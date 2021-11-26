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Зажгутся девять тысяч ярких звезд

Марьяна Шевцова

Общество
Зажгутся девять тысяч ярких звезд
Москвички Диана Шерешова (справа) и Мария Кравец изучают глобус звездного неба и указанные на нем созвездия в Московском планетарии / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Смотреть на звезды — это романтично и увлекательно, но в столице увидеть чистое звездное небо можно крайне редко. Зато в городе есть обсерватории и Московский планетарий, посещать который москвичи любят еще с советских времен.

Планетарий в Москве появился давно — его открыли 5 ноября 1929 года. Как рассказала начальник научно-информационной и выставочной работы Главархива Москвы Елена Коротких, в 1920-х годах правительство, даже несмотря на материальные трудности тех времен, считало необходимым построить планетарий, чтобы пустить естественнонаучные знания в массы.

— Тогда Московский городской совет выделил на это строительство 250 тысяч рублей, а на немецком заводе Цейса закупили новейшее оборудование — проекционный аппарат «Планетарий», — поделилась она.

Примечательно, что этот прибор проработал почти 50 лет, а затем его заменили на более современную модель.

Здание возвели в конструктивистском стиле по проекту архитекторов Михаила Барща, Михаила Синявского и инженера Георгия Зунблата. Так в ноябре 1929 года после торжественного открытия перед зрителями впервые предстало искусственное звездное небо.

— Московский планетарий стал тринадцатым в мире. Тогда десять были открыты в Германии и по одному в Вене и Риме. Документы Моссовета 1930–1940-х годов свидетельствуют, что снабжение планетария необходимыми средствами было одной из первостепенных статей расходов. Например, в 1939 году, к 10-летию со дня открытия, на его переоборудование из городского бюджета выделили 520 тысяч рублей, — добавила Елена Коротких.

По ее словам, тысячи школьников в 1930-е годы прошлого века занимались в различных кружках планетария.

— Занятия вели крупнейшие ученые, конструкторы, инженеры. А еще к этим занятиям специально было изготовлено более 40 методических материалов, — уточнила сотрудник Главархива.

Сами работники планетария занимались научными исследованиями. Например, они впервые в мире разработали и внедрили способ исследования динамики стратосферы с помощью стратосферных зондов с дымовыми шашками.

Зажгутся девять тысяч ярких звезд 1956 год. Экскурсовод проводит экскурсию для группы школьников и демонстрирует глобус Земли / Фото: pastvu.com

А вот в предвоенные годы в планетарии заработал и «звездный театр»: большим успехом пользовались спектакли «Галилей», «Джордано Бруно» и «Коперник». Планировалось, что в 1941 году откроется Дом занимательной науки, но война внесла свои коррективы. В это тяжелое время штат сотрудников планетария существенно сократился: со 103 человек до 65 работников. Уменьшилось и количество кружков. Но работа все равно продолжалась. Здесь проходили выездные лекции для бойцов Красной армии и гражданского населения, а для разведчиков и летчиков в планетарии был организован специальный цикл лекций.

— В преддверии 20-летнего юбилея Московского планетария Моссовет разработал меры по улучшению деятельности «звездного дома»: мастерские должны были производить новейшие приборы и наглядные пособия, в городских парках нужно было открыть астрономические пункты, а также обеспечить планетарий новыми креслами и выделить автомобили.

А еще, так как квалификация лекторов и научных консультантов планетария ценилась высоко, Моссовет обратился в Совет Министров СССР с просьбой приравнять сотрудников планетария по оплате труда к преподавательским кадрам высших учебных заведений, — рассказала Елена Коротких.

С 1947 года на открытой астрономической площадке, которая сейчас называется Парком неба, можно наблюдать космические явления и объекты. Кстати, в благоприятную погоду изучать звездное небо можно и в обсерваториях, которые находятся в «Сокольниках», Парке Горького, во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

На ремонт Московский планетарий был закрыт в 1994 году. И свои двери вновь он распахнул лишь спустя 17 лет — в 2011-м. За это время он серьезно преобразился. Так, в 2003–2004 годах, чтобы увеличить площадь учреждения, здание подняли на шесть метров. Это была целая спецоперация.

Сегодня в планетарии стоит оптоволоконный аппарат для демонстрации звездного неба, а его предшественники украшают музейную экспозицию в одном из залов.

— К каждой звездочке, а их там 9100 штук, подходит отдельная ниточка оптического волокна, — пояснила научный директор планетария Фаина Рублева. — За счет этого небо очень яркое, четкое, а звезды на нем еще и мерцают.

Фаина Борисовна работает в планетарии 42 года. Она видела, как менялась аудитория этого звездного дома.

— После ремонта наши посетители сильно помолодели. До 1994 года к нам приходили в основном взрослые и школьники, а сегодня можно встретить и совсем малышей, — поделилась она.

Для многих поход в планетарий — семейная традиция. И те, кто бывал здесь в юности, потом приходят вместе с детьми и внуками.

Москвичка Любовь Самохвалова посетила планетарий вместе с пятилетней внучкой Викой.

— Последний раз была здесь в детстве, — рассказала она. — Здорово, что есть программы для детей возраста моей Вики. Ей очень нравятся звезды.

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