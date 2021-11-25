Представитель Московского НПЗ поделился опытом внедрения «зеленых» технологий

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Столичный завод представил доклад о программе экологической модернизации в рамках панельной сессии конференции «Международные климатические диалоги». С 2011 года благодаря внедрению природоохранных решений завод в четыре раза сократил воздействие на окружающую среду.

Конференцию, в ходе которой представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудили меры по достижению углеродной нейтральности, организовал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В своем докладе руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин отметил, что одним из крупнейших проектов модернизации предприятия стало создание биологических очистных сооружений «Биосфера». «Биосфера» позволила добиться очистки воды до 99,9 процента и перевела предприятие на практически замкнутый цикл использования воды. Высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+» заменил пять устаревших установок, повысил надежность поставок топлива на рынок столичного региона и сократил энергопотребление производства. Экологические проекты предприятия продолжатся в рамках реализации третьего этапа комплексной модернизации.

Форум состоялся в Москве по итогам минувшей в шотландском Глазго 26-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Представители Московского НПЗ традиционно участвуют в экологических конференциях.