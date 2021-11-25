Сегодня в столице первых посетителей принимают самые большие катки: сезон зимних забав объявляется открытым

Бригадир-начальник участка, оператор ледозаливочной техники Александр Маракин проверяет гладкость катка на ВДНХ. Ледовая площадка станет самой большой в столице и ждет своих первых гостей уже сегодня вечером / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 ноября в Москве открываются самые большие катки. Две ледовые площадки расположены на ВДНХ и в «Лужниках». «Вечерняя Москва» посетила их, убедившись, что все готово к приему гостей.

Финальные аккорды самые важные: нужно еще раз проверить ровность льда, убедиться в том, что все коньки расставлены в пунктах проката по размерам, включить праздничную подсветку и музыку и... ждать первых посетителей. Их, конечно, предупредили, что на каждом катке с особым вниманием относятся к мерам безопасности и соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Тем не менее встречу зимы обещают по-настоящему жаркой!

Самый большой в Москве каток открывается сегодня вечером на ВДНХ. Посетителей ждут театральные постановки, выступления артистов на льду. Программа начнется в 17 часов. Тема нового сезона — «Сказочная зима».

— Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров, — приводит впечатляющие цифры ледовой площадки заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Последние приготовления катка ведет лично бригадир — начальник участка, оператор ледозаливочной техники Александр Маракин. Он проезжает на специальной машине, которая полирует каток практически до зеркального блеска.

— Хорошо, — удовлетворенно говорит он.

Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для детей от трех до восьми лет оборудуют арену поменьше — площадью 900 квадратных метров. Она заработает в субботу.

Готов и каток «Южный полюс» в «Лужниках». Главное его отличие от других площадок столицы — единая ледовая поверхность, которая не разделяется на фрагменты.

— Огромное «зеркало» катка занимает площадь 16 тысяч квадратных метров, — рассказывает пресс-атташе «Лужников» Наталья Килессо. — Благодаря новым технологиям искусственный лед в «Лужниках» подходит как для любителей, так и для профессионалов.

Комфорт гарантирован всем посетителям. Переобуться можно в теплом павильоне с запирающимися шкафчиками. Здесь же находятся пункт проката и заточки коньков. Их готовность проверяет специалист Елизавета Стрельцова. За ее спиной ровные ряды полок с белоснежными коньками. Хоть сейчас выходи на лед!

— А для тех, кто не умеет кататься, освоить элементарные движения помогут специальные консультанты. Самых маленьких посетителей поддержат на катке игрушечные помощники-«пингвины», — говорит она.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 объекта для зимнего отдыха заработают в парке «Яуза». Каток с искусственным льдом — в сквере рядом с Лазоревым проездом. Здесь обустроили 4 лыжных трассы, 3 ледяных горки и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта. Всего в городе порядка 150 катков с искусственным льдом. Лыжные трассы появятся в парке 850-летия Моск вы, в «Братеевской пойме» и в других парках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Специалисты Комплекса городского хозяйства готовят к работе около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда. На всех объектах зимнего отдыха появится необходимая инфраструктура — освещение, пункты проката и другое.