Сложные операции и уникальные методики: как работает Центр травматологии животных в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

25 ноября в России — День хирурга. В столичном Комитете ветеринарии напомнили о работе Центра травматологии животных. О том, какие операции проводят в учреждении и как уберечь своего питомца от серьёзных проблем с костями, рассказал основатель, главный врач Центра, заслуженный ветеринарный врач России, профессор и академик Самошкин Игорь Борисович.

С какими проблемами обращаются в Центр травматологии?

Центр травматологии был основан более 20 лет назад. Сегодня он работает на базе Станции по борьбе с болезнями животных САО. При этом сам Центр имеет свой профиль работы, а специалисты учреждения помогают четвероногим пациентам в довольно сложных случаях. Так, в Центр обращаются в следующих ситуациях:

— Переломы и вывихи (например, длинных трубчатых костей, большой берцовой кости или предплечья)

— Повреждения связок коленного сустава или мениска

— Дисплазия тазобедренных и локтевых суставов (это врожденные патологии, которые связаны с генетической предрасположенностью)

— Различные приобретенные патологии опорно-двигательного аппарата

— Инородные тела в желудочно-кишечном тракте (например, питомец случайно проглотил иголку или деталь бытовой техники)

— Проблемы с репродуктивными органами животных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Методы лечения и уникальные операции: как помогают в Центре?

В основном специалисты столичного Центра травматологии проводят реконструктивно-восстановительные операции на опорно-двигательном аппарате. При этом многие методики этого учреждения запатентованы и представляют научную новизну. Так, в Центре впервые было проведено эндопротезирование тазобедренного сустава с полной заменой материнского сочленения на искусственный.

— Надо понимать, что в нашем Центре нет потока, многие операции, которые проводятся в его стенах носят уникальный характер. То есть, мы говорим о хирургических вмешательствах повышенной сложности, — рассказал Самошкин.

Также специалист отметил, что четвероногие пациенты Центра не всегда нуждаются в оперативных вмешательствах — в некоторых ситуациях им назначают консервативное лечение.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Как вырастить здорового питомца: советы от специалиста

Самошкин отмечает, что чаще всего питомцы получают повреждения в результате ДТП, реже бывают бытовые травмы. Например, представители маленьких пород собак имеют предрасположенность к переломам костей предплечья, поэтому они могут получить травму из-за неудачного прыжка, а активные большие собаки могут травмироваться во время преодоления барьеров.

— Конечно, травма, как правило, результат несчастного случая, иногда это трудно предотвратить. Но есть ряд патологий, которые появляются из-за неправильного питания и содержания, здесь ответственность лежит на владельце, — добавил специалист.

— Не рекомендуется растить щенка в квартире с очень скользким полом, малышам лучше формироваться на шероховатой поверхности. Этот факт стоит учесть перед покупкой собаки.

— Не забывайте, что питание питомца должно быть сбалансированным. Также избегайте перекармливания, очень калорийная пища может привести к проблемам с костями.

— Обязательный моцион и физическая активность.

— Не тяните с обращением к ветеринарному специалисту, если заметили, что с питомцем что-то не так.

— Большинство проблем с опорно-двигательным аппаратом дает о себе знать уже в возрасте 5-6 месяцев. В этом в вопросе важно не упустить время, потому что практически любую костно-суставную патологию можно вылечить до года без оперативного вмешательства, — подытожил Игорь Самошкин.

Напоминаем, что записаться на прием в Центр травматологии животных можно по телефону: +7 (499) 154-34-18.