной нитью через весь зимний фестиваль.

— Эта тема в современном мире по-прежнему остается важной и нужной, — пояснил Роман Должанский. — Сотрудничество, товарищество людей разных культур позволяет нам насладиться искусством народов со всего бывшего СССР и из разных уголков нашей планеты.

Во время фестиваля запланированы показы спектаклей театральных трупп из Армении, Белоруссии и Казахстана. Свои постановки презентуют и артисты из разных регионов России: от Архангельска до Астрахани.

ЦИФРА

70 процентов — максимальное заполнение зрительских залов в связи с пандемией коронавируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Горбунов, заместитель генерального директора ВДНХ:

— «Вдохновение. Зима» — долгожданное событие. Мероприятия пройдут в легендарных локациях — павильонах «Рабочий и колхозница», «Космос», в Доме культуры ВДНХ. Надеемся, насыщенная творческая программа понравится профессиональному сообществу и всем москвичам.