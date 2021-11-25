Высокий проходной балл — сигнал для абитуриента

Научный сотрудник Московского физико-технического института Денис Баранов с помощью сканирующего микроскопа исследует графен — сверхпроводящий материал толщиной в один атом. Создание новых материалов — лишь одно из сотни направлений исследований МФТИ / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал «Вечерняя Москва» о том, как набирают абитуриентов и готовят будущих специалистов. А также о том, как дистанционный формат повлиял на учебный процесс.

— Минимальный балл для абитуриентов в МФТИ по всем предметам повысили. С чем было связано такое ужесточение требований?

— Мы хотим подать сигнал абитуриентам: учиться у нас сложно. И этим исключить нередкие случаи разочарования, огорчения. Например, когда приходит человек, который очень хорошо учился в школе, а у нас повторять свой успех не может в силу сложности программы и отчисляется после первой или второй сессии.

— Правда ли, что студенты МФТИ проводят в университете почти весь день?

— Сейчас первая пара начинается в девять утра, а последняя в 18:00 или даже позже. Это действительно полный рабочий день. А есть ведь еще и домашняя работа. Поэтому на моих встречах со студентами, как правило, поднимается вопрос о том, что не хватает читальных залов и аудиторий, открытых ночью. Потому что в период подготовки к сессии приходится жертвовать сном. Интенсивность у нас почти в два раза выше, чем в других технических университетах.

— В МФТИ проводятся собеседования перед поступлением. В чем особенность этой практики?

— Мы считаем, что знания вполне выявляются при помощи той системы экзаменов, которая уже есть. Это и ЕГЭ, и Всероссийские олимпиады школьников, и наша Олимпиада «Физтех». На собеседовании устанавливается готовность студентов учиться у нас. И если абитуриент недобрал баллов для бюджетного места, но мы видим его потенциал, он может рассчитывать на наш грант.

— Раньше по исключительным правилам в Физтех брали преимущественно мужчин. А сейчас как обстоят дела с набором?

— Сейчас, конечно, такого правила нет. Мы принимаем всех в соответствии с результатами экзаменов. Хотя девушек сейчас приходит учиться больше, и это здорово, все равно их всего 25 процентов. Традиционно, инженерные специальности пользуются большим спросом у мужчин. Без сомнения, талантливых девушек много и среди физиков, математиков, айтишников. Популярны у девушек и новые направления: генная инженерия, биотехнологии.

— А среди абитуриентов больше тех, кто приехал из регионов, или москвичей?

— В 2021 году треть поступивших на первый курс — москвичи. Мы принимаем и любим всех талантливых ребят. Главное, чтобы приходили самые мотивированные и способные. И среди победителей олимпиад больше именно москвичей.

— С чем может быть связана такая статистика?

— Система образования в Москве активно развивается. В школах повысилось качество преподавания, и поэтому столичные школьники с каждым годом успешнее себя показывают на Всероссийских олимпиадах. Вместе с этим стоит понимать, что сильных школ в регионах тоже много, и их выпускники понимают, что реализовать свой потенциал они могут только в сильных московских вузах.

— А наука в Москве как развита? Есть ли проблемы?

— Москва — центр российской науки. Это абсолютно очевидный факт. Все сильные институты в области физики, математики, гуманитарных и социальных наук находятся в Москве. Здесь даже трудно выделить самые сильные и лучшие отрасли. И проблем никаких я не вижу.

— Есть ли сейчас дефицит технических специалистов?

— Я бы сказал, что есть дефицит именно хорошо подготовленных специалистов, которые готовы работать на высоком уровне с современными технологиями.

— Как вы оцениваете конкуренцию с другими московскими вузами?

— Я думаю, что по физике мы вне конкуренции на сегодняшний день. Если говорить про компьютерные науки и информатику, то основной наш конкурент — факультет компьютерных наук Высшей школы экономики в Москве. По математике — матфак ВШЭ.

— Как вы оцениваете работу в дистанционном формате обучения?

— Считаю, что невозможно готовить людей для работы в науке в полностью дистанционном формате. Конечно, в сентябре этого года, когда ситуация стала ухудшаться, мы выделили в расписании специальные лекционные дни в онлайн-формате. Этим мы разгрузили кампус и снизили интенсивность общения и контактов. Но в другие дни студенты все равно работают в лабораториях и на семинарах, которые онлайн проводить невозможно.

ДОСЬЕ

Дмитрий Ливанов родился 15 февраля 1967 года в Москве. В 1990 году окончил физико-химический факультет МИСИС. Кандидат физико-математических наук. С 2005 по 2007 год был статс-секретарем, заместителем министра образования и науки России. С 2007 по 2012 год занимал должность ректора НИТУ «МИСиС». С 2012 по 2016 год был министром образования и науки России. С 2016 по 2018 год занимал должность специального представителя России по торгово-экономическим связям с Украиной. В 2021 году назначен ректором МФТИ.