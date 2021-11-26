Энергия моря

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Рацион москвича не очень-то богат полезными для здоровья морепродуктами. Разнообразить и оздоровить его помогут впитавшие в себя энергию моря целебные водоросли.

Морские водоросли содержат почти в 14 раз больше кальция, чем молочные продукты! В красных водорослях железа в 200 раз больше, чем в свекле и в 8 раз больше, чем в говядине, а в бурых водорослях содержится почти в 150 раз больше йода, чем в любых других овощах.

Одна из самых популярных бурых водорослей — морская капуста.

— Она содержит легкоусвояемые белки и углеводы, которые работают для кишечника как массажная щеточка.

Этот продукт содержит йод, нужный для того, чтобы мы были работоспособны и могли противостоять вирусным нагрузкам, — рассказывает врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.

Как пояснила эксперт, любые водоросли богаты витаминами А, С, D, Е, К и большинством витаминов из группы В. Также водные растения содержат много микро— и макроэлементов.

— Вместе с тем история массового использования водорослей как полезного продукта питания началась сравнительно недавно, — рассказывает диетолог Анна Кудрявцева. — Лишь примерно полвека назад человечество выяснило, что морские растения имеют высокую биологическую ценность и служат источником очень важных для организма веществ. Медики установили, что люди, регулярно употребляющие этот продукт, значительно реже болеют, а процессы старения в их организме замедляются. И, что интересно, уровень интеллекта у них выше среднестатистического.

Эксперт привела пример Японии. Средняя продолжительность жизни здесь самая высокая в мире — около 85 лет. Японцы — признанные мировые лидеры в области высоких технологий.

— Водоросли в Японии идут и в супы, и используются в качестве гарнира. Это один из столпов питания, — рассказывает Анна Кудрявцева.

При этом, как пояснила эксперт, в чистом виде многие водоросли организмом человека не усваиваются, они нуждаются в переработке. Зато в переработанном виде они служат основой для производства пищи и многих лекарств.

Водоросли в качестве пищи можно употреблять всем, кто хочет поднять иммунитет и у кого нет на них аллергии. Если у вас повышена активность щитовидной железы — нужно посоветоваться с врачом, пояснила Анна Кудрявцева.

Кстати, по ее словам, суши — далеко не единственное блюдо, в котором водоросли выглядят органично. Эта экзотика отлично сочетается с грибами, свеклой, яблоками. Также водоросли можно тушить в масле.

В магазинах морские водоросли представлены в мороженом, соленом, маринованном, вяленом и сушеном видах. А еще они есть в готовых салатах. В общем — выбирайте и ешьте на здоровье!

СПРАВКА

Богатый химический состав водорослей наделяет их огромной пользой. Для человеческого организма они могут играть роль вещества широкого спектра действия. В том числе: противовоспалительного, иммуномодулирующего, противовирусного, а также антибактериального.