«Нашла правду в вымысле»: голливудская актриса Ханна Джон-Кэймен — о любви к фантастике, вреде технологий и ленивых людях

Фото: instagram/hannahjohnkamen

25 ноября в прокат выходит фантастический фильм ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити». Актриса Ханна ДжонКэймен, сыгравшая в картине роль Джилл Валентайн, рассказала «Вечерке» о своей героине, необходимости отдохнуть от гаджетов и о том, что делает ее счастливой.

— Ханна, какая она, ваша героиня?

— Прежде всего для меня Джилл Валентайн — та, кто умеет выживать. Она знает, как позаботиться о себе. Еще она дерзкая. Любит оружие. И она очень верная. Кроме того, Джилл служит в полиции и постоянно находится в окружении брутальных мужчин. Для нее ее работа — это долг. Она выносливая, жизнестойкая, действует инстинктивно, решительно. И на самом деле весьма забавная, хотя у нее тоже бывают моменты, когда ей грустно. Я бы не сравнивала ее с кем-то другим, ведь здесь у каждого героя своя личная внутренняя сила. И все они оказываются в ситуации, которая требует ее проявить, а еще — выдержки.

— Слабости у нее есть?

— Есть, но не сказала бы, что их много. Джилл слишком преданная, доверяющая. Это может сбивать ее с толку. И еще она не любит проигрывать.

Фото: instagram/hannahjohnkamen

— Фильм снят по мотивам компьютерной игры. Вы в нее играли?

— Да, я большой фанат. Считаю, что «Обитель зла» — одна из самых пугающих игр про зомби в целом. Сама идея ее ужасает, но при этом она удивительна. Помню, как играла дома с друзьями на приставке, как выбирала персонажа Джилл Валентайн. Поэтому, когда узнала, что смогу исполнить эту роль в кино, не смогла отреагировать никак иначе чем: «Уииииии!» Это было абсолютно невероятно.

— Поклонников игры ждут сюрпризы в фильме?

— Думаю, их наверняка порадуют локации, идентичные тем, что показаны в игре. Они воссозданы до деталей. На самом деле у меня было такое ощущение, будто мы прошли сквозь измерения и буквально погрузились в игру. Хотелось даже спросить: «Боже, мы что, правда в ней?»

— Игра вышла в 1990-х, и в кино используются приметы того времени, вроде пейджера. Вы помните те годы?

— Я ребенок 1990-х, родилась в 1989 году. Поэтому мне нравилось быть в той атмосфере. Помню старый кнопочный телефон у персонажа, какой был у меня. Все эти офисные помещения со старыми компьютерами, которые напоминали мне о долго загружающейся операционной системе, о том, как нужно было ждать, чтобы выйти в интернет. Еще мне кажется, все это нагнетает состояние паники в фильме. Ведь тогда ты не мог просто написать сообщение или выйти в соцсети, чтобы прокричать на весь мир о том, что случилось в Раккун-Сити, чтобы мир за секунду узнал об этом. Отрезанность от технологий, которых еще не было, создает ощущение большей напряженности, изолированности.

— У вас не возникает порой желания вернуться к аналоговому миру, вырвавшись от цифрового?

— Определенно, да! Возникает. Иногда я откладываю телефон, беру тайм-аут. Мне кажется это важным. С одной стороны, развитие технологий помогает нам быстро распространять сведения, устанавливать связь между людьми, знакомиться, делает нас более социальными. Но, с другой, столь легкий доступ ко всему на свете делает нас немного более ленивыми, потому-то мы так много лежим, хоть при этом, не сходя с места, знаем обо всем, что происходит вокруг. Но гулять с кем-то рука об руку вживую — это прекрасно и важно. А ведь часто, даже уезжая на выходные, еще до того, как мы поймем, что перед нами, достаем смартфоны, чтобы задокументировать это, сделать фото. Потому-то слишком многое воспринимаем через объектив камеры, а не впускаем в себя, чтобы сохранить как воспоминание. Думаю, стоит иногда позволять себе передышку.

Фото: instagram/hannahjohnkamen

— Как когда вы занимаетесь музыкой или танцуете?

— Например. Знаете, я увлекаюсь этим с детства. Это дает мне ощущение свободы, возможность самовыражения. Для меня это естественно и важно. И, я считаю, это то, что доступно каждому — танцевать, петь. Я счастлива, когда этим занимаюсь.

— Что еще вам нравится? Какие фильмы любите смотреть как зритель?

— Разные: и байопики (фильмы о судьбе известных личностей. — «МВ»), и драмы. Должна признаться, что, когда была маленькой, обожала фантастику. Мне всегда она нравилась, и я буквально жаждала, выискивала ее. Фантастические произведения раскрывали моему воображению и разуму целый новый мир.

— Теперь вы снимаетесь во многих фантастических фильмах. Как погружаться в другую реальность?

— Так, чтобы вымысел стал для тебя правдой. Я имею в виду, что все фантастические фильмы, где я снималась, вроде «Человека-муравья и Осы», «Первому игроку приготовиться», «Обитель зла: Раккун-Сити,» — это фантастика, где ты должен играть так, будто такова твоя реальность, твой мир. Ты должен найти в нем правду. Да, в «Обители зла» есть зомби и идет пандемия, но так ли далеко это от того, что происходит в нашей реальности. Задача актера в том, чтобы найти правду в любой ситуации, во всем.

Фото: instagram/hannahjohnkamen

— Помогает ли обращаться к книгам, на которых основан фильм? Вы читали «Дивный новый мир» Хаксли, прежде чем сняться в сериале?

— Я прочитала эту книгу раньше, еще в юности. Но, мне кажется, не обязательно читать оригинал перед съемками. Потому что, например, в «Дивном новом мире» Олодса Хаксли персонаж, которого я играю, — мужчина. И сценарий сериала абсолютно иной. В нем есть оригинальная сюжетная арка. Персонажи, ситуации, мир, созданный вокруг них, на самом деле сильно отличаются. События, которые происходят с героем, не всегда происходят как в оригинале. По-моему, вся красота как раз в том, чтобы ты как актер смог привнести в образ что-то свое, добавить новый оттенок в персонажа.

ДОСЬЕ

Актриса Ханна ДжонКэймен родилась 7 сентября 1989 года в Анлаби (Англия). В 2012 году окончила Центральную школу сценической речи и драматического искусства в Лондоне. В ее фильмографии более 25 ролей, включая сериалы «Киллджойс», «Черное зеркало», «Игра престолов», фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» и другие.

Дочь психолога и фотомодели

Ханна Доминик Э. Джон-Кэймен родилась в Йоркшире в семье нигерийского судебного психолога и норвежской фотомодели. Она младшая из трех детей — у Ханны есть брат, который строит карьеру в музыкальной индустрии, и сестра, которая стала доктором.

Бьет чечетку

Ханна занималась несколькими танцевальными направлениями: балетом, кабаре, сальсой, джазовыми танцами, а еще чечеткой. Также она умеет играть на фортепиано.

Детские решения

Стать актрисой Ханна решила еще в детстве — для близких она устраивала домашние выступления и даже сама сочиняла истории.

Личный фронт

О том, кто близок сердцу успешной актрисы, в сети нет информации. Она оберегает свою личную жизнь, и на фото в соцсетях она одна. Кстати, не так давно на снимках стала появляться маленькая чернобелая собачка — Маугли.

Через Вселенные

Одно из первых появлений Ханны на экранах произошла в сериале «Отбросы», где она сыграла Карли. А там понеслость: кхалиси вдова Орнела в «Игре престолов», Сельма в первом сезоне «Черного зеркала» и Соня в третьем, Датч в «Киллджойс», Призрак в фильме «Человек-муравей и Оса». Впереди — экранизация комикса «Рыжая Соня».

Работала со Спилбергом

В фильмографии девушки есть работа со Стивеном Спилбергом — фильм «Первому игроку приготовиться», номинированный на «Оскар » за визуальные эффекты.

Дела театральные

Ханна сыграла главную роль в мюзикле «Вива навсегда!» по песням Spice Girls в театре Пикадилли. Критики постановку приняли негативно, однако позитивно оценили игру Ханны.

Голос героини

Ханна Джон-Кэймен озвучивала персонажа для компьютерной игры Dark Souls в 2011 году. Позже, в анимационном телесериале «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» (2019) ее голосом заговорила Найя.