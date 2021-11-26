В «черную пятницу» онлайн-кинотеатры предлагают москвичам новые кинофильмы

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Москвичи любят смотреть фильмы. Особенно новинки. Их ждут, обсуждают. Осенью и зимой интерес к фильмам заметно возрастает. В это время выходят свежие кинохиты, появляются на экранах блокбастеры, вызывающие восхищение у зрителя. Вот и нынешней осенью среди широко обсуждаемых кинокартин оказались также новинки этого года.

Онлайн-кинотеатр KION предоставил скидки на покупку новинок этого года от крупных мейджеров. Акция приурочена к «черной пятнице». Подписчики онлайн-кинотеатра смогут приобрести до 28 ноября включительно популярные фильмы с большими скидками. Так что в выходные можно планировать дружеские посиделки за просмотром, например, киновселенной Marvel, серии фантастических фильмов или зарубежных блокбастеров, мелодрам, триллеров.

В акции участвуют более 150 популярных кинокартин, в том числе новинки этого года романтическая мелодрама «После. Глава 3», драматический триллер «Не дыши 2» и триллер «Ледяной драйв».

Романтическая мелодрама «После. Глава 3» — новая часть экранизации романов Анны Тодд. Она рассказывает о необычных приключениях влюбленной парочки, отношения которых подвергаются большим испытаниям.

В драматическом триллере «Не дыши 2» зрители вновь встретятся с харизматичным героем Стивена Лэнга, который попадает в разные неприятности. Старик, привыкший к своему жилищу, теряет его и оказывается вынужденным противостоять бандитам, которые похитили его дочь Феникс.

Сюжет в триллере «Ледяной драйв» разворачивается на севере Канады. Ненадежный апрельский лед, вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности озера возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть.

Кстати, скидки для киноманов в онлайн-кинотеатре KION — не единственный бонус телеком-операторов по случаю «черной пятницы». Чтобы смотреть захватывающий контент было еще комфортнее, например, в МТС снизили цены на линейку смартфонов Xiaomi, Samsung, iPhone, а также на беспроводные наушники, акустику и другие аксессуары.