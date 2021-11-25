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Как правильно организовать работу сотрудников в холодное время года

Павел Гриднев

Общество
Как правильно организовать работу сотрудников в холодное время года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Есть множество профессий, представителям которых приходится работать на открытом воздухе в любую погоду. С наступлением холодов в столичный регион специалисты «Московского городского центра условий и охраны труда» напомнили, какие требования должен соблюдать работодатель, чтобы его сотрудники выполняли трудовые обязанности без ущерба здоровью.

Режим работы на улице

В первую очередь работодатель должен организовать медосмотры для своих сотрудников и убедиться, что у них нет противопоказаний для работы на открытом воздухе, в том числе в осенне-зимний период.

Если таких ограничений не выявлено, нужно продумать график специальных перерывов для обогрева. Причем эти перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21–25°C, а размещенных в них электрообогревателей — в пределах 35–40°C.

— Перерывы на обогрев нельзя вычесть из зарплаты или включать в обеденное время. Обогрев — это восстановление, а не отдых, и он оплачивается, — поясняет директор «Московского городского центра условий и охраны труда» Юрий Овчинников. — Продолжительность работы на холоде и перерывов должна быть прописана в трудовом договоре с учетом нормы климатического региона. Например, в Москве при температуре −10 °C нельзя работать на улице дольше двух часов. И за четырехчасовую смену рекомендовано предусмотреть хотя бы два десятиминутных перерыва на обогрев.

Средства защиты от холода

Кроме того, работников важно обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ), которые соответствуют погодным условиям. В перечень зимних СИЗ входят теплая одежда, средства защиты рук, обувь, исключающая скольжение, и головные уборы.

Зимняя спецодежда должна быть качественной и обязательно сертифицированной, ведь ее функция — предотвратить обморожение. Если спецодежда не защищает от холода, то это нарушение прав работника и повод для административного взыскания. Организацию могут оштрафовать минимум на 130 тысяч рублей, а предпринимателя — на 20 тысяч. За повторное нарушение грозит ограничение деятельности сроком на три месяца.

— Факт выдачи предметов одежды, защищающей от холода, должен фиксироваться в личной карточке выдачи СИЗ и подтверждаться подписью работника, — говорит Юрий Овчинников. — При этом не стоит забывать, что совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей запрещено.

На заметку

Московский городской центр условий и охраны труда – единственное учреждение в структуре исполнительной власти, предоставляющее профессиональные услуги по охране труда для государственных и коммерческих организаций столицы. В их числе – обучение и проверка знаний по охране труда, проведение специальной оценки условий труда и многое другое.

С момента создания в 1997 году на базе центра обучено около 7 тысяч специалистов, реализовано около 200 проектов городского уровня и проведено 7,8 тысячи бесплатных семинаров.

По всем вопросам, связанным с оценкой условий труда и обучением на базе Московского городского центра условий и охраны труда, можно обращаться по телефону +7 (499) 237‑02‑19 или e-mail: mcot@social.mos.ru

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